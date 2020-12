NBA: LeBron James reagiert auf Kyrie-Seitenhiebe: Hat "ein bisschen weh getan"

Während der NBA Finals sorgte Kyrie Irving für Schlagzeilen, als er in einem Podcast sagte, dass er mit Kevin Durant erstmals einen Mitspieler habe, der am Ende die bessere Option als er selbst sei. Ex-Irving-Mitspieler LeBron James reagierte nun und gab zu, dass ihm das weh getan habe.

"Ich dachte: 'Damn' und als ich dann das ganze Transkript bekommen habe, dachte ich 'Damn'", berichtete James bei Road Trippin', dem Podcast seiner früheren Teamkollegen Richard Jefferson und Channing Frye, als er auf Irvings Aussagen vor einigen Monaten angesprochen wurde.

Irving hatte im Podcast The ETC mit Kevin Durant angegeben, dass er mit KD erstmals einen Mitspieler habe, der am Ende eines Spiels die bessere Option als er selbst sei. "Das ist nun das erste Mal in meiner Karriere, wo ich zugeben kann: 'Dieser Motherfucker kann diesen Wurf auch treffen und für ihn ist das wahrscheinlich deutlich einfacher'", sagte der Nets-Point-Guard und löste damit eine Kontroverse aus.

Irving spielte schließlich zwischen 2014 und 2017 mit James bei den Cleveland Cavaliers und gewann an der Seite von LeBron eine Meisterschaft.

LeBron James: Wollte, dass Kyrie Irving MVP wird

"In all den Jahren, in denen wir zusammengespielt haben, wollte ich, dass er der MVP der Liga wird", erklärte James seine Reaktion. "Mir ging es um seinen Erfolg, aber es hat nicht zusammengepasst. Trotzdem haben wir eine Meisterschaft gewonnen und das ist das Verrückte. Ich wollte für ihn auf und neben dem Feld nur das Beste."

James gab auch zu, dass ihm das "ein bisschen weh getan" habe, auch wenn Irving wenige Stunden nach der Veröffentlichung versuchte, die Wogen etwas zu glätten. "Wenn es mir um eine bestimmte Person geht, dann nenne ich ihren Namen", sagte Irving bei Instagram. "Kommt schon Leute, hört nicht auf die falschen Narrative."

Für James war es vielmehr ein weiterer Versuch, ihn aus der Bahn zu bringen, schließlich kam der Podcast während der NBA Finals heraus. "Es ist immer etwas, wenn ich in den Finals war. Sie versuchen mich abzulenken, aber ich war bereit für so etwas."