NBA All-Star Game: Jazz-Guard Mike Conley ersetzt verletzten Devin Booker

Mike Conley von den Utah Jazz wird im All-Star Game 2021 den verletzten Devin Booker ersetzen. Das teilte die NBA am Freitag in einem offiziellen Statement mit. Damit feiert Conley in seiner 14. Saison sein Debüt als All-Star.

Booker, der zum zweiten Mal zum All-Star ernannt wurde, war ebenfalls als Injury Replacement für Anthony Davis (Wadenverletzung) gedacht, der Suns-Guard verletzte sich im letzten Spiel vor dem All-Star Break gegen die Warriors allerdings am Knie. Der 24-Jährige wird weder am All-Star Game noch am Dreier-Contest teilnehmen können.

Als Ersatz ernannte Commissioner Adam Silver den 33 Jahre alten Conley, der noch nie zuvor in einem All-Star Game stand. Der langjährige Point Guard der Memphis Grizzlies, der seit 2019 für die Jazz aufläuft, zog in der Vergangenheit trotz überzeugender Leistungen gegen die harte Konkurrenz im West-Backcourt immer den Kürzeren. Conley wurde bereits als potenziell bester Spieler gehandelt, der es nie in ein All-Star Game schaffte.

In seiner 14. Saison in der Association ist es nun soweit, kein anderer Spieler musste so lange auf seine erste All-Star-Teilnahme warten. Damit werden die Jazz, das Team mit der aktuell besten Bilanz in der NBA, drei Vertreter im All-Star Game am 7. März haben, seine Teamkollegen feierten die Nominierung in den sozialen Netzwerken. Auch Rudy Gobert und Donovan Mitchell werden in Atlanta dabei sein.

Conley legt in der aktuellen Spielzeit in 29 Spielen 16,1 Punkte, 5,7 Assists und 3,5 Rebounds pro Partie auf bei Wurfquoten von 44,4 Prozent aus dem Feld und 42,2 Prozent aus der Distanz. Er wird Booker nicht nur im Team Durant im eigentlichen All-Star Game, sondern auch im Dreier-Contest ersetzen.