NBA - SPOX-Kommentar zum Trade von James Harden zu den Nets: Darum ist der Blockbuster ein No-Brainer

Die Brooklyn Nets haben ihre langfristige Zukunft aufs Spiel gesetzt, um eine neue Big Three zu erschaffen. Der Blockbuster-Trade um James Harden lässt im Big Apple ein Offensiv-Monster entstehen. Das Risiko wird sich bezahlt machen - mit ein bisschen Hilfe der Warriors-Mentalität. Ein Kommentar.

In gewisser Weise versteckt sich hinter dem Harden-Trade eine Maxime von Daryl Morey. Der ehemalige Rockets- und heutige Sixers-Boss legte Zeit seiner Karriere den Fokus darauf, so viele Superstars wie möglich anzuhäufen. Schließlich ist deren Talent das höchste Gut in der NBA. Alles andere? Erst einmal zweitrangig.

Nun entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass Brooklyn eben jenen Morey und die Sixers im Rennen um einen dieser Superstars ausstach. Für einen heftigen Preis zwar, doch das Resultat ist ein Trio, das man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen muss: Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving. Drei der 25 besten Spieler der Liga. Alle in einem Team, alle bei den Brooklyn Nets. In einer Liga voller Superstar-Duos wurde eine neue Big Three erschaffen.

Dafür hat Brooklyn in Form von drei Erstrundenpicks sowie vier Pick-Swaps bis 2027 die eigene Zukunft aufs Spiel gesetzt. Schon wieder, muss man nach den schlechten Nets-Erfahrungen mit Blockbuster-Trades sagen. Und doch ist der Deal ein No-Brainer. Im Gegensatz zu Paul Pierce und Kevin Garnett 2013 befinden sich Harden (31), Durant (32) und Irving (28) in ihrer Prime. Und: Wer die Chance hat, für einen Spieler eines Kalibers von James Harden zu traden, der schlägt zu.

Vor allem, weil die Chancen ziemlich gut stehen, dass sich dieses Risiko mit der schönsten aller Belohnungen bezahlt machen wird: dem Titel. Das ist gleichzeitig der Anspruch, an dem sich das Star-Trio oder auch Head Coach Steve Nash und General Manager Sean Marks messen lassen müssen. Der Reiz einer Championship ist der Grund, warum Harden die Nets ganz oben auf die Liste seiner Wunsch-Destinationen packte. Hier ist die Chance auf mehrere Jahre hinaus am größten.

Der legendäre Celtics-Nets-Trade von 2013 in der Analyse © getty 1/22 2013 ging der vielleicht größte Trade der Dekade über die Bühne. So gingen u.a. Garnett und Pierce von Boston nach Brooklyn. Die Celtics erhielten eine Wagenladung voller Picks. SPOX zeigt, wie der komplette Trade aussah und was aus den Picks wurde. © getty 2/22 Der Hauptakteur im Trade war Kevin Garnett, der im Spätherbst seiner Karriere die Nets zu einem Championship-Team machen sollte. The Big Ticket blieb aber nur 1,5 Jahre, bevor er auf eigenen Wunsch zurück nach Minnesota getradet wurde. © getty 3/22 Pierce blieb sogar nur ein Jahr in Brooklyn und unterschrieb 2014 einen neuen Vertrag bei den Washington Wizards. Im Jahr bei den Nets legte The Truth im Schnitt gerade einmal 13 Punkte auf, der Abo-All-Star zeigte damals schon Verschleißerscheinungen. © getty 4/22 Auch Jason Terry, der mit KG und Pierce zu den Nets kam, enttäuschte auf ganzer Linie. Der damals 36-Jährige machte nur 35 Spiele, bevor der Jet nach Sacramento getradet wurde. © getty 5/22 Als letztes Anhängsel ging es noch für D.J. White von Boston nach Brooklyn. Der Power Forward wurde aber nach nicht einmal einer Woche entlassen und zum Wandervogel. Inzwischen spielt er seit drei Jahren in der Türkei. © getty 6/22 Kommen wir zu den Celtics. Hier die Übersicht, was Boston zu Beginn bekam: Kris Humphries, Gerald Wallace, Kris Joseph, MarShon Brooks, Keith Bogans, Erstrundenpicks (2014, 2016, 2018, Pick-Swap 2017). Gehen wir nun ins Detail … © getty 7/22 Kris Humphries: Der frühere Ehemann von Kim Kardashian machte nur 46 Spiele für Boston, nach einem Jahr unterschrieb der Big Man in Washington. 2017 machte er sein letztes Spiel, im Februar 2019 folgte der offizielle Rücktritt. © getty 8/22 Gerald Wallace: Auch Wallace spielte bei den Celtics kaum eine Rolle. In zwei Jahren machte der Flügelspieler nur 90 Partien, unter anderem wegen einer Meniskusverletzung, bevor er mit 33 Jahren seine Karriere beendete. © getty 9/22 Kris Joseph: Der Big war dagegen nur schmückendes Beiwerk, obwohl die Celtics ihn im Jahr zuvor gedraftet hatten (und ihn sofort nach Brooklyn tradeten). Nachdem ihn Boston entlassen hatte, machte er kein Spiel mehr. © getty 10/22 MarShon Brooks: Auch Brooks wurde von den Celtics gedraftet (2011), doch auch er bekam in Boston keinen Fuß auf den Boden. Nach 10 Spielen musste er via Trade zu den Golden State Warriors. © getty 11/22 Keith Bogans: Als letzter Spieler kam noch Bogans nach Beantown. Er machte auch nur 6 Spiele, bevor er im Januar 2014 freigestellt wurde und danach seine Karriere beendete. © getty 12/22 Die Spieler, die Boston damals erhielt, waren letztlich alle Füllmaterial, was allerdings auch von Anfang an klar war. Kommen wir also zu den Picks und was die Celtics letztlich daraus machten. © getty 13/22 Erstrundenpick 2014: In diesem Jahr erreichten die Nets noch einmal die Playoffs, weswegen Boston nur an Position 17 ziehen durfte. Sie entschieden sich dabei für Shooting Guard James Young. © getty 14/22 Dies war jedoch ein Fehlgriff von Celtics-GM Danny Ainge, der trotzdem drei Jahre an Young festhielt. Nach 89 Partien war jedoch Schluss. Verfügbar im Draft waren noch: Gary Harris, Clint Capela, Bogdan Bogdanovic, Joe Harris, Nikola Jokic. © getty 15/22 Erstrundenpick 2016: Der Abstieg der Nets begann und Brooklyn beendete die Saison als drittschlechtestes Team. Im Draft zog Boston für die Nets an Position drei und schnappte sich etwas überraschend Jaylen Brown. © getty 16/22 Und genau hier begann für die Celtics die Zukunft. Auch wenn Brown noch keinen Anschlussvertrag unterschrieben hat, ist er ein wichtiger Bestandteil für das Team der kommenden Jahre. © getty 17/22 Pick-Swap 2017: Die Nets "gewannen" die Lottery, doch Boston tradete nach unten und erhielt aus Philly, den 3. Pick, mit dem Jayson Tatum gezogen wurde. Die Sixers drafteten Markelle Fultz an 1. © getty 18/22 Tatum ist vermutlich der Hauptgewinn aus dem Pick-Paket und was daraus entstand. Die Anlagen, ein Abo-All-Star zu werden, sind da, nun muss Tatum es auch beweisen. In der kommenden Saison dürfte er die Chance dazu bekommen. © getty 19/22 Zusätzlich erhielten die Celtics von den Sixers einen Erstrundenpick der Sacramento Kings, der 2019 der 14. Pick im Draft wurde. Im Sommer zogen die Celtics damit Romeo Langford. © getty 20/22 Erstrundenpick 2018: Diesen Pick benutzten die Celtics, um Kyrie Irving aus Cleveland loszueisen. Es wurde der 8. Pick, mit dem die Cavs schließlich Collin Sexton zogen. © getty 21/22 Zusammengefasst: Für die alternden Garnett, Pierce und Terry bekamen die Celtics Tatum sowie Brown und holten auch Irving, auch wenn dieses Experiment scheiterte. So schlecht, wie der Deal für die Nets gemacht wurde, entpuppte er sich aber doch nicht. © getty 22/22 Brooklyn lag zeitweise zwar am Boden, hat sich aber zunächst ohne Assets trotzdem rasant schnell wieder hochgearbeitet. Im Sommer 2019 stehen sie nach den Verpflichtungen von Irving und Kevin Durant wohl besser denn je da - und auch besser als Boston.

Brooklyn Nets: Tiefe und Defense geopfert

Dabei sind die Nets in der aktuellen Saison noch nicht zum Siegen verdammt. Irving, Durant und Harden sind jeweils bis 2022 an das Team gebunden, alle drei haben zudem eine Spieleroption für 2022/23 in ihren Verträgen verankert. Mindestens zwei Jahre lang werden die Nets neben den Lakers als Topfavorit auf den Titel genannt werden müssen.

Ja, die Nets haben dafür Tiefe geopfert. Aber die Kaderumstrukturierung ist noch nicht final. Auf dem Buyout-Markt sollten sich die Nets problemlos Ring-jagende Veteranen als Ersatz für Taurean Prince oder Verstärkung für die Big-Men-Rotation angeln (oder Durant bekommt mehr Zeit auf der Fünf). Der Verlust von Jarrett Allen, bislang bester Rebounder und Ring-Beschützer im Team, lässt die Defense (vorerst) in keinem guten Zustand zurück. Dies sollte die Offense aber mehr als wettmachen.

Ersetzt man nämlich Caris LeVert mit dem Bärtigen, ist das Wort "Upgrade" fast noch untertrieben. Die offensive Firepower der Nets ist fast schon aberwitzig, Irving und Durant, der nach seinem Achillessehnenriss kaum etwas von seiner früheren Form verloren zu haben scheint, bekommen nun den Scoring-Champ der vergangenen drei Jahre an ihre Seite.

© getty / SPOX

Harden bei den Nets: Weg von den Isolations-Orgien

Klar ist jedoch: Harden wird in Brooklyn nicht dasselbe Spiel aufziehen können wie zu Rockets-Zeiten. Keine Isolations-Orgien mit Stepback-Dreiern zum Ende der Shotclock mehr (zumindest weniger), dafür mehr Action abseits des Balls. Nach acht Jahren als unangefochtener Fixpunkt der Rockets-Offense muss der balldominanteste Spieler der vergangenen Jahre nun ein Opfer bringen und von Zeit zu Zeit zurückstecken - ganz ähnlich wie es KD bei den Golden State Warriors bereits tat.

Wird dieser Schalter im Ego der drei Superstars umgelegt - immerhin dürften Harden die anstehenden Veränderungen in seiner Rolle bewusst gewesen sein, als er die Nets zu seinem präferierten Ziel auserkor -, sollte die Offense der Nets einwandfrei funktionieren. Mit Joe Harris als weiterem Shooter auf dem Court werden alle drei Unmengen an Platz bekommen, um für sich oder andere zu kreieren. Allein das Pick'n'Roll oder Pick'n'Pop mit Durant als Blocksteller und Irving beziehungsweise Harden als Ballhandler (und dem jeweils anderen als Off-Ball-Gefahr) verspricht eine kaum zu verteidigende Bedrohung für jede Defense.

Zudem ist der Deal eine Absicherung. Sollte Irving, dessen potenziellen Störgeräusche wohl das größte Risiko in diesem Triumvirat stellen, länger fehlen oder einer der Stars verletzungsbedingt ausfallen, hat Brooklyn nun einen weiteren Trumpf im Ärmel. Und Zeit für Alleingänge sollte ab und an auch bleiben, beispielsweise wenn Harden die Second Unit anführt mit KD und Kyrie auf der Bank.

Der Trade für den Guard ermöglicht es Brooklyn, 48 Minuten durchgehend mindestens einen Top-Scorer auf dem Court zu haben. Wer soll da dieses Team stoppen?

Der Trade für James Harden in der Übersicht