In der NBA kommt es heute zum Duell zwischen den Boston Celtics und den Detroit Pistons. Hier bei SPOX erfahrt Ihr hier, wo Ihr die Partie heute im Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau' die Partie umsonst!

NBA: Wann beginnt Boston Celtics - Detroit Pistons?

Los geht es zwischen den beiden Teams heute um 21.30 Uhr. Gespielt wird in der Little Caesars Arena in Detroit, Michigan.

Beide Mannschaften trafen erst am 1. Januar aufeinander. Damals siegten die Pistons mit 96:93.

© getty

NBA heute live: Boston Celtics vs. Detroit Pistons im Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für 176 bis 182 Spiele der NBA gesichert.

Die Übertragung startet heute um 21.30 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Jan Jagla

Ihr habt noch kein DAZN-Abo, wollt aber die Partie der Celtics gegen die Pistons sehen? Kein Problem! Neukunden können DAZN die ersten vier Wochen kostenlos testen.

Neben des umfangreichen NBA-Programms habt Ihr zudem die Möglichkeit, die NFL, NHL und die MLB zu sehen. Was will das Herz eines US-Sport-Fans mehr?

Dazu gibt es noch reichlich Fußball. DAZN überträgt Spiele der Bundesliga und der Champions League sowie die komplette Europa League, Serie A, LaLiga und Ligue 1. Außerdem gibt es weitere Wettbewerbe, wie den FA Cup, die MLS oder die Copa del Rey im Programm.

Ihr wollt noch mehr? DAZN überträgt außerdem jede Menge Boxen (unter anderem alle Kämpfe von Anthony Joshua), Darts, UFC, Motorsport, Handball und Hockey. Dank einer Kooperation mit Eurosport seht Ihr auf DAZN zudem die Olympischen Spiele, Tour de France, Grand-Slam-Tennis und noch vieles mehr.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet Euch der Streamingdienst 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo. Hole Dir jetzt Deinen Gratismonat!

NBA: Diese Spiele laufen auch auf DAZN

Neben dem Spiel der Pistons und Celtics laufen auf DAZN zahlreiche weitere Spiele.

Hier gibt es eine Übersicht über die nächsten Partien:

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung 3. Januar 21 Uhr Pistons vs. Celtics DAZN 4. Januar 0 Uhr Grizzlies vs. Lakers DAZN 5. Januar 1.30 Uhr Raptors vs. Celtics DAZN 6. Januar 2 Uhr Grizzlies vs. Lakers DAZN 7. Januar 1.30 Uhr Heat vs. Celtics DAZN 8. Januar 1.30 Uhr Nets vs. Sixers DAZN 8. Januar 4 Uhr Nuggets vs. Mavericks DAZN 9. Januar 2 Uhr Bucks vs. Jazz DAZN 9. Januar 21 Uhr Sixers vs. Nuggets DAZN 10. Januar 1 Uhr Wizards vs. Heat DAZN 10. Januar 22 Uhr Clippers vs. Bulls DAZN

NBA: Tabelle der Eastern Conference

Während die Celtics auf Rang 8 der Tabelle liegen, konnten die Pistons bislang nur ein Spiel gewinnen. Daher liegen sie auf Rang 14.