NBA News: Brooklyn Nets und drei andere Ost-Teams an Trade für J.J. Redick interessiert

Nach dem schwachen Saisonstart der New Orleans Pelicans wird damit gerechnet, dass das Front Office um David Griffin aktiv wird und den einen oder anderen Spieler tradet. Als ein Kandidat gilt J.J. Redick - und laut The Athletic gibt es diverse Interessenten für den Scharfschützen.

Redick saß in den vergangenen beiden Pelicans-Spielen bereits nur als Zuschauer draußen, New Orleans will in der Rotation wohl mehr Platz für die jungen Guards Nickeil Alexander-Walker und Kira Lewis schaffen. Ein Trade des 34-Jährigen stand daher schon in der vergangenen Woche im Raum.

Nun wurden auch Interessenten genannt: Vier Ost-Teams gelten als Kandidaten für einen Redick-Trade. Die Brooklyn Nets, die Philadelphia 76ers und die Boston Celtics wurden von The Athletic ins Spiel gebracht, und der Philadelphia Inquirer nannte auch noch die New York Knicks als Interessenten.

Redick, dessen Familie in Brooklyn wohnt, wollte demnach ebenfalls gerne wieder zurück an die Ostküste, weshalb ihm diese Ziele angeblich ebenfalls zusagen würden. Für die Sixers spielte der Shooting Guard schon von 2017 bis 2019 und erlebte dort die produktivsten Jahre seiner Karriere.

In der laufenden Saison ist Redick schwach gestartet, 7,9 Punkte und 29,8 Prozent von der Dreierlinie sind jeweils weit von seinem Karriereschnitt entfernt. Dennoch gibt es aber nach wie vor großes Interesse an ihm. Noch seien die Diskussionen aber im Frühstadium.