NBA: Atlanta Hawks hören sich wohl Trade-Angebote für John Collins an

John Collins konnte sich mit den Atlanta Hawks vor der Saison nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Die Hawks hören sich deswegen Angebote für den Forward an.

Laut Shams Charania (The Athletic) bieten die Hawks den 23-Jährigen zwar nicht aktiv in der Liga, dennoch hört sich die Franchise Angebote für Collins an. Als Gegenwert wollen die Hawks einen hohen Erstrundenpick in der Lottery für den Highflyer haben.

Collins ist bisher einer der besten Spieler der Hawks und legt im Schnitt 18,1 Punkte und 7,8 Rebounds bei Quoten von 54,3 Prozent aus dem Feld und 39,1 Prozent aus der Distanz auf. Anfang Janaur gab es jedoch Gerüchte, dass sich Collins mit Franchise-Star Trae Young angelegt haben soll, die Sache wurde aber geklärt.

Allerdings wäre ein Trade von Collins eher kompliziert. Der Forward wird im Sommer Restricted Free Agent und verdient in dieser Spielzeit lediglich 4,4 Millionen Dollar, kein Spieler mit Collins' Produktion kassiert so wenig. Gleichzeitig müssen Teams, die für Collins traden wollen, sich darauf einstellen, den Forward zu bezahlen. Die Verhandlungen Ende des vergangenen Jahres mit Atlanta scheiterten unter anderm daran, dass sich Collins als Spieler sieht, der einen Maximalvertrag bekommen sollte.

Berichten zufolge boten die Hawks Collins rund 90 Millionen Dollar über vier Jahre, was dieser ablehnte. Gleichzeitig will Atlanta unbedingt erstmals seit 2017 wieder in die Playoffs, nach einer Niederlagenserie belegen die Hawks für den Moment aber nur Platz zehn in der Eastern Conference.