NBA: Dallas Mavericks wohl offen für Trade von Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis ist nach seiner Meniskus-Verletzung in der Offseason noch immer auf der Suche nach seinem Rhythmus. Bei den Dallas Mavericks kommen wohl langsam Zweifel am Letten auf, die Texaner sollen sich in der Liga umhören, was sie für den Big Man bekommen könnten.

Das berichtet Jake Fischer vom Bleacher Report. Der zitiert einen Insider der Mavs, welcher berichtet, dass mit Ausnahme von Luka Doncic kein Spieler im Kader unantastbar sei. Das gelte auch für Porzingis, wie ein anonymer Assistant-GM erzählte. "Sie haben die Fühler ausgestreckt, weil sie wissen, dass dies irgendwann ein Thema werden kann", sagte die Quelle zum Verhalten der Mavs.

Nach einer starken Bubble in Orlando, als der Lette über 30 Punkte im Schnitt auflegte, konnte Porzingis in dieser Spielzeit noch nicht daran anknüpfen. In 17 Partien erzielte der Power Forward im Schnitt 20,5 Punkte und 8,2 Rebounds und traf dabei 47,3 Prozent aus dem Feld und 35,2 Prozent aus der Distanz.

Sorgen bereitet aber vor allem die Defense. "Ich habe ihn nun einige Jahre beobachtet und ich bin mir nicht sicher, ob er irgendjemanden verteidigen kann", wird ein weiterer Verantwortlicher aus dem Westen zitiert.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Mavs Interesse an Cavs-Big Andre Drummond haben, allerdings soll Porzingis kein Teil eines möglichen Pakets sein. Stattdessen wollen die Texaner lieber einen physischen Big Man an der Seite des Letten.

Die Mavs ertradeten Porzingis im Januar 2019, als man das Einhorn aus New York loseiste. Im darauffolgenden Sommer unterschieb der heute 25-Jährige einen Fünfjahresvertrag über 158 Millionen Dollar, welcher nach dieser Saison noch drei Jahre bis 2024 läuft.

Kristaps Porzingis: Seine Statistiken für die Dallas Mavericks