NBA - Spurs-Center Jakob Pöltl im Interview: "Vielen ist es wichtiger, offensiv gut auszusehen"

Jakob Pöltl hat sich bei den San Antonio Spurs in dieser Spielzeit als Starting Center durchgesetzt und dadurch LaMarcus Aldridge beerbt. SPOX sprach mit dem Österreicher über die komplizierte Saison durch Corona, seine neue Rolle und die Kritik am Play-In-Turnier.

Außerdem verriet der 25-Jährige, was bei seinen Freiwürfen das Problem ist - und wie er daran arbeitet.

Ich würde gerne mit einer etwas anderen Frage starten. Die Saison ist offensichtlich ziemlich anders als alles, was man bisher so erlebt hat, mit den Tests, dem Spielplan, und so weiter. Macht's Spaß?

Jakob Pöltl: Die Situation beeinflusst schon den Spaßfaktor. Es sind so viele Spiele, es geschieht so viel nebenher. Unterm Strich ist es aber schon immer noch ein sehr cooler Job, also: ja! Es macht noch Spaß.

Was sind abgesehen von der Anzahl der Spiele die größten Unterschiede im Alltag?

Pöltl: Wir haben in einer normalen Saison ja schon kaum Trainingsmöglichkeiten. Das ist jetzt noch weniger - in dieser Saison haben wir nie Mannschaftstraining. Es geht einfach nicht, die Zeit reicht nicht. Die Freizeitgestaltung war dazu Corona-bedingt sowieso lange sehr eingeschränkt, aber um ehrlich zu sein wüsste ich auch nicht, ob ich die Energie hätte, um überhaupt noch etwas zu unternehmen. Ich verbringe die Zeit nur mit Regeneration und der Vorbereitung auf das nächste Spiel.

Gerade die Spurs sind ja legendär für Ihre Freizeit-Aktivitäten und Team-Abende inklusive Wein, Paintball-Ausflüge und so weiter. Lässt sich das irgendwie kompensieren?

Pöltl: Es ist leider schon sehr viel weggefallen. Zu Beginn der Saison hatten wir noch gelegentlich Team-Dinner, aber das gibt es kaum noch, seit die Regeln weiter verschärft wurden. In den letzten Wochen ist es jetzt zumindest wieder eingeschränkt möglich, dass wir abends mal nach einem Spiel noch zusammensitzen, aber es fehlt schon. Es ist keine normale NBA-Saison.

NBA - Der Meisterkader der San Antonio Spurs 2014: Als ein Team das Basketball-Nirvana erreichte © getty 1/33 Tim Duncan wird heute 45 Jahre alt. Der Power Forward prägte die Spurs über zwei Jahrzehnte, das beste Team hatte er aber wohl erst 2014 um sich herum. Wir blicken zurück auf jenes Team, welches Miamis Big Three in den Finals schwindelig spielte. © getty 2/33 Aber: Beinahe wäre es gar nicht so weit gekommen. In Runde eins ärgerte Dirk Nowitzki mit seinen achtplatzierten Mavs San Antonio gewaltig und erzwang sogar ein Spiel 7. Dieses war aber nie spannend, die Spurs setzten sich klar durch. © getty 3/33 In Runde zwei war es dann gegen ein gutes Portland-Team mit Damian Lillard, Wesley Matthews und LaMarcus Aldridge eine klare Sache. Fünf Spiele reichten gegen die Blazers, alle vier Siege wurden mit mindestens 11 Punkten Differenz geholt. © getty 4/33 OKC war in den Conference Finals ein anderes Kaliber. San Antonio hatte Heimvorteil, in den ersten fünf Partien setzte sich jeweils das Heimteam klar durch. Spiel 6 ging in die Verlängerung, dort überragte Duncan, San Antonio war wieder in den Finals. © getty 5/33 Dort kam es zum Rematch mit Miami und der Champion war spätestens nach Spiel 2 chancenlos. Mit 19, 21 und 17 Punkten gewannen die Spurs die Spiele 3, 4 sowie 5 souverän und krönten sich so zum fünften Mal zum Champ. Nun aber zum Kader. © getty 6/33 POINT GUARD: TONY PARKER - Stats Playoffs: 17,4 Punkte und 4,8 Assists bei 48,6 Prozent aus dem Feld und 37,1 Prozent Dreier in 31,3 Minuten (23 Spiele) © getty 7/33 Mit 32 Jahren kratzte der Spielmacher noch an seiner Prime und war in den Playoffs der Topscorer der Spurs. Parker beendete 2019 schließlich nach einem einjährigen Intermezzo in Charlotte seine Karriere und ist nun Präsident bei EuroLeauge-Club ASVEL. © getty 8/33 PATTY MILLS - Stats Playoffs: 7,3 Punkte und 1,4 Assists bei 44,7 Prozent aus dem Feld und 40,5 Prozent Dreier in 15,3 Minuten (23 Spiele) © getty 9/33 Neben Coach Popovich ist Mills der letzte verbleibende Akteur der 2014er-Truppe. Schon damals war der Australier der klassische Rollenspieler der Spurs. Wenig Fehler, ein sicherer Wurf und einfach grundsolide. © getty 10/33 CORY JOSEPH - Stats Playoffs: 2,8 Punkte und 0,5 Assists bei 48,6 Prozent aus dem Feld in 5,1 Minuten (17 Spiele) © getty 11/33 Das Gleiche lässt sich auch über Joseph sagen, der aber als dritter Point Guard kaum zum Einsatz kam. Inzwischen weit gereist, nach Stationen in Toronto, Indiana und Sacramento nun Backup-Spielmacher in Detroit. © getty 12/33 SHOOTING GUARD: DANNY GREEN - Stats Playoffs: 9,3 Punkte, 3,0 Rebounds und 1,9 Steals bei 49,1 Prozent aus dem Feld und 47,5 Prozent Dreier in 23,0 Minuten (23 Spiele) © getty 13/33 Der Titelhamster. Seit seinem Trade 2019 gewann Green jedes Jahr einen Ring, auch mit Philadelphia stehen in dieser Saison die Chancen nicht schlecht. 3-and-D war schon damals sein Markenzeichen, in den Playoffs traf er 47,5 Prozent (!) von Downtown. © getty 14/33 MANU GINOBILI - Stats Playoffs: 14,3 Punkte, 3,3 Rebounds, 4,1 Assists und 1,6 Steals bei 43,9 Prozent aus dem Feld und 39,0 Prozent Dreier in 25,5 Minuten (23 Spiele) © getty 15/33 2013 rieten Ginobili nach schwachen Finals viele, dass er doch aufhören solle, doch der Gaucho spielte eine bockstarke Saison und hörte erst 2018 mit 40 Jahren auf. 16 Saisons, vier Titel - Manu ist eine Spurs-Ikone. © getty 16/33 SMALL FORWARD: KAWHI LEONARD - Stats Playoffs: 14,3 Punkte, 6,7 Rebounds und 1,7 Steals bei 51,0 Prozent aus dem Feld und 41,9 Prozent Dreier in 32,0 Minuten (23 Spiele) © getty 17/33 Das Kronjuwel und der Finals-MVP. Leonard sollte der Erbe von Duncan und das Gesicht des nächsten großen Spurs-Teams werden, doch der Forward hatte andere Pläne. Erzwang einen Trade, wurde Champ mit Toronto und will dies nun mit den Clips wiederholen. © getty 18/33 MARCO BELINELLI - Stats Playoffs: 5,4 Punkte und 2,3 Rebounds bei 44,4 Prozent aus dem Feld und 42,1 Prozent Dreier in 15,5 Minuten (23 Spiele) © getty 19/33 Der Edelschütze von der Bank. Wurde im gleichen Jahr Three-point-champion und war auch in den Playoffs mit 42,1 Prozent von Downtown heiß. Spielte noch mal zwischen 2018 und 2020 für die Texaner, inzwischen in der Heimat bei Bologna aktiv. © getty 20/33 AUSTIN DAYE - Stats Playoffs: 0,0 Punkte und 1,0 Rebounds in 6,0 Minuten (1 Spiel) © getty 21/33 Der Trade für Daye im Februar 2014 war der letzte In-Season-Trade der Spurs bis heute. In den Playoffs spielte Daye nur 6 Minuten, inzwischen seit einigen Jahren in Europa aktiv und der Go-to-Guy von Reyer Venezia. © getty 22/33 POWER FORWARD: BORIS DIAW - Stats Playoffs: 9,2 Punkte, 4,8 Rebounds und 3,4 Assists bei 50,0 Prozent aus dem Feld und 40,0 Prozent Dreier in 26,3 Minuten (23 Spiele) © getty 23/33 Parkers Trauzeuge bei der Hochzeit mit Eva Longoria. Diaw war essentiell neben Duncan, heute genießt er das Leben. Arbeitet ein wenig für den französischen Verband, wenn er nicht mit seinem Boot um die Welt segelt und nebenbei Wein trinkt. © getty 24/33 JEFF AYRES - Stats Playoffs: 1,0 Punkte und 1,1 Rebounds bei 46,2 Prozent aus dem Feld in 3,8 Minuten (17 Spiele) © getty 25/33 Ein klassischer Power Forward, der aber in den Playoffs kaum spielte. Spielt nun bereits seit einigen Jahren in Japan für diverse Teams. © getty 26/33 MATT BONNER - Stats Playoffs: 1,2 Punkte und 0,6 Rebounds bei 47,6 Prozent aus dem Feld und 33,3 Prozent Dreier in 6,2 Minuten (22 Spiele) © getty 27/33 Die "Red Rocket" genießt in San Antonio Kultstatus, Bonner war dabei ein klassischer Stretch-Big. Spielte zwischen 2006 und 2017 für die Spurs, inzwischen ist er als Experte für den TV-Kanal der Franchise tätig. © getty 28/33 CENTER: TIM DUNCAN - Stats Playoffs: 16,3 Punkte, 9,2 Rebounds und 1,3 Blocks bei 52,3 Prozent aus dem Feld in 32,7 Minuten (23 Spiele) © getty 29/33 Müssen wir zu "The Big Fundamental" Wörter verlieren? 19 Jahre San Antonio, fünf Titel, drei Finals-MVP-Trophäen, zwei MVP-Trophäen. Duncan ist San Antonio und war bis vor kurzem auch wieder als Assistant unter Popovich aktiv. © getty 30/33 TIAGO SPLITTER - Stats Playoffs: 7,5 Punkte, 6,1 Rebounds und 2,0 Assists bei 61,0 Prozent aus dem Feld in 22,4 Minuten (23 Spiele) © getty 31/33 Der Brasilianer war ein guter Backup-Fünfer, jedoch stoppten Splitter einige Verletzungen. Spielte noch bis 2017 für Atlanta und Philadelphia, seit 2019 ist er Assistant Coach bei den Brooklyn Nets. © getty 32/33 ARON BAYNES - Stats Playoffs: 2,3 Punkte und 2,2 Rebounds bei 50,0 Prozent aus dem Feld in 7,2 Minuten (14 Spiele) © getty 33/33 Aktiv ist hingegen noch Baynes, dessen NBA-Karriere nach 2014 erst richtig Fahrt aufnahm. Für Detroit, Boston, Phoenix und nun Toronto nahm der Boomer tonnenweise Charges und kann inzwischen auch Dreier werfen.

Jakob Pöltl zum NBA-Spielplan: "Es wurde nicht optimal gelöst"

Schon die ganze Spielzeit wird viel darüber diskutiert, ob es zu schnell ging, ob es zu viele Spiele sind. Wie stehen Sie dazu?

Pöltl: Rückblickend ist das schwer. Die NBA ist ein Geschäft, das ist uns allen bewusst. Das Geschäft muss irgendwie weiterlaufen. Es wurde nicht optimal gelöst, aber den Umständen entsprechend wurde es auch nicht schlecht gemacht. Ich weiß nicht, ob dieser Spielplan beispielsweise einen Einfluss auf Verletzungen und so etwas hat. Dann müsste man sich Gedanken machen, ob es ein Fehler war. Allerdings haben wir ja zugestimmt.

All diese Pläne konnten nur mit der Zustimmung durch die Spieler-Union durchgesetzt werden.

Pöltl: Richtig, jeder hat da ein Mitspracherecht. Jeder Spieler hat die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun, wir als Spurs sind in der Union auch durch zwei Vertreter repräsentiert. Wenn ich ein Anliegen habe, kann das zur Sprache kommen - auch wenn ich jetzt nicht im Alleingang die Liga ändern werde. Am Ende entscheidet die Mehrheit.

Zu den Neuerungen gehört auch das Play-In-Turnier, was potenziell sogar noch mehr Spiele bedeutet. Finden Sie das grundsätzlich gut? Unter anderem in Dallas setzt es ja Kritik ...

Pöltl: Grundsätzlich ja. Vielleicht sind zwei Play-In-Plätze etwas viel. Dadurch kann die gute Leistung einer ganzen Saison über zwei Spiele verloren werden, aber andererseits: Wenn man sich den Westen in den letzten Jahren anschaut, gab es oft kaum Unterschiede zwischen dem siebten und dem zehnten Platz. Dann ist so ein Format ja eigentlich nur gerecht. Mich stört es nicht.

Jakob Pöltl war von Aldridge-Buyout "nicht überrascht"

Kommen wir zu Ihrer Saison. Sie haben Anfang Februar den Platz als Starting Center eingenommen und den seither nicht mehr abgegeben, Ihre Spielzeit ist auch deutlich angestiegen. Was hat sich für Sie verändert?

Pöltl: Die Belastung ist schon anders. Ich kannte das so nicht, aber ich komme bis jetzt ganz gut damit zurecht. Man ist zwar nicht in jedem Spiel zu 100 Prozent fit, aber man lernt es mit der Zeit und bisher bin ich mit meiner Rolle und meinen Leistungen durchaus zufrieden.

Ihr Vorgänger war LaMarcus Aldridge: Erst war er verletzt, dann gaben die Spurs plötzlich bekannt, dass sie einen Trade für ihn suchen, bevor es zum Buyout kam. Hat Sie der Vorgang überrascht?

Pöltl: Nein, überraschend war es nicht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es mitten in der Saison passiert, aber es hat sich schon eine Tendenz angebahnt, dadurch, dass unser Team jünger und jünger geworden ist. Aldridge war ein guter Typ, auch neben dem Court. Ich kam gut mit ihm zurecht. Wir waren jetzt nicht die besten Freunde, aber er ist ja auch schon etwas älter, hat Familie und andere Interessen. Aber wie gesagt, wir hatten eine gute Beziehung und ich werde mich an die gemeinsame Zeit immer gern erinnern.