NBA Roundup: Daniel Theis glänzt bei Sieg der Boston Celtics - kuriose Trikotpanne in Oklahoma City

Doch die Raptors schlugen zurück, nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte war der Vorsprung bereits wieder auf 18 Punkte angewachsen, in der Folge sollte es nicht mehr so richtig eng werden. Dafür war in erster Linie Norman Powell verantwortlich, der 30 Punkte bei starken Quoten auflegte (10/15 FG) und neben Lowry (20, 11 Rebounds, 10 Assists) auch von Fred VanVleet (25) unterstützt wurde, auch wenn dieser nur 6 seiner 23 Würfe traf.