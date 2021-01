NBA - Kyrie Irving komplettiert Traum-Trio der Brooklyn Nets mit Harden und Durant: Wie ein Ball reichen könnte

Kyrie Irving wird aller Voraussicht nach in der Nacht auf Donnerstag bei den Cleveland Cavaliers sein Comeback für die Brooklyn Nets geben. In seiner Abwesenheit hat sich bei den Nets vieles verändert, mit James Harden spielt nun ein weiterer Superstar in New York. Kann sich Irving anpassen?

Die Flitterwochen bei den Brooklyn Nets sind in vollem Gange. Die ersten beiden Spiele der Nets mit James Harden wurden gewonnen, darunter auch das Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks (hier gibt es die Highlights im Video). In besagten Partien legten Harden und Kevin Durant zusammengerechnet 69 Punkte im Schnitt auf und nahmen mehr als die Hälfte aller Würfe des Teams.

Das alles gelang ohne eine einzige gemeinsame Trainingseinheit, die gab es erst am Dienstag. Ebenfalls mit dabei: Kyrie Irving. Der Point Guard hatte die vergangenen sieben Partien der Nets verpasst, zunächst aus privaten Gründen, später wegen des Corona-Protokolls und konditionellem Rückstand.

In Abwesenheit des Guards hatte Harden den Part des Spielmachers übernommen und teils exzellent Regie geführt. Insgesamt spielte The Beard 26 Assists, allerdings dürfen auch die 15 Ballverluste nicht verschwiegen werden. Das ist ob des fehlenden Trainings jedoch nicht ungewöhnlich.

Nun wird in Cleveland dem Team in Irving ein weiteres Puzzleteil implementiert, ein weiterer Scorer, ein weiterer balldominanter Spieler. Es ist ein faszinierendes Experiment, denn eine solche Form der Big Three hat es noch nicht gegeben, weder in Miami, Boston, Golden State oder sonst wo. Alle drei haben ihre Stärken in der Offense, alle drei haben den Ball gerne in der Hand.

Kyrie Irving bei den Nets: Muss er sich opfern?

Durant ist wohl der Spieler, der noch am ehesten abseits des Spaldings spielen kann, schließlich tat er dies auch einige Jahre bei den Warriors. Harden hingegen kennt aus Houston seit Jahren nur einen Stil, nämlich seinen eigenen. Zwar teilte er den Ball in den ersten Partien, viel Bewegung war aber nicht zu sehen, wenn er das orangene Leder nicht in den Händen hielt.

Nets-Coach Steve Nash wischte dagegen Zweifel schon vom Tisch, bevor Harden überhaupt eine Minute für Brooklyn auf dem Feld stand: "Die Jungs wollen gewinnen. Und wenn sie wirklich gewinnen wollen, werden sie einen Weg finden, um zusammenzuspielen."

Opferbereitschaft ist also das Stichwort, ein Prozess, den alle großen Stars in Superteams durchliefen. Manche mehr, manche weniger. In Brooklyn dürfte dies vor allem auf Irving zutreffen. Durant und Harden sind weiterhin Top-10-Spieler, Irving befindet sich eher eine Kaste darunter, auch wenn er an guten Tagen Spiele im Alleingang entscheiden kann.

In den sechs Spielen mit Durant zum Saisonstart klappte die Arbeitsteilung, Nash entschied sich sogar dafür, das Duo nicht zu staffeln und stattdessen meist zusammen spielen zu lassen. Mit Erfolg: In den 185 Minuten mit KD/Irving erzielten die Nets auf 100 Ballbesitze normiert 17,5 Punkte mehr als der Gegner. Das ist ein elitärer Wert, wenn man bedenkt, dass dies meist gegen andere Starter gelang und es immerhin 31 Minuten pro Spiel waren.

Kyrie Irving: Hero Ball war einmal

Groß zurückstecken musste keiner der beiden, auch wenn Irving nach einigen Spielen betonte, dass "Hero Ball", den er gerne in Cleveland und Boston zelebrierte, für ihn ohnehin gestorben sei. "Es war eine lange Reise, um an diesen Punkt zu kommen und zu lernen, dass es nicht um Hero Ball geht, sondern darum wie gut ein Team sein kann", sagte Irving kurz vor dem Saisonstart.

"Ich denke, dass ich in meiner Karriere einige Male den Fehler gemacht habe, zu eigensinnig zu spielen. Dabei diktiert der Erfolg des Teams, wie gut du individuell bist. Im Moment genieße ich meine Rolle und gehe darin auf", so der Point Guard. Diese Rolle dürfte sich durch die Addition von Harden aber wieder etwas verändern.

Irving wird den Ball weniger in den Händen halten, vermehrt abseits des Balles spielen. Das tat er auch lange bei den Cavs an der Seite von LeBron James. Nach drei Jahren und einer Meisterschaft wollte er trotzdem sein eigenes Team und forcierte einen Trade.

In Brooklyn wird das nach eigener Aussage nicht passieren: "Es ist die richtige Situation, das richtige Umfeld. Mir geht es nicht mehr um persönliche Auszeichnungen. Ich bin Teil der Kultur, dafür brauche ich keinen MVP-Titel. Ich will mit einem tollen Team eine Meisterschaft gewinnen und später darauf zurückschauen, wie viel Spaß wir dabei hatten."

Basketball: Mit diesem Kader gewann Team USA 2014 Gold bei der WM © getty 1/23 In der Nacht auf Donnerstag werden Kyrie Irving und James Harden erstmals gemeinsam für die Nets auflaufen. Das Duo kennt sich bereits - vom Team USA. 2014 holten sich die Amerikaner mit einem irrwitzigen Kader WM-Gold. SPOX zeigt das damalige Team. © getty 2/23 Chandler Parsons (damals Dallas Mavericks): Der Forward stand ursprünglich nicht im Aufgebot, bekam aber nach einigen Absagen seine Chance. Letztlich wurde Parsons kurz vor dem Turnier gestrichen. © getty 3/23 Blake Griffin (damals L.A. Clippers) galt dagegen als gesetzt. Allerdings machten dem Forward Rückenprobleme zu schaffen, die ihn letztlich zu einer Absage bewegten. © getty 4/23 Kevin Love (damals Minnesota Timberwolves) war dagegen fit, aber die Wolves baten ihren Star, nicht teilzunehmen. Der Grund: Es waren bereits Trade-Gespräche mit den Cleveland Cavaliers am Laufen. © getty 5/23 Love wurde von Paul Millsap (damals Atlanta Hawks) ersetzt, der aber nach wenigen Tagen wieder gestrichen wurde. © getty 6/23 Die Geschichte von Paul George (damals Indiana Pacers) sollte bekannt sein. In einer Trainingseinheit zog sich PG-13 einen komplizierten Beinbruch zu und musste die anschließende Saison fast komplett aussetzen. © getty 7/23 Bradley Beal (Washington Wizards) war einer der Jüngeren in der Vorauswahl, sein Shooting alleine reichte aber nicht, um es in den endgültigen Kader zu schaffen. © getty 8/23 Ähnliche Stärken wie Beal hatte auch Kyle Korver (damals Atlanta Hawks), der als einer von vier Spielern kurz vor dem Turnier den Traum von der WM begraben musste. © getty 9/23 Auch Gordon Hayward (damals Utah Jazz) erhielt schlechte Nachrichten ... © getty 10/23 Umstritten war vor allem das Streichen von Damian Lillard (Portland Trail Blazers), der bis dahin zwei starke Jahre in der NBA gespielt hatte. © getty 11/23 ENDGÜLTIGER KADER: Die Konkurrenz für Dame war aber auch riesig. So war Stephen Curry (Golden State Warriors) als Point Guard bei der WM in Spanien gesetzt - wohlgemerkt bevor er zweimal in Folge MVP wurde. © getty 12/23 Während Curry startete, kam Splash Bruder Klay Thompson (ebenfalls Warriors) von der Bank. Mit durchschnittlich 12,7 Punkten (41,5 Prozent 3FG) war er sogar zweitbester Scorer von Team USA. © getty 13/23 Der Guard mit der wenigsten Spielzeit war Derrick Rose (damals Chicago Bulls), dessen Nominierung heiß diskutiert wurde. Assistent und Roses damaliger Coach Tom Thibodeau betrieb wohl Lobbyarbeit. © getty 14/23 Bei Kyrie Irving (damals Cleveland Cavaliers) gab es hingegen keine Zweifel. Der Point Guard spielte mit 24,3 Minuten im Schnitt am meisten und trat vor allem als Vorlagengeber (3,6 pro Partie) in Erscheinung. © getty 15/23 Die dominante Figur des Teams war aber James Harden (Houston Rockets). Er legte in nur durchschnittlich 22 Minuten 14,2 Punkte und 3,2 Assists auf. © getty 16/23 Team USA bevorzugte dabei einen kleinen Backcourt mit drei Spielmachern, wodurch DeMar DeRozan (damals Toronto Raptors) eher ein Nebendarsteller war. Nach den Backup-Bigs spielte er am wenigsten. © getty 17/23 Denn auch Rudy Gay (damals Sacramento Kings) hatte da die Nase vorn. Mit seiner Athletik ließ er es mehrfach ordentlich krachen. © getty 18/23 Die Überraschung des Turniers war aber Kenneth Faried (damals Denver Nuggets). Das Manimal glänzte mit unbändigem Willen auf der Vier und legte im Schnitt 12,2 Zähler sowie 7,7 Rebounds auf. © getty 19/23 Neben Faried wühlte Anthony Davis (damals New Orleans Pelicans) unter dem Korb. Die Braue stand dabei aber einige Male im Schatten von Faried. Effizient war aber auch AD mit 12,3 Punkten und 6,6 Rebounds. © getty 20/23 Eine weitere Überraschung war DeMarcus Cousins (damals Sacramento Kings), der zuvor einen schlechten Ruf genoss. Boogie nahm die Bankrolle an und lieferte 9,8 Punkte (71 Prozent FG) sowie 5,7 Rebounds. © getty 21/23 So blieb für Andre Drummond (Detroit Pistons) nur wenig Spielzeit übrig. Der Center hatte trotz nur durchschnittlich 5,8 Minuten pro Partie seinen Spaß. © getty 22/23 Und dann war da noch Mason Plumee (damals Brooklyn Nets), der ebenfalls etwas überraschend dabei war. Wie Drummond spielte auch Plumlee aber fast keine Rolle. © getty 23/23 Team USA pflügte nur so durch das Turnier. Selbst Litauen im Halbfinale (+28) und Serbien im Finale (+37) wurden aus der Halle geschossen. Der im Hintergrund feiernde Kyrie wurde zum MVP des Turniers gewählt.

Kyrie Irving: WM-Titel an der Seite von Harden

Nash steht nun vor einem Luxusproblem, was seine Rotation betrifft. Vermutlich wird er Durant stets mit Harden oder Irving spielen lassen, einer der beiden Letztgenannten dürfte zudem früh im ersten Viertel rausgehen, um etwas später die Second Unit alleine anzuführen. Am Ende von engen Spielen werden dann wieder alle drei auf dem Feld stehen.

Hier dürfte es hoch interessant werden, wer denn nun die erste Option für den letzten Wurf sein wird. Die Antwort sollte natürlich Durant heißen, kein Spieler in der NBA ist schließlich so schwer zu verteidigen, keiner kann mit einer solchen Leichtigkeit einen Wurf für sich selbst kreieren. Aber: Bei der Pleite gegen die Wizards (122:123) war es zunächst Irving, der den letzten Versuch bekam - und scheiterte. Nach einem Rebound hatte Durant eine weitere Chance, aber auch er vergab.

So oder so: Wer auch immer aus diesem Trio in der Crunchtime Würfe nehmen wird, es ist ein Luxus, den kein anderes Team besitzt. Natürlich gibt es noch andere Baustellen wie die Defense oder die Tiefe des Kaders, doch zunächst einmal wird der Fokus auf dem Trio liegen und wie es zusammenspielen wird.

Übrigens: Nicht nur Harden und Durant haben eine gemeinsame Vergangenheit. Auch Irving und Harden teilten sich vor bald sieben Jahren schon einmal den Court, als Team USA 2014 in Spanien souverän Weltmeister wurde. Kyrie wurde MVP, zusammen legte er mit Harden im Finale gegen Serbien (129:92) 49 Zähler auf.