NBA - Lakers-Forward Jared Dudley stichelt gegen Paul George: "Ihm fehlte der Respekt"

Die Los Angeles Lakers gewannen im Vorjahr den Titel, einen Showdown mit den L.A. Clippers gab es in den Playoffs jedoch nicht. Forward Jared Dudley schrieb nun in einem Buch, dass der Stadt-Rivale LeBron und Co. als Motivation diente und teilte auch gegen Clippers-Star Paul George aus.

"Wir haben einige von diesen Jungs gehört, dass sie sich als das beste Team in L.A. ansehen", schrieb Dudley zusammen mit Co-Autor Carvell Wallace im Buch "Inside the NBA Bubble: A Championship Season under Quarantine", welches in dieser Woche veröffentlicht wurde. "Es ist okay, wenn Kawhi Leonard so etwas sagt, weil er eine Meisterschaft zu verteidigen hatte", schränkte Dudley aber ein.

Ein Problem hatten die Lakers dagegen laut Dudley mit einigen Aussagen von Paul George. "Wir glauben, dass ihm der Respekt fehlte. Er hat noch nichts in seinem Leben gewonnen und stellte sich auf das gleiche Level wie LeBron James und Anthony Davis. Das hat uns motiviert", schrieb der Lakers-Forward weiter.

George hatte am Media Day vor der Saison 2019/20 für Aufsehen gesorgt, als er die These aufstellte, dass er zusammen mit Leonard das beste Duo der NBA bilden würde. "Wir können an beiden Enden des Feldes Einfluss nehmen und gehören zu den besten Two-Way-Spielern der NBA. Ich sehe nicht, dass jemand das schlagen kann", sagte George damals.

Paul George reagiert gelassen auf Dudleys Buch

Der Forward irrte sich, in den Playoffs überraschten die Denver Nuggets in der zweiten Runde die Clippers (3-4) und verhinderten somit einen Showdown in den Conference Finals zwischen den beiden Teams aus Los Angeles.

Am Rande des 121:99-Erfolgs in Cleveland wurden einige Clippers-Akteure auf die Dudley-Äußerungen angesprochen. "Ein Buch von Jared Dudley?", fragte Head Coach Ty Lue verwundert. "Ich darf hier nicht fluchen, aber wen interessiert das? (...) Mir ist es egal, was andere sagen und hoffe, dass es PG genauso sieht."

Der mehrfache All-Star musste sich zuletzt viel Kritik gefallen lassen, auch von einigen NBA-Spielern. George gab sich überrascht, dass erneut gestichelt wurde und sagte, dass einige zu sehr in der Vergangenheit leben würden. "Gott segne Jared Dudley. Ich weiß nicht warum, aber viele Jungs versuchen, meinen Namen durch den Schmutz zu ziehen."

Jared Dudley: Lakers sahen Clippers-Aussagen als Motivation

Dudley ruderte in einer virtuellen Medienrunde aber bereits ein wenig zurück. Laut eigener Aussagen waren nicht nur die Aussagen von George Motivation, sondern auch die zahlreichen Medienkampagnen der Clippers. Unter anderem wurde ein Werbeplakat in die Nähe der Trainingshalle der Lakers platziert, welches die Spieler jeden Tag auf dem Weg zum Training sahen.

"Paul George ist ein großartiger Spieler, ein MVP-Kandidat", lobte Dudley, um aber auch einzuschränken: "Von LeBron und AD war die ganze Saison nichts zu hören. Sie haben auf dem Court gezeigt, welche Mannschaft die Beste aus Los Angeles ist."