NBA-News - Brooklyn Nets: Kevin Durant nicht beim Allstar-Game dabei

Das Allstar-Game der NBA am ersten Wochenende im März wird ohne Kevin Durant stattfinden. Die Brooklyn Nets teilten mit, dass der 32-Jährige wegen einer Verletzung nicht einsatzfähig ist.

Durant laboriert demnach an Problemen seiner linken hinteren Oberschenkelmuskulatur. Bei einer MRT-Untersuchung seien zwar keine strukturellen Schäden festgestellt worden, dennoch soll der Forward weiter aussetzen. Durant hatte schon die vergangenen drei Regular-Season-Partien der Nets verpasst.

Eine genaue Angabe der Ausfalldauer machte die New Yorker Franchise nicht. Feststeht lediglich, dass er dadurch nicht am Allstar-Weekend, welches von 5. bis 7. März über die Bühne geht, nicht teilnehmen wird. Durants Platz in der Starting-Five der Eastern Conference wird Jayson Tatum übernehmen.

Für Durant wurde Domantas Sabonis nachnominiert. Für den Litauer in Diensten der Indiana Pacers ist es die zweite Allstar-Nominierung. Der 22-Jährige war schon im vergangenen Jahr mit von der Partie.