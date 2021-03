NBA - Ex-Bulls-Star Toni Kukoc im Interview: "The Last Dance"? “Das hat Jerry Krause nicht verdient"

Toni Kukoc war in den 90ern Teil des legendären Chicago-Bulls-Team um Michael Jordan, Scottie Pippen und Head Coach Phil Jackson. SPOX und DAZN sprachen mit dem Kroaten über die Jordan-Dokumentation "The Last Dance", seinen Wechsel in die NBA und über den legendären Ehrgeiz von Jordan. Hier gibt es das Interview im Video mit Highlights des früheren Bulls-Stars!

Kukoc war einer der ersten Europäer in der NBA und war Teil einer goldenen Generation im damaligen jugoslawischen Basketball. In Europa war er früh ein Star, später war die "Spinne aus Split" ein essentieller Bestandteil des zweiten Threepeats der Chicago Bulls. Hier geht es zur Legendenstory von Toni Kukoc.

SPOX sprach via Zoom mit dem Sixth Man of the Year von 1996 vornehmlich über "The Last Dance" und die Chicago Bulls.

Herr Kukoc, es ist nun fast ein Jahr vergangen, seitdem The Last Dance veröffentlicht wurde. Sie äußerten aber nach den ersten Folgen Kritik. Hat sich daran etwas im Verlauf der Serie verändert?

Toni Kukoc: Ich war einfach nur ehrlich. Als das erste Mal über "The Last Dance" gesprochen wurde, dachte ich, dass der Fokus darauf liegt, wie wir damals gespielt haben und wie es sich mit den LeBron-Teams oder Golden State weiterentwickelt hat. Das war aber nicht der Fall. Es ging stattdessen vielmehr um Streitereien im Team und die Rollen von Michael [Jordan], Phil [Jackson], Dennis [Rodman], Scottie [Pippen] und Jerry Krause.

Vor allem die Kritik an Jerry Krause, dem umstrittenen GM der Bulls, der vor einigen Jahren verstarb, stieß Ihnen sauer auf. Warum?

Kukoc: Ich denke, das hat er nicht verdient. Wir reden hier von jemandem, der einen sechsfachen Champion aufgebaut, der zwei Threepeats mit unterschiedlichen Mannschaften aufgebaut hat. Natürlich waren Michael und Scottie bei beiden Threepeats mit dabei, aber dass er es geschafft hat, zwei verschiedene Mannschaften aufzubauen, die jeweils drei Titel in Folge gewinnen, hat es so nicht gegeben. Er verdient deswegen jede Menge Respekt. Ich glaube auch, dass Scottie nicht ausreichend porträtiert wurde. Gleiches gilt für Ron Harper und Luc Longley, aber womöglich hätten es 20 anstatt von zehn Episoden sein sollen.

Und was sagen Sie zu Ihrer Rolle? Man sah Sie vornehmlich als Gegner bei Olympia und dann als Pippen 1994 gegen die Knicks beleidigt auf der Bank blieb, als ein letztes Play über Sie lief. Ihre starken Playoffs 1998 blieben dagegen unerwähnt ...

Kukoc: Vielleicht bekomme ich irgendwann meine eigene Show und es lässt sich jemand finden, der über mich zehn Folgen produziert. (lacht) Wenn sich genug Leute finden, die das sehen wollen, dann könnte es mehr über meine Karriere geben. Ehrlich gesagt: Mir ist das alles nicht so wichtig, das ist 20-30 Jahre her. Natürlich ist es toll, dass ich gut gespielt habe und wir als Team Championships gewonnen haben, aber das Leben geht weiter.

Das war der Championship-Kader von Michael Jordan und den Chicago Bulls im Jahr 1998 © getty 1/18 Vor gut 22 Jahren hielten Michael Jordan und Co. zum letzten Mal die Larry O'Brien Trophy in die Höhe. SPOX blickt zurück auf den Meister-Kader der Chicago Bulls im Jahr 1998 - natürlich auch mit dem GOAT. © getty 2/18 JASON CAFFEY - Der Big machte 1996 und 1997 gute Spiele für die Bulls von der Bank. Auch '98 war er solide, bevor er nach 51 Spielen überraschend für zwei Zweitrundenpicks getradet wurde. Fun Fact: Caffey hat zehn Kinder von acht Frauen. © getty 3/18 DAVID VAUGHN - Er kam neben den Picks nach Chicago. Und MJ war nicht begeistert: "Immer wenn ich ihn sehe, hat er kein Trikot an. Das sagt doch alles." (deswegen kein Bild) Auch in Chicago war es so. Nach zwei Wochen und drei Spielen wurde er entlassen. © getty 4/18 KEITH BOOTH - Als Rookie hatte man es nicht leicht beim Serienmeister. Der Forward spielte nur 17 Minuten in der Regular Season und kam in den Playoffs nicht mehr zum Einsatz. © getty 5/18 RUSTY LARUE - Trotz MJ war er wohl der beste Athlet im Team. Am College in Wake Forest spielte er nicht nur Basketball, sondern war auch noch der startende QB. 1998 reichte es in Chicago für den Guard aber nur zu 14 Einsätzen, keinen in den Playoffs. © getty 6/18 JOE KLEINE - Der Center war einmal der 6. Pick, doch mit 36 Jahren klar im Spätherbst seiner Karriere. In den Playoffs kam er nicht zum Einsatz, in der Regular Season reichte es für 45 Kurzeinsätze. © getty 7/18 DICKEY SIMPKINS - Vor der Saison wurde er noch zu den Warriors getradet, doch die entließen ihn. Im Februar '98 nahmen die Bulls den Power Forward wieder auf. Eine große Rolle spielte er in den Playoffs aber nicht. © getty 8/18 SCOTT BURRELL - Für Simpkins kam Burrell als Backup für Pippen in die Windy City - und er half beim Threepeat. Burrell machte alle Spiele und erzielte in Spiel 3 der Finals sogar 10 Punkte und 9 Rebounds. © getty 9/18 BILL WENNINGTON - Der Kanadier war der klassische Backup-Center. Sein wohl bestes Spiel machte er in Spiel 5 der Conference Finals gegen die Pacers. Die Statline: 8 PTS, 3 REB, 6 PF in 15 Minuten. © getty 10/18 JUD BUECHLER - Ein weiterer Akteur ohne großen Einfluss. Buechler entlastete auf dem Flügel ein wenig die Starter, mehr aber nicht. Sein Career High in den Playoffs: 7 Punkte. © getty 11/18 STEVE KERR - Mr. Zuverlässig als Backup-Spielmacher. Der heutige Warriors-Coach war immer wieder für einen Dreier zu gebrauchen. In den Playoffs traf er 46 Prozent seiner Dreier. Der GOAT hatte Vertrauen in den kleinen, blassen Aufbauspieler. © getty 12/18 RANDY BROWN - Der dritte Spielmacher der Bulls. In den Playoffs spielte er nur 71 Minuten und war damit kaum ein Faktor. Immerhin war er stets für einen Highlight-Dunk gut. © getty 13/18 LUC LONGLEY - Der Australier hatte es als Starting Center mit Jordan nicht leicht, da seine Offense nur rudimentär ausgebildet war. Immerhin war er eine echte Kante und elitär in der Defense. © getty 14/18 RON HARPER - Er hielt Jordan den Rücken frei. Durch eine schwere Verletzung früh in seiner Karriere wurde aus dem Scorer ein Rollenspieler mit elitärer Defense - auch noch im Alter von 34 Jahren. Mit den Lakers gewann er noch zwei weitere Ringe. © getty 15/18 TONI KUKOC - In den Jahren zuvor war der Kroate die ultimative Mikrowelle von der Bank. In den Finals '98 startete Kukoc aber und legte 15 Punkte pro Spiel auf. Das Highlight: 30 Zähler (11/13 FG) in Spiel 5. © getty 16/18 DENNIS RODMAN - Der Wurm war der Leidtragende der Kukoc-Beförderung. In den Finals kam der damals 36-Jährige nur noch von der Bank. Die Bulls entließen den Paradiesvogel in der Folge, es folgten noch kurze Gastspiele bei den Lakers und Mavs. © getty 17/18 SCOTTIE PIPPEN: Jordans ultimativer Sidekick. Stets unterschätzt, aber einer der besten Two-Way-Player der Geschichte. Seine Stats: 16,8 Punkte, 7,1 Rebounds, 5,2 Assists, 2,1 Steals und 1,0 Blocks. © getty 18/18 MICHAEL JORDAN - Der GOAT! Spiel 6 machte seine Legacy perfekt. Erst klaute er Karl Malone den Ball, dann netzte er den entscheidenden Wurf über Bryon Russell. Der Threepeat war perfekt.

Wie steht es um die Gegenwart? Werden Sie nun wieder mehr oder anders wahrgenommen als vorher?

Kukoc: Das glaube ich gar nicht. Wegen der Corona-Pandemie war es ein Event und eine der am meisten gesehenen Shows. Jeder wollte wissen, wie es weitergeht. Ich habe auch mit Michael darüber gesprochen und gewitzelt, dass ich während meiner Karriere nie so viel mit den Medien sprechen musste wie während dieser zehn Episoden. Leute von überall auf der Welt riefen an, wollten Zoom-Interviews von mir, wollten, dass ich bei ihnen im TV oder im Radio auftrete. Manchmal habe ich das auch gemacht, aber oft war es schwer, etwas Neues zu erzählen. Ich habe mich ständig wiederholt und wenn ich es dann später gelesen habe, ist es langweilig geworden, zumindest für mich.

We steht es dann um die aktuelle Spielergeneration? Die meisten haben Sie nie live spielen gesehen, ist der Respekt vor Ihnen gewachsen?

Kukoc: Das weiß ich gar nicht so genau, aber wenn die Leute sich für Basketball interessieren, können sie einfach auf YouTube und andere Plattformen gehen und sich komplette Spiele oder wenigstens Highlights anschauen. Das gilt sogar für einige meiner Spiele in Europa oder die Jugend-Weltmeisterschaft in Italien, die ich mit der damaligen jugoslawischen Auswahl gespielt habe. Wenn also jemand herausfinden möchte, wie gut ich war, dann kann derjenige das heutzutage ziemlich leicht tun.

Sie sprechen an, dass Sie lange auch in Europa gespielt haben und dann einer der ersten Europäer waren, die den Sprung in die NBA gewagt habe. Hatten Sie damals Zweifel? Wie waren die ersten Tage bei den Bulls für Sie?

Kukoc: Natürlich hatte ich gewisse Zweifel, als ich von den Bulls gedraftet wurde (29. Pick, 1990, Anm. d. Red.). Das war kein Team, welches die Playoffs verpasst hatte oder sich gerade in einem Neuaufbau befand. Es war nicht selbstverständlich, dass ich gleich eine große Rolle und pro Spiel 30 Minuten spielen würde. Ich habe damals schon einen gewissen Druck verspürt, als ich 1993 zum dreifachen Champion Chicago Bulls wechselte.

Was waren die Beweggründe für Ihren Wechsel?

Kukoc: Ich hatte damals in Europa alles gewonnen. Ich war damals gerade einmal 24 Jahre alt und verspürte den Drang, mich selbst zu beweisen, dass ich dort spielen kann. Ich hatte auch das Glück, dass die jugoslawische Nationalmannschaft so gut war. Wir hatten vier, fünf Jungs, die ungefähr alle zur gleichen Zeit gedraftet wurden, ich spreche da von Drazen Petrovic, Dino Radja, Vlade Divac, Zarko Paspalj und eben mir. Immer wenn wir uns auf eine Weltmeisterschaft oder Olympia vorbereitet haben, haben wir über die NBA gesprochen. Wir sind dann glaube ich alle innerhalb von zwei Jahren in die USA gewechselt. Es war etwas, bei dem wir alle das Gefühl hatten, dass wir es machen müssen.

Toni Kukoc: Seine Statistiken für die Bulls zwischen 1993 und 1998

Saison Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists 93/94 75 24,1 10,9 43,1 27,1 4,0 3,4 94/95 81 31,9 15,7 50,4 31,3 5,4 4,6 95/96 81 26,0 13,1 49,0 40,3 4,0 3,5 96/97 57 28,2 13,2 47,1 33,1 4,6 4,5 97/98 74 30,2 13,3 45,5 36,2 4,4 4,2

Als Sie 1993 zu den Bulls kamen, widmete sich Jordan erst einmal dem Baseball und kam erst 1995 zurück. Sie spielten dann noch gute drei Jahre mit ihm. Können Sie uns zum Anschluss noch eine Anekdote von seinem Wettkampfeifer erzählen, welche die Welt noch nicht kennt?

Kukoc: Ich glaube, es gibt inzwischen keine Jordan-Story, welche die Leute noch nicht kennen. (lacht) Jeder kennt seinen Eifer, seinen Ehrgeiz. Im Basketball war er natürlich unglaublich dominant, aber selbst, wenn er Dinge gemacht hat, in denen er nicht so gut war, hat er stets versucht, in deinen Kopf zu kommen. Er erzählte immer, wie er gut er sei und wie schlecht du bist, dass du überhaupt nichts kannst. Er hatte einfach diesen Trieb, diesen unbedingten Willen zu gewinnen. Und das war es, was er im Training versucht hat, seinen Mitspielern einzuimpfen. Ich glaube, die meisten, wenn nicht sogar alle, haben diese Methoden so akzeptiert, soweit es für sie mit ihren körperlichen Limitationen möglich war.