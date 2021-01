NBA-News: Miami Heat setzen Spürhunde gegen Coronavirus-Pandemie ein

Am kommenden Donnerstag werden die Miami Heat erstmals in dieser Saison eine kleine Anzahl an Fans zu den Heimspielen in die American Airlines Arena lassen. Um die Sicherheit der Fans in Anbetracht der weiterhin grassierenden Coronavirus-Pandemie zu gewährleisten, setzen die Heat unter anderem Spürhunde ein.

Bei der Einlasskontrolle sollen speziell trainierte Hunde an den wartenden Fans schnüffeln. Gehen die Hunde weiter, so darf der jeweilige Fan in die Halle, setzt sich der Spürhund jedoch vor dem Fan hin, ist dies ein Zeichen, dass er bei der entsprechenden Person eine womögliche Infektion wahrgenommen hat.

Coronavirus-Spürhunde kommen bereits an den Flughäfen in Dubai und Helsinki zum Einsatz. Eine Studie hat festgestellt, dass die trainierten Hunde in 94 Prozent der Fälle richtig lagen mit ihrem Corona-Gespür. "Spürhunde sind nichts Neues", erklärte Matthews Jafarian, der Executive Vice President for Business Strategy der Heat. "Wir nutzen sie schon seit Jahren in der Arena, um explosive Gegenstände aufzuspüren."

Der Plan mit den Coronavirus-Spürhunden wurde über mehrere Monate ausgearbeitet, die speziell trainierten Hunde kamen bereits in den vergangenen Wochen zum Einsatz, als eine Handvoll Familien und Freunde der Spieler und Mitarbeiter in der Arena erlaubt waren. Ab dem Heimspiel gegen die L.A. Clippers am kommenden Donnerstag sollen auch reguläre Fans zugelassen werden, aber nicht mehr als 2000 - weniger als zehn Prozent der Arena-Kapazität.

Neben den Corona-Spürhunden hat die Franchise ein umfangreiches Gesundheitsprotokoll erarbeitet. So müssen die Fans unter anderem einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen, jederzeit Masken tragen, sich an Abstandsregeln halten und dürfen nur bargeldlos bezahlen. Wer allergisch gegen Hunde ist, kann vor dem Einlass auch einen Antigen-Schnelltest vorlegen.