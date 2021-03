NBA: Westbrook-Wahnsinn! Wizards-Star gegen Indiana auf den Spuren von Magic Johnson und Oscar Robertson

Russell Westbrook hat die Washington Wizards mit einem historischen Triple-Double zum einem 132:124-Erfolg gegen die Indiana Pacers geführt. In Abwesenheit von Bradley Beal verbuchte der frühere All-Star 35 Punkte, 14 Rebounds und 21 Assists.

Washington Wizards (17-29) - Indiana Pacers (21-24) 132:124 (BOXSCORE)

Bradley Beal fehlte den Gastgebern wegen einer Hüftverletzung, die Show gehörte also Russell Westbrook und dieser nahm die Herausforderung an. Der Point Guard legte 35 Punkte (14/26 FG), 14 Rebounds und 21 Assists auf, es war das sechste 20-20-Spiel in seiner Karriere. Eine Partie mit mindestens 30 und 20 legten in der Geschichte der NBA lediglich Magic Johnson und Oscar Robertson auf.

Zudem war es Triple-Double Nr. 16 für Westbrook, womit er in nur 38 Spielen den Franchise-Rekord knackte. Den alten Rekord hielt Darrell Walker, der zwischen 1987 und 1991 15 Triple-Doubles für die damaligen Bullets in 283 Partien aufgelegt hatte.

"Er macht Dinge, die ich so noch nicht gesehen habe", staunte auch Coach Scott Brooks. "Er ist ein Gewinner und kämpft. Er ist nicht perfekt und die ganzen Experten wollen immer nur das sehen, was er nicht kann. Dabei vergessen sie aber dien Dinge, die er gut kann."

Es war einfach einer dieser Abende für Westbrook, der sogar drei seiner fünf Dreier versenkte, darunter gleich zwei in der Crunchtime. Knapp sechs Minuten vor dem Ende führten die Gäste noch mit 110:116, es folgte ein 15:2-Lauf der Wizards, zu welchem Westbrook 7 Zähler beisteuerte. Ein Dreier von Rookie Deni Avdija machte 16 Sekunden vor dem Ende alles klar.

Die Pacers verschwendeten so ein Monsterspiel von Domantas Sabonis. Der Litauer kratzte mit 35 Punkten (12/19 FG) an seinem Karrierebestwert (36) und war von den Bigs der Wizards nicht aufzuhalten. Unterstützung gab es von Malcolm Brogdon, der Guard erzielte 18 seiner 24 Punkte (dazu 7 Assists) in der ersten Halbzeit. Myles Turner legte 11 Zähler und 4 Blocks auf.

Westbrook hatte dagegen mehr Hilfe, eben auch weil er seinen Mitspielern reihenweise gute Würfe bescherte. Rui Hachimura kam auf 26 Zähler, Ex-Bulls-Forward Chandler Hutchison verbuchte 18 Punkte (8/11 FG). Isaac Bonga wurde nicht eingesetzt. Ansonsten gab es für die Gastgeber noch einen Wermutstropfen, Center Daniel Gafford stieg zu Beginn viertes Viertel auf Turners Fuß und musste mit einer Knöchelverletzung im Rollstuhl weggefahren werden.