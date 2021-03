NBA - Die Gewinner und Verlierer der Trade Deadline: Attacke auf die Lakers, The Bulls Are Back und eine Menge Fragezeichen

Die NBA Trade Deadline war eine wilde Achterbahnfahrt mit insgesamt 16 Trades - zwei mehr als der vorige Rekord für einen Deadline Day. Neben angriffslustigen Nuggets und mutigen Magic brachte die Deadline einen verzweifelten und zugleich hoffnungsvollen Ex-50-Punkte-Scorer sowie viele Fragezeichen bei den Rockets oder Celtics.

Die Gewinner und Verlierer der Trade Deadline.

NBA - Die Gewinner der Trade Deadline

Denver Nuggets

Verletzungssorgen bei den großen Favoriten wie den Los Angeles Lakers und Brooklyn Nets, dazu die Wirrungen einer Corona-beeinträchtigen Saison - selten war das Titelrennen so offen wie in dieser Saison. Die Denver Nuggets wollen dies ganz offensichtlich ausnutzen und schalteten vor der Trade Deadline komplett in den Angriffsmodus.

Von allen potenziellen Titelanwärtern haben die Nuggets am Donnerstag den größten Sprung gemacht. Mit dem Trade für Aaron Gordon von den Magic adressierte der aktuell Fünftplatzierte der Western Conference eine große Schwäche, die nach dem Abgang von Jerami Grant in der Offseason entstand: die Defense auf dem Flügel.

Gordon sollte mit seiner Vielseitigkeit und seinem defensiven Potenzial der nach Cleaning the Glass im unteren Drittel der Liga rangierenden Nuggets-Verteidigung (Platz 20) einen Schub geben. Er kann in potenziellen Playoff-Matchups selbst einen LeBron James oder einen Kawhi Leonard zumindest arbeiten lassen.

Zudem ist der 25-Jährige nicht nur eine Leihe bis Saisonende, sondern steht bis 2022 unter Vertrag. Seine Rolle in der Offense im Schatten von Nikola Jokic und Jamal Murray muss er annehmen, das sollte bei einem Contender aber einfacher sein, als es in Orlando der Fall war.

Gemeinsam mit dem Upgrade auf der Position des Backup-Centers, JaVale McGee, haben sich die Nuggets hervorragend positioniert, um bis zum Ende der Saison in der Tabelle nach oben zu klettern - vor allem, da LeBron noch eine Weile ausfallen wird.

NBA Trade Deadline - Alle Deals und Trades vom Deadline Day 2021 © getty 1/29 Obwohl Kyle Lowry bei den Raptors blieb, fehlte es der Trade Deadline nicht an Schlagzeilen. Mehrere Contender wie die Denver Nuggets oder die Miami Heat verstärkten sich signifikant, außerdem landeten die Chicago Bulls den Coup des Tages. © getty 2/29 Isaiah Hartenstein wurde im ersten Trade am Deadline Day zu den Cleveland Cavaliers geschickt. Der Deutsche könnte dort mehr Spielzeit als in Denver erhalten, wo er immer wieder aus der Rotation gefallen war. © getty 3/29 Für Hartenstein und zwei geschützte Zweitrundenpicks kam Javale McGee zu den Nuggets, die auf der Suche nach Erfahrung und Defense für die Position des Backup-Centers waren. Der 33-Jährige McGee hat bereits drei Championships gewonnen. © getty 4/29 Defense wird auch Aaron Gordon nach Denver bringen. Der vielseitige Forward war wohl sehr begehrt unter den Titelanwärtern der Liga und füllt bei den Nuggets einen klaren Need auf dem Flügel. Mit ihm geht Gary Clark in die Mile High City. © getty 5/29 Im Gegenzug wandern Gary Harris und R.J. Hampton sowie ein geschützter Erstrundenpick im Jahr 2025 nach Orlando. Harris hat seit mehreren Jahren Probleme mit seinem Wurf, der 19-Jährige Hampton ist ebenso roh wie athletisch. © getty 6/29 Orlando verabschiedete sich für zwei Zweitrundenpicks auch von Evan Fournier, der den Boston Celtics mit seinem Shooting und sekundären Playmaking helfen soll. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft nach der Saison aus. © getty 7/29 Orlando erhielt zwar auch Jeff Teague als Gegenwert, der 32-Jährige hat jedoch Berichten zufolge keine Zukunft bei den Magic und wird umgehend entlassen werden. © getty 8/29 Der aktuell beste Spieler, der im Tradefenster zu einem neuen Team kam, spielt Center und heißt Nikola Vucevic. Der frischgebackene All-Star spielt künftig für die Chicago Bulls, mit ihm kommt Al-Farouq Aminu. © getty 9/29 Chicago schickte dafür Wendell Carter Jr, Otto Porter Jr. und ihre Erstrundenpicks von 2021 und 2023 gen Südosten. Mit diesem Tausch waren die Bulls jedoch noch nicht zufrieden mit ihrer Rotation auf den großen Positionen und holten sich ... © getty 10/29 ...Daniel Theis! Gemeinsam mit Javonte Green, Troy Brown Jr. und Cash Considerations wechselte der 28-Jährige zu den Bulls, wo er mit Vucevic und Lauri Markannen um Minuten kämpfen wird. Chicago gab Daniel Gafford und Chandler Hutchison ab. © getty 11/29 Das Duo reist jedoch dank eines Drei-Team-Trades nach Washington anstatt Boston - die Celtics schnappten sich nämlich den dritten deutschen Big Man im Bunde! Moritz Wagner kam gemeinsam mit Luke Kornet von Chicago nach Beantown. © getty 12/29 San Antonio fädelte den ersten Deadline-Deal seit 2014 ein! Der Neuzugang Marquese Chriss von den Golden State Warriors wird den jungen Spurs in dieser Saison jedoch verletzungsbedingt nicht mehr helfen können. © getty 13/29 Die Portland Trail Blazers verstärkten ihr ohnehin schon potentes Lineup mit Norman Powell, der bei den Raptors in den vergangenen Wochen in der besten Phase seiner Karriere war. © getty 14/29 Portland gab dafür zwei seiner besten Verteidiger in Gary Trent Jr. und Rodney Hood ab, beide können auch den Dreier konstant treffen. © getty 15/29 Die Miami Heat verstärkten sich mit Victor Oladipo! Der 28-Jährige wurde im Januar bereits von den Pacers zu den Rockets getradet und wird im Sommer zum Free Agent, über eine mögliche Vertragsverlängerung in Miami wurde vermutlich bereits gesprochen. © getty 16/29 Houston erhielt Kelly Olynyk, Avery Bradley und einen Pick-Swap in den kommenden Jahren. Bradley gilt wohl bereits als Kandidat für einen Buyout. © getty 17/29 Nemanja Bjelica kommt von den Sacramento Kings nach Miami und wird vermutlich einen Großteil der Minuten übernehmen, die durch den Abgang von Olynyk verfügbar werden. © getty 18/29 Die Kings hießen dafür die beiden Forwards Moe Harkless und Chris Silva in Sacramento willkommen. © getty 19/29 Die Dallas Mavericks holten sich in J.J. Redick einen Shooter mit jeder Menge Erfahrung, der 36-Jährige bringt Nicolo Melli aus New Orleans mit. © getty 20/29 Die Pelicans erhielten James Johnson, Wesley Iwundu sowie einen Zweitrundenpick und Cash Considerations als Gegenwert. © getty 21/29 Die Raptors schickten Matt Thomas zu den Utah Jazz und Terrence Davis zu den Kings für jeweils einen Zweitrundenpick. Kyle Lowry blieb jedoch in Toronto. © getty 22/29 Dafür begnügten sich die Philadelphia 76ers mit George Hill, der der zweiten Einheit des Contenders mit seiner Erfahrung und Shooting helfen könnte. Philly holte außerdem Iggy Brazdeikis von den Knicks. © getty 23/29 Die Thunder holten Austin Rivers aus New York, zusätzlich zu Tony Bradley sowie zwei Zweitrundenpicks aus Philadelphia. © getty 24/29 Der Drei-Team-Trade wurde durch die Wechsel von Terrance Ferguson und Vincent Poirier von den Sixers gemeinsam mit einem Zweitrundenpick zu den Knicks vervollständigt. © getty 25/29 Rajon Rondo wurde nach 27 Spielen für die Atlanta Hawks schon zurück nach Los Angeles getradet - zu den Clippers. Der Veteran kann mit seiner Erfahrung und Playmaking noch eine wichtige Rolle in den Playoffs ausfüllen. © getty 26/29 Dafür kehrt mit Lou Williams ein alter Bekannter zu den Hawks zurück. Der Vertrag des 34-Jährigen über 8 Millionen Dollar pro Jahr läuft nach der Saison aus. © getty 27/29 Die Hornets schnappten sich Brad Wanamaker von den Golden State Warriors, um ihre Rotation im Backcourt nach dem Saisonaus von LaMelo Ball zu verstärken. © getty 28/29 Die Trade Deadline gewissermaßen eröffnet hatten die Sacramento Kings bereits am Mittwoch. Sie schnappten sich den athletischen Guard Delon Wright (28) aus Detroit. © getty 29/29 Dafür gaben die Kings in Cory Joseph (29) ihren Backup für De’Aaron Fox ab und schickten noch den Zweitrundenpick der Lakers sowie den eigenen Second Rounder von 2024 nach Michigan.

Miami Heat

Bei Kyle Lowry gingen die Heat leer aus, in Anbetracht des enormen Preises, den die Raptors angeblich forderten, ist das langfristig gesehen aber vielleicht auch gar nicht schlecht. Stattdessen verstärkte Miami seinen Kader in den vergangenen Tagen mit Trevor Ariza, Nemanja Bjelica und Victor Oladipo und gab dafür quasi nur einen echten Rotationsspieler (Kelly Olynyk) ab. Dazu kommt wahrscheinlich auch noch LaMarcus Aldridge auf dem Buyout-Markt.

Klar, Oladipo muss erst noch zeigen, was er noch im Tank hat. Doch in Miami sollten zumindest die Grundvoraussetzungen besser passen, am South Beach muss er nicht die Offense als Nr.1-Option alleine stemmen. Gerade in Sachen Effizienz wird sich 28-Jährige neben Butler, Bam und Co. deutlich verbessern. Defensiv und mit seiner Einstellung wird er ohnehin nach Miami passen - und vielleicht verzichtet er nach einem Gespräch mit Godfather Pat Riley ja auch auf seine Max-Forderungen in der Free Agency.

NBA Trade Deadline: Alle Deals und Gerüchte zum Nachlesen!

Die Fans der Chicago Bulls

Trey Kerby, ein Teil der "No Dunks"-Crew von The Athletic und bekennender Bulls-Fan, pflegt in dieser Saison gerne und auch im Vergleich zu den Vorjahren öfters zu sagen: "The Bulls are back!" Ein ähnlicher Ausruf dürfte ihm und vielen Gleichgesinnten auch am Donnerstag über die Lippen gekommen sein, als Chicago mit dem Trade für Nikola Vucevic für den ersten großen Schocker der Deadline sorgte.

Gewinnen die Bulls mit diesem Kader den Titel? Vermutlich nicht. Doch nach vier Jahren Playoff-Abstinenz kehrt zumindest die Euphorie und die Vorfreude auf Basketball im Mai zurück in die Windy City. Die Offense um Vucevic und Zach LaVine könnte Spaß machen, mit Daniel Theis kam eine weitere gute Option für den Frontcourt. Die Bulls sind im Vergleich zum Vortag ein besseres Team.

Der Abgang von Wendell Carter Jr. und die Erstrundenpicks 2021 und 2023 sollten verschmerzbar sein, Vooch steht bis 2023 unter Vertrag, der dazu auch noch teamfreundlich ist (sein Gehalt nimmt stetig ab). In den kommenden Jahren sollte Chicago also wieder regelmäßig im Kreis der Playoff-Anwärter zu finden sein. Das ist für die Bulls-Fans schon mal ein Gewinn.

Die Orlando Magic der Zukunft

Schon im Vorfeld der Trade Deadline gab es Stimmen, die einen kompletten Rebuild der Magic forderten und eine Abkehr von der Mittelmäßigkeit - und damit auch einen Trade von Vucevic. Dass es tatsächlich so kam, war nach der Gerüchtelage der vergangenen Tage dann aber doch überraschend.

Die Verantwortlichen nutzten die Gunst der Stunde, um ihren All-Star-Center dann zu verkaufen, als sein Trade-Wert am höchsten war. Mit dem Gegenwert für Vucevic, Evan Fournier und Aaron Gordon mit insgesamt drei Erst-, zwei Zweitrundenpicks sowie jungem Talent wie Carter Jr. oder R.J. Hampton kann man in Florida durchaus zufrieden sein - auch wenn Sam Presti da mit mittlerweile ungelogen 34 Picks (!!!) in den kommenden sieben Jahren (jeweils 17 Erst- und Zweitrundenpicks) nur müde lächeln kann.

Solch eine Entscheidung erfordert Mut. Der Basketball in den kommenden Wochen und Monaten wird in Orlando nicht besonders schön anzuschauen sein, doch darum geht es erst einmal nicht. Wichtiger ist eine gute Ausgangssituation für die Draft-Lottery (die Magic haben alle ihre eigenen zukünftigen Picks). Manchmal wird dort solch ein Mut belohnt.