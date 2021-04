NBA Roundup: Golden State Warriors kriegen heftigste Klatsche der Saison - Giannis mit 47 Punkten bei wilder Quote

Die Golden State Warriors übertreffen die Blamage der Clippers in der ersten Saisonwoche und scheinen gegen die Toronto Raptors in der falschen Liga zu spielen. Giannis Antetokounmpo vergibt nur drei Feldwürfe in einer dominanten Leistung gegen die Portland Trail Blazers. Die Bulls kommen aus ihrer Negativserie trotz Nikola Vucevic nicht heraus.

Die Toronto Raptors erreichen gegen die Golden State Warriors die größte Führung in einem NBA-Spiel seit über drei Jahren. Evan Fournier korrigiert sein Debüt für die Celtics und die Pacers scheitern an verletzungsgeschwächten Hornets.

Toronto Raptors (19-30) - Golden State Warriors (23-26) 130:77 (BOXSCORE)

Die Raptors schossen sich gegen die Warriors den kompletten Frust der vergangenen Wochen von der Seele und schickten die Warriors mit der bisher höchsten Niederlage der Saison zurück nach Kalifornien. Pascal Siakam war an seinem 27. Geburtstag der beste Spieler auf dem Parkett und brauchte für seine 36 Punkte (14/24 FG), 7 Rebounds und 5 Assists nur wenig mehr als drei Viertel.

"Verlieren macht keinen Spaß", sagte Siakam nach dem Spiel und verriet: "Die schwierigste Sache beim Verlieren ist, zusammenzubleiben, und das haben wir versucht. Natürlich ist es nur ein Sieg und wir müssen ein paar Siege aneinanderreihen.

"Erniedrigend. Für alle Beteiligten." Viel mehr Worte fand Warriors-Coach Steve Kerr nach der Pleite nicht, in der Golden State das erste und das letzte Viertel jeweils nur mit -1 abgaben. Die Dubs gingen im zweiten Viertel mit 16:35 unter, bevor Toronto im nächsten Abschnitt mit 46:14 noch weiter aufdrehte. Zwischenzeitlich führten die Raptors mit 61 Punkten Vorsprung, höher führten zuletzt die Hornets gegen die Grizzlies im März 2018.

Hinter Siakam zog Gary Trent Jr. mit 24 Zählern nach und überragte mit einem Plus/Minus-Rating von sagenhaften +54. O.G. Anunoby kam auf 21 Punkte bei nur 12 Feldwürfen, dazu punkteten noch Chris Boucher (10, 2/4 FG, 4 Steals) und Rookie Malachi Flynn (16, 7/12) zweistellig. Kyle Lowry fehlte verletzt.

Ohne Stephen Curry und Draymond Green (Fingerverletzung) spielten die Warriors kaum auf NBA-Niveau. Andrew Wiggins war mit 15 Zählern bei 5/9 FG schon der beste Scorer seines Teams, Jordan Poole (3/15) und Nico Mannion (3/7) erzielten jeweils 10 Punkte. Die Warriors trafen unterirdische 32,9 Prozent aus dem Feld und leisteten sich 21 Turnover.

Boston Celtics (24-25) - Houston Rockets (13-35) 118:102 (BOXSCORE)

Nach zwei schwachen ersten Spielen für Boston zeigte sich Evan Fournier gegen die Rockets erstmals als nützlicher Spieler im Celtics-Trikot. Mit 23 Punkten bei 7/11 aus der Distanz war Fournier hinter Jayson Tatum schon der beste Scorer der Heimmannschaft.

"Es hat sich scheiße angefühlt, um ehrlich zu sein", verriet Fournier, wie er sich nach diesen beiden Spielen gefühlt hatte: "Aber ich bin zurück an die Arbeit gegangen und bin darüber hinweggekommen. Heute Nacht werde ich mein Glas Wein genießen und sehr gut schlafen." Die Celtics haben noch vier weitere Partien in Boston vor sich, bevor sie an die Westküste reisen muss.

Tatum erreichte 26 Punkte bei 9/17 FG sowie 9 Rebounds und 4 Turnover, dazu knackten auch Jaylen Brown (22, 9/20 FG, 11 Rebounds) und Robert Williams (20) die 20-Punkte-Marke. Der Center vergab keinen einzigen seiner neun Feldwürfe, sammelte vier seiner 9 Rebounds am offensiven Brett und vteilte 8 Assists. Moritz Wagner blieb in knapp 4 Minuten ohne Punkt.

Für die Rockets hielt Christian Wood mit einem Double-Double von 19 Punkten (8/16 FG) und 10 Rebounds dagegen, der Center traf jedoch nur 2 seiner 7 Freiwürfe. Kevin Porter Jr. (12, 4/11 FG, 8 Assists) sowie die beiden Ex-Heat Avery Bradley (15) und Kelly Olynyk (10, 4 Assists) voner der Bank kommend punkteten noch zweistellig. John Wall verpasste sein zweites Spiel in Folge.

New York Knicks (24-25) - Dallas Mavericks (26-21) 86:99 (BOXSCORE)

Indiana Pacers (21-26) - Charlotte Hornets (25-23) 97:114 (BOXSCORE)