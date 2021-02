NBA-News: Minnesota Timberwolves entlassen Head Coach Ryan Saunders, sehen Raptors-Assistent Chris Finch als Nachfolger

Die Minnesota Timberwolves haben ihren Head Coach Ryan Saunders etwas mehr als zwei Saisons entlassen, und haben offenbar Chris Finch aus dem Trainerstab der Toronto Raptors als Nachfolger auserkoren. Minnesota hat mit sieben Siegen nach 31 Spielen die schlechteste Bilanz der gesamten Liga.

"Wir möchten Ryan für seine Zeit und seinen Einsatz für die Timberwolves-Organisation danken und wünschen ihm das Beste für seine Zukunft", erklärte Gersson Rosas, Präsident für Basketball-Angelegenheiten in einer Stellungnahme: "Diese Entscheidungen sind schwierig zu treffen, diese Veränderung ist jedoch im Interesse unserer kurz- und langfristigen Ziele."

Rosas will laut Informationen von ESPN offenbar einen Bekannten aus deren gemeinsamer Zeit bei den Houston Rockets verpflichten, Chris Finch. Finch ist aktuell als Assistenzcoach bei den Toronto Raptors aktiv und hat eine gute Bilanz als Head Coach in der G-League vorzuweisen.

Saunders wurde im Oktober 2019 im Alter von 33 Jahren zum jüngsten Head Coach der NBA-Geschichte, hat Minnesota aber nur zu einer Bilanz von 43-95 in knapp zwei Saisons an Spielen geführt. Die Wolves haben acht ihrer vergangenen neun Spiele verloren, zuletzt kamen zwei knappe Niederlagen gegen die Toronto Raptors und New York Knicks.