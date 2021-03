NBA, Lakers: LeBron James fällt wohl mehrere Wochen mit einer Knöchelverletzung aus

LeBron James wird wohl nach seiner Knöchelverletzung gleich mehrere Wochen ausfallen. Der Superstar der Los Angeles Lakers musste in der Nacht auf Sonntag gegen die Atlanta Hawks das Feld nach einem Zusammenprall mit Solomon Hill verlassen.

Der 36-Jährige wird nun nach Informationen von Shams Charania (The Athletic) gleich mehrere Wochen fehlen. Zuletzt gab es auch Spekulationen, dass James womöglich nicht viel Zeit verpasst, da er schon häufiger nach Knöchelverletzungen schnell zurückkehrte.

Die Lakers haben sich noch nicht offiziell geäußert, wie lange LeBron ausfallen wird. Laut Mike Trudell (Spectrum SportsNet) teilten die Lakers nur mit, dass der Forward auf unbestimmte Zeit nicht spielen wird.

Der Finals-MVP von 2020 galt zuvor als heißer Anwärter auf den MVP-Award, welchen er letztmals im Jahr 2013, damals noch in Diensten der Miami Heat, gewann. In dieser Spielzeit legte James in 41 Spielen im Schnitt 25,4 Punkte, 7,9 Rebounds und 7,9 Assists in 33,9 Minuten auf.

Die Lakers stehen für den Moment mit einer Bilanz von 28-15 auf Platz vier in der Western Conference, müssen aber neben James auch noch auf ihren zweiten Superstar, Anthony Davis, verzichten. Der Big Man fehlt seit Mitte Februar mit Schmerzen im Bein und in der Achillessehne. Auf die Plätze fünf und sechs (Denver und Portland) beträgt der Vorsprung im Moment 1,5 Spiele.