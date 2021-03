NBA: Detroit Pistons traden Delon Wright zu den Sacramento Kings

Die Sacramento Kings haben sich wohl via Trade Delon Wright von den Detroit Pistons gesichert. Im Gegenzug wechseln Cory Joseph und zwei Zweitrundenpicks nach Detroit.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN - und das unter kuriosen Umständen. Der Newsbreaker war gerade in einer TV-Show zu Gast, als er seine eigene Antwort plötzlich unterbrach und auf sein Smartphone schaute. Woj lächelte und gab an, dass er einen Trade zu verkünden habe und setzte nebenbei den Tweet ab.

Für Wright schicken die Kings den Zweitrundenpick der Los Angeles Lakers in diesem Jahr sowie den eigenen Second Rounder für 2024 nach Motown. Wright war vor der Saison schon einmal getradet worden, damals aus Dallas nach Detroit. Der 28-Jährige legte in dieser Spielzeit in 35 Spielen 10,4 Punkte, 5,0 Assists und 4,6 Rebounds auf.

Joseph gab dagegen in Sacramento meist den Backup von De'Aaron Fox, der 29-Jährige kam in seinem Jahr in der Hauptstadt Kaliforniens auf durchschnittlich 6,7 Zähler und 2,4 Assists.

Wright verdient in dieser Saison noch 9 Millionen Dollar, im kommenden Jahr sind es nur noch 8,5 Millionen. Auch der Vertrag von Joseph (je 12,6 Mio.) läuft noch bis 2022, für die kommende Spielzeit sind jedoch nur 2,4 Millionen garantiert.