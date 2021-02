NBA News: Brooklyn Nets verpflichten Defensivspezialist Andre Roberson

Die Brooklyn Nets verstärken sich mit Defensivspezialist Andre Roberson, wie Shams Charania (The Athletic) berichtet.

Franchise und Spieler haben sich auf einen ungarantierten Vertrag bis zum Saisonende geeinigt. Robersons Vertrag bei den OKC Thunder war in der Offseason ausgelaufen, seither wartete der 29-Jährige als Free Agent auf eine neue Chance.

Roberson verbrachte alle sieben Jahre seiner Karriere bisher in OKC und spielte daher auch einige Jahre mit Brooklyns Franchise-Star Kevin Durant zusammen. In seiner besten Saison (2016/17) wurde er ins All-Defensive Second Team gewählt.

Während der Folgesaison verletzte sich Roberson dann indes schwer am Knie und musste insgesamt mehr als zwei Jahre pausieren. Erst in der vergangenen Spielzeit gab er sein Comeback über sieben Spiele, in denen er aber noch nicht an seine alte Form anknüpfen konnte. Über seine Karriere kommt Roberson auf 4,6 Punkte und 4 Rebounds im Schnitt.

Die Nets dachten laut Charania schon länger über Roberson nach und hätten ihn womöglich auch Iman Shumpert vorgezogen, der bereits vor einigen Wochen geholt wurde. Nun sollen beide Veteranen dabei helfen, die schwache Defense des Titelkandidaten zu verbessern.