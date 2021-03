NBA Draft 2021 soll am 29. Juli steigen

Der NBA Draft 2021 wird in diesem Jahr wieder im Sommer stattfinden. Nachdem die vorherige Ziehung erst im November über die Bühne ging, wird der kommende Draft wieder im Sommer abgehalten.

Das gab die NBA in einem Statement bekannt. Als Termin wurde der 29. Juli bestimmt, die Draft Lottery ist für den den 22. Juni vorgesehen. Üblicherweise ist die Lottery bereits im Mai und der Draft Ende Juni vor der Free Agency, doch durch den späten Saisonstart im Dezember musste der Spielplan und das entsprechende Zeitfenster etwas nach hinten geschoben werden.

Die Regular Season endet in dieser Saison am 16. Mai, danach findet das neu installierte Play-In-Tournament statt, an welchem die Teams von Platz sieben bis Platz zehn ihrer jeweiligen Conference die letzten zwei Playoff-Plätze ausspielen. Die anschließende Postseason wird dann erst im Juli abgeschlossen sein.

Durch die Draftansetzung kristalliisiert sich auch heraus, dass die Free Agency wohl zu Beginn des Monats August starten wird. Ob es eine Summer League geben wird, ist dagegen noch unklar, allerdings ließ Commissioner Adam Silver nun mehrmals durchblicken, dass die NBA nach einem Jahr Pause das Event wieder durchführen möchte.

Gleichzeitig will die Liga auch wieder zu ihrem gewöhnlichen Spielplan zurückkehren. Dies würde bedeuten, dass Training Camp Ende September und die reguläre Saison Mitte Oktober starten würde.