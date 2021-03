NBA: All Star Game heute live im TV und Livestream

Das All Star Game, in dem jährlich die NBA-Elite gegeneinander antritt, findet in der Nacht von heute Nacht in Atlanta statt. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

NBA - All Star Game: Das müsst Ihr zum Spiel wissen

Das All Star Game findet in der Nacht von heute Sonntag (7. März) auf Montag (8. März) in der State Farm Arena in Atlanta im Gegensatz zu den Vorjahren ein wenig verändert statt. Normalerweise umfasst das All Star Weekend ein ganzes Wochenende mit zahlreichen Mini-Games.

Für heute wurden jedoch wegen der Corona-Pandemie einige Bewerbe gestrichen. Auf Wettbewerbe wie den Dreier-Contest oder den Slam-Dunk-Contest müssen die Fans jedoch trotzdem nicht verzichten. Diese Bewerbe finden anders als sonst alle am selben Tag statt.

Vor dem eigentlichen Spiel, das um 2 Uhr startet, gehen zuerst der Dreier-Contest und die Skills Challenge über die Bühne. Während sich die Stars in der Halbzeit ausruhen, gibt es dann den Slam-Dunk-Contest.

NBA - All-Star Weekend 2021: Die Teilnehmer am Slam Dunk Contest, Dreier-Wettbewerb und Skills Challenge © getty 1/17 Auch in diesem Jahr wird es im Rahmen des All-Star Games am 7. März einen Dunk-Contest, einen Dreier-Wettbewerb und eine Skills Challenge geben. Welche Stars sind am Start? SPOX präsentiert die Teilnehmer. © getty 2/17 SKILLS CHALLENGE: ROBERT COVINGTON (Portland Trail Blazers) - erste Teilnahme an der Skills Challenge © getty 3/17 LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) - zweite Teilnahme an der Skills Challenge © getty 4/17 CHRIS PAUL (Phoenix Suns) - fünfte Teilnahme an der Skills Challenge © getty 5/17 JULIUS RANDLE (New York Knicks) - erste Teilnahme an der Skills Challenge © getty 6/17 DOMANTAS SABONIS (Indiana Pacers) - zweite Teilnahme an der Skills Challenge © getty 7/17 NIKOLA VUCEVIC (Orlando Magic) - zweite Teilnahme an der Skills Challenge © getty 8/17 DREIER-WETTBEWERB: MIKE CONLEY (Utah Jazz, ersetzt den verletzten Devin Booker) - erste Teilnahme am Three-Point Contest - Stats 2020/21: 42,2 Prozent von Downtown bei 6,6 Versuchen pro Partie © getty 9/17 JAYLEN BROWN (Boston Celtics) - erste Teilnahme am Three-Point Contest - Stats 2020/21: 38,5 Prozent von Downtown bei 6,0 Versuchen pro Partie © getty 10/17 STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - siebte Teilnahme am Three-Point Contest (Sieger 2015) - Stats 2020/21: 41,3 Prozent von Downtown bei 11,7 Versuchen pro Partie © getty 11/17 ZACH LAVINE (Chicago Bulls) - zweite Teilnahme am Three-Point Contest - Stats 2020/21: 43,3 Prozent von Downtown bei 8,1 Versuchen pro Partie © getty 12/17 DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz) - erste Teilnahme am Three-Point Contest - Stats 2020/21: 38,0 Prozent von Downtown bei 8,6 Versuchen pro Partie © getty 13/17 JAYSON TATUM (Boston Celtics) - erste Teilnahme am Three-Point Contest - Stats 2020/21: 36,8 Prozent von Downtown bei 7,2 Versuchen pro Partie © getty 14/17 SLAM DUNK CONTEST: ANFERNEE SIMONS (Portland Trail Blazers) - erste Teilnahme am Dunk Contest © getty 15/17 CASSIUS STANLEY (Indiana Pacers) - erste Teilnahme am Dunk Contest © getty 16/17 OBI TOPPIN (New York Knicks) - erste Teilnahme am Dunk Contest © getty 17/17 Zudem wurde die Jury für den Dunk Contest benannt. Bewerten werden Dominique Wilkins, Josh Smith (beide im Bild), Spud Webb, Jason Richardson und Dee Brown, alles ehemalige Dunk-Champions.

NBA: All Star Game heute live im TV und Livestream

In Deutschland besitzt der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für die NBA. Neben zahlreichen Spielen der Regular Season überträgt "das Netflix des Sports" auch das heutige All Star Game mit allen Wettbewerben vor dem Spiel und in der Halbzeitpause. Um 0.30 Uhr startet die Übertragung, es begleiten Euch Kommentator Martin Gräfe und Experte Dre Voigt.

NBA - All Star Game: Teilnehmer

NBA - All Star Game: Die Starter der beiden Teams

Da LeBron James und Kevin Durant die meisten Stimmen bekamen, durften sie als Kapitäne ihr Team draften. KD selbst wird jedoch aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen können, für ihn startet Celtics-Guard Jayson Tatum. Mike Conley ersetzt zudem Devin Booker, der eigentlich als Ersatz für den verletzten Anthony Davis einspringen sollte.

Team Durant Team LeBron Bradley Beal Stephen Curry Joel Embiid Luka Doncic Kyrie Irving LeBron James (Kapitän) Jayson Tatum (ersetzt Kevin Durant) Giannis Antetokounmpo Kawhi Leonard Nikola Jokic

NBA - All Star Game: Die Bankspieler