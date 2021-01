NBA - Stephen Curry zieht im Dreier-Ranking an Reggie Miller vorbei: "Eine Inspiration für so viele junge Fans"

Mit fünf Dreiern gegen die Utah Jazz hat sich Stephen Curry im All-Time-Ranking der meisten Dreier auf Platz zwei vorgeschoben. Im Anschluss betonte der Star der Golden State Warriors, wie viel ihm diese historische Leistung bedeute. Gratulationen kamen auch von Reggie Miller, den Curry überholte.

"Du bist eine Inspiration für so viele junge Fans wie mein Sohn", sagte Hall of Famer Miller, als er Curry in einem Video-Call nach der 108:127-Blowout-Pleite der Warriors überraschte. Dabei saß Ryker Miller, der Sohn der Pacers-Legende, auf seinem Schoß - in einem Curry-Trikot.

Miller, der mit 2.560 Dreiern nun den dritten Platz im All-Time-Ranking innehat, platzte mitten im Post-Game-Interview des Warriors-Stars in den Call. Curry war gerührt von der Gratulation des 55-Jährigen. "Das ist etwas ganz Besonderes", sagte der Chefkoch, der in seiner Karriere nun 2.562 Triples versenkt hat.

"Ich habe versucht, es schon während des Spiels zu genießen. Als ich aufgewachsen bin, habe ich zu ihm (Miller, Anm. d. Red.) aufgeschaut. Ich habe ihm zugeschaut, wie er gegen meinen Dad gespielt hat, habe viele der Dinge, die er abseits des Ball gemacht hat, nachgeahmt", erklärte Curry. "Ihn und Steve Nash, ich habe immer versucht, diese beiden Spieler zusammenzubringen."

All-Time-Dreierschützen der NBA: Miller geschluckt - nur noch einer vor Warriors-Star Stephen Curry © NBA 1/31 Es ist vollbracht. Mit fünf verwandelten Dreiern in Utah hat Stephen Curry Reggie Miller von Platz zwei im Ranking der meisten verwandelten Dreier aller Zeiten verdrängt. Zur Spitze fehlt noch ein bisschen. Wir zeigen die Top 30. © getty 2/31 Platz 30: Eric Gordon - 1.576 Dreier in 676 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Clippers, Hornets/Pelicans, Rockets © getty 3/31 Platz 29: Mike Miller - 1.590 Dreier in 1.032 Spielen - Magic, Grizzlies, Timberwolves, Wizards, Heat, Cavaliers, Nuggets © getty 4/31 Platz 28: Kevin Durant - 1.604 Dreier in 862 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Sonics/Thunder, Warriors, Nets © getty 5/31 Platz 27: Jason Richardson - 1.608 Dreier in 857 Spielen - Warriors, Bobcats, Suns, Magic, 76ers © getty 6/31 Platz 26: Paul George - 1.648 Dreier in 667 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Pacers, Thunder, Clippers © getty 7/31 Platz 25: Wesley Matthews - 1.681 Dreier in 805 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Jazz, Trail Blazers, Mavericks, Knicks, Pacers, Bucks, Lakers © getty 8/31 Platz 24: Steve Nash - 1.685 Dreier in 1.217 Spielen - Suns, Mavericks, Lakers © getty 9/31 Platz 23: Dale Ellis - 1.719 Dreier in 1.209 Spielen - Mavericks, SuperSonics, Bucks, Spurs, Nuggets, Hornets © getty 10/31 Platz 22: Peja Stojakovic - 1.760 Dreier in 804 Spielen - Kings, Pacers, Hornets, Raptors, Mavericks © getty 11/31 Platz 21: Kyle Lowry - 1.733 Dreier in 927 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Grizzlies, Rockets, Raptors © getty 12/31 Platz 20: Rashard Lewis - 1.787 Dreier in 1.049 Spielen - SuperSonics, Magic, Wizards, Heat © getty 13/31 Platz 19: Klay Thompson - 1.798 Dreier in 615 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Warriors © getty 14/31 Platz 18: Kobe Bryant - 1.827 Dreier in 1.346 Spielen - Lakers © getty 15/31 Platz 17: Damian Lillard - 1.828 Dreier in 629 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Trail Blazers © getty 16/31 Platz 16: Chauncey Billups - 1.830 Dreier in 1.043 Spielen - Celtics, Raptors, Nuggets, Timberwolves, Pistons, Knicks, Clippers © getty 17/31 Platz 15: J.J. Redick - 1.908 Dreier in 911 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Magic, Bucks, Clippers, Sixers, Pelicans © getty 18/31 Platz 14: LeBron James - 1.917 Dreier in 1.282 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Cavaliers, Heat, Lakers © getty 19/31 Platz 13: J.R. Smith - 1.930 Dreier in 977 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Hornets, Nuggets, Knicks, Cavaliers, Lakers © getty 20/31 Platz 12: Joe Johnson - 1.978 Dreier in 1.276 Spielen - Celtics, Suns, Hawks, Nets, Heat, Jazz, Rockets © getty 21/31 Platz 11: Dirk Nowitzki - 1.982 Dreier in 1.522 Spielen - Mavericks © getty 22/31 Platz 10: Jason Kidd - 1.988 Dreier in 1.391 Spielen - Mavericks, Suns, Nets, Knicks © getty 23/31 Platz 9: Paul Pierce - 2.143 Dreier in 1.343 Spielen - Celtics, Nets, Wizards, Clippers © getty 24/31 Platz 8: Jamal Crawford - 2.221 Dreier in 1.327 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Bulls, Knicks, Warriors, Hawks, Blazers, Clippers, Timberwolves, Suns, Nets © getty 25/31 Platz 7: Jason Terry - 2.282 Dreier in 1.410 Spielen - Hawks, Mavericks, Celtics, Nets, Rockets, Bucks © getty 26/31 Platz 6: Vince Carter - 2.290 Dreier in 1.541 Spielen - Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings, Hawks © getty 27/31 Platz 5: James Harden - 2.352 Dreier in 846 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Thunder, Rockets, Nets © getty 28/31 Platz 4: Kyle Korver - 2.437 Dreier in 1.224 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - 76ers, Jazz, Bulls, Hawks, Cavaliers, Bucks © getty 29/31 Platz 3: Reggie Miller - 2.560 Dreier in 1.389 Spielen - Pacers © getty 30/31 Platz 2: Stephen Curry - 2.562 Dreier in 715 Spielen (Stand: 24. Januar 2021) - Warriors © getty 31/31 Platz 1: Ray Allen - 2.973 Dreier in 1.300 Spielen - Bucks, SuperSonics, Celtics, Heat

Schon nachdem er seinen dritten Dreier des Abends, mit dem er mit Miller gleichzog, versenkt hatte, feierte Curry, indem er mit seinen Fingern eine drei und eine 1 zu Ehren von Millers Trikotnummer 31 in die Luft streckte.

"Ich wusste, dass das ein wichtiger Dreier war", so der Warriors-Star. "Und dann den vierten Dreier im dritten Viertel zu treffen, war etwas ganz Besonderes. Darauf habe ich mich schon so lange gefreut."

Auf Ray Allen, der aktuell die Liga bei den verwandelten Dreiern anführt, fehlen Curry noch 411 erfolgreiche Triples. Womöglich könnte der 32-Jährige den Rekord bereits in der nächsten Saison brechen.