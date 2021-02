NBA - Luka Doncic beeindruckt James Harden: "Die Mavs haben einen Besonderen"

Die Dallas Mavericks haben in der Nacht die Siegesserie der Brooklyn Nets nach acht Spielen beendet und mit 115:98 in New York gewonnen. Luka Doncic wurde danach von Superstar James Harden gelobt.

Der Slowene, der am Sonntag 22 Jahre alt wird, zeigte mit 27 Punkten erneut eine starke Vorstellung und führte Dallas damit zum Sieg. Zuletzt war Doncic unter anderem mit Larry Bird und Magic Johnson verglichen worden, von den aktiven Superstars hingegen dürfte Harden der Spieler sein, der die meisten Parallelen zu Doncic aufweist.

"Es gibt ein paar Ähnlichkeiten", gab der MVP von 2018 zu. "Er lässt sich nie von jemandem hetzen und bekommt das, was er will. Das ist selten für einen so jungen Spieler. Ich glaube, er ist 21. So wie er das Spiel jetzt schon diktieren und kontrollieren kann, wissen wir alle, dass er eine sehr, sehr rosige Zukunft vor sich hat. Die Mavs haben einen Besonderen."

Harden erzielte in der Partie selbst 29 Punkte, allerdings kamen nur noch 4 davon nach der Pause und ohne seine Superstar-Teamkollegen Kevin Durant und Kyrie Irving konnte der 31-Jährige das Ruder nicht herumreißen.

Luka Doncic ehrt das Lob von James Harden

Doncic gab das Lob an Harden im Anschluss dennoch bereitwillig zurück: "Es ist unbeschreiblich, wenn so jemand so etwas über dich sagt", sagte der zweimalige All-Star. "Es ist unglaublich. Ich bin wirklich dankbar dafür. Ich sehe ihm zu. Er ist ein unglaublicher Spieler und einfach sehr besonders."

Doncic legt über die Spielzeit mittlerweile beeindruckende 28,5 Punkte, 8,4 Rebounds und 9 Assists auf. Was wichtiger ist: Nach sieben Siegen aus neun Spielen konnten die Mavs ihre Saisonbilanz nun ausgleichen. Doncic legte während dieser neun Spiele 31,6 Punkte bei 51,6 Prozent aus dem Feld und 46,1 Prozent von der Dreierlinie auf.

"Harden war die vergangenen Jahre über in einer Situation, in der die Offense über ihn lief", sprach Mavs-Coach Rick Carlisle über die Ähnlichkeiten. "Bei unserem Team geht es ebenfalls über Luka, aber unser Stil ist etwas anders als der von Houtson oder Brooklyn. Beide Spieler sind aber solche, die ganze Generationen prägen können. Da gibt es keine zwei Meinungen."