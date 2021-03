NBA: Schon wieder Dame Time! 50 Punkte von Damian Lillard krönen unfassbares Blazers-Comeback gegen New Orleans Pelicans

Was für ein Comeback-Sieg der Portland Trail Blazers! Sechs Minuten vor Schluss liegen die Blazers noch mit 17 Punkten hinten, doch dann brechen die New Orleans Pelicans komplett ein. Damian Lillard wird so mit 50 Punkten doch noch zum Mann des Spiels, Portland gewinnt 125:124.

Portland Trail Blazers (23-16) - New Orleans Pelicans (17-23) 125:124 (BOXSCORE)

Was für ein Einbruch der Pelicans! 5:57 Minuten vor dem Ende führten die Gäste aus New Orleans noch mit 117:100, um letztlich doch noch zu verlieren. Damian Lillard erzielte 20 seiner 50 Punkte (13/20 FG, 6/13 Dreier, 18/18 FT, dazu 10 Assists) im vierten Viertel und verbuchte die letzten sieben Zähler seines Teams.

"Es hat sich ein wenig wie das OKC-Spiel 2019 in den Playoffs angefühlt - ohne einen echten Gamewinner natürlich", sagte Lillard im Anschluss. "Es blieb so wenig Zeit, also haben wir gekratzt und gebissen. Am Ende mussten viele Dinge für uns richtig laufen und genau das ist dann passiert." Laut ESPN Stats & Info gelang es in den vergangenen zehn Jahren nur acht anderen Teams, einen 17-Punkte-Rückstand in den letzten sechs Minuten eines Spiels noch umzubiegen, 4.351 andere scheiterten hingegen. In dieser Saison gelang es zuvor keinem in 236 Versuchen.

Der Sieg war diesmal aber weniger Produkt der Brillanz des Point Guards (ohne Lillards Leistung zu schmälern), sondern vielmehr des Unvermögens der Gäste geschuldet. Nicht nur erlaubte New Orleans Portland einen 16:0-Lauf, der die Gastgeber wieder ins Spiel brachte, sondern leistete sich in der Schlussminute katastrophale Aussetzer. Der überragende Zion Williamson (29, 11/17 FG, 8 Assists) hatte die Pels mit zwei Legern zunächst wieder mit +3 in Front gebracht, 7,2 Sekunden vor dem Ende marschierte dann Brandon Ingram (30) an die Freiwurflinie, um alles klarzumachen (Saisonschnitt: 88,4 Prozent).

Der Forward vergab aber beide Versuche, danach foulten die Pelicans, um einen Dreier zur Verlängerung zu verhindern. Lillard blieb eiskalt, doch dann produzierten die Gäste einen Turnover, als Nickeil Alexander-Walker den Einwurf von Lonzo Ball nicht fangen konnte. So wanderte der Ball noch einmal zu Lillard, der tatsächlich von Eric Bledsoe beim Sprungwurf gefoult wurde.

C.J. McCollum feiert Comeback für die Blazers

Beide Versuche saßen und Williamson vergab mit der Sirene nach Touchdown-Pass einen schweren Korbleger, New Orleans hatte da schon alle Auszeiten verbraten. So spielte es keine Rolle, dass New Orleans 38 Assists bei 46 Field Goals und teils wunderschönen Basketball spielte. Ball spielte 17 Assists (Career High) und traf zudem drei Dreier. Von der Bank kommend machten Josh Hart (16) und mit Ausnahme der letzten Aktion Alexander-Walker (20, 6/9 Dreier) ihre Sache gut.

Portland wurde dagegen von Lillard getragen, während C.J. McCollum (10, 3/11 FG) bei seinem Comeback noch etwas rostig wirkte. Mehr als 10 Zähler verbuchte bei den Blazers ansonsten nur Gary Trent Jr. (22). Beeindruckend war ebenso die Nervenstärke an der Freiwurflinie. Portland verwandelte alle seine 31 Versuche, eine solche Ausbeute gab bei dieser Anzahl an Versuchen erst neunmal in der Geschichte, zuletzt im Februar 2016 von den Minnesota Timberwolves (31/31 FT). Den Rekord teilen sich Utah (1982) und Fort Wayne (1953) mit je 39 perfekten Freebies.

Lillard ist derweil bei 16.000 Punkten angekommen und steht ebenso bei bereits über 4.000 Assists. Die einzigen anderen drei Spieler, denen das innerhalb ihrer ersten neun NBA-Saisons gelang, heißen Oscar Robertson, Larry Bird und LeBron James.