NBA-News: L.A. Clippers wollen Kawhi Leonard wie Michael Jordan und Kobe Bryant einsetzen

Tyronn Lue, neuer Head Coach der L.A. Clippers, hat angedeutet, dass Superstar Kawhi Leonard im Rahmen einzelner Triangle Sets wie Michael Jordan und Kobe Bryant eingesetzt werden könnte. Nach diesen beiden Legenden habe Leonard Teile seines Spiels ausgerichtet.

"Wir haben zwei oder drei Sets aus der Triangle eingebaut und lassen Kawhi in diesen Räumen spielen, die auch schon Kobe und Jordan genutzt haben", sagte Lue, der unter Phil Jackson spielte und das System von diesem gelernt hat. "Er liebt diese beiden Spieler und blickt zu ihnen auf. Wir wollen ihn einfach nur in Positionen bringen, in denen er Erfolg haben kann."

Entgegen dem aktuellen Trend in der Liga nimmt Leonard immer noch eine Vielzahl seiner Abschlüsse aus der Mitteldistanz, weshalb ihn der ehemalige Clippers-Coach Doc Rivers in der Vergangenheit auch als den Spieler bezeichnete, der ihn in der aktuellen Liga am meisten an Jordan erinnere. Zudem beschäftigte sich Leonard intensiv mit Bryant und dessen Spiel, bevor die Legende Anfang des Jahres tragisch verstarb.

"Es ist eine verlorene Kunst. Warum nicht daran arbeiten, was Teams dir geben? Daran glaube ich fest. Jedes Team bietet dir den Zweier aus der Mitteldistanz an. Spät im Spiel sind das die Würfe, die dir Spiele gewinnen" ergänzte Lou. Dies gelte auch für die Playoffs, weshalb es gut sei, neben Kawhi auch Paul George, Lou Williams und Neuzugang Luke Kennard zu haben.

NBA - Battle of L.A. geht in die nächste Runde: Die Los Angeles Lakers und die L.A. Clippers im Kadervergleich © SPOX 1/56 Die neue Saison nimmt Formen an und wieder gehören die beiden Teams aus Los Angeles zu den absoluten Topfavoriten. Gleich zum Auftakt wird es dieses Matchup wieder geben. Doch wer wird die Nase vorn haben? Wir machen den Kader-Check. © getty 2/56 Die Lakers krönten sich erst im Oktober zum 17. Mal zum Champion. Zuvor wurden in den Playoffs nur sechs Spiele verloren, in der Regular Season landeten die Lakers mit 52-19 auf Platz 1 im Westen. © getty 3/56 GUARDS: LeBron James | Alter: 35 | Stats 19/20: 25,3 Punkte, 7,8 Rebounds, 10,2 Assists | Gehalt: 39,22 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 4/56 Firmiert der King auch nächste Saison als Point Guard? Die Rolle wird so oder so gleich bleiben, LeBron ist LeBron. Diesmal hat der King allerdings mehr (Playmaking-)Unterstützung an seiner Seite. © getty 5/56 Dennis Schröder | Alter: 27 | Stats 19/20: 18,9 Punkte, 4 Assists | Gehalt: 15,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 6/56 Neben LeBron wird Schröder kommende Saison der wichtigste Playmaker der Lakers sein - DS17 hat zudem den Anspruch formuliert, zu starten. Auch als Scorer wird er neben LeBron wichtig im Backcourt sein. © getty 7/56 Alex Caruso | Alter: 26 | Stats 19/20: 5,5 Punkte, 1,9 Assists | Gehalt: 2,75 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 8/56 Der Publikumsliebling ist vor allem aufgrund seiner Defense wichtig. Caruso wird motiviert sein, schließlich ist auch bei ihm im Sommer 2021 ein neuer Vertrag fällig. © getty 9/56 WINGS: Kentavious Caldwell-Pope | Alter: 27 | Stats 19/20: 9,3 Punkte, 38,5 Prozent Dreier | Gehalt: 12 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 10/56 Die starken Playoffs wurden für KCP mit einem neuen Vertrag (3 Jahre, knapp 39 Mio. Dollar) vergoldet. Nach dem Abgang von Danny Green ist er der wichtigste 3-and-D-Spieler im Kader. © getty 11/56 Wesley Matthews | Alter: 34 | Stats 19/20: 7,4 Punkte, 36,4 Prozent Dreier | Gehalt: 3,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 12/56 Der einstige Iron Man ist der günstige Ersatz für Danny Green. Trifft den Dreier ähnlich gut, ist defensiv mehr als solide. Für den Preis eine weitere starke Verpflichtung. © getty 13/56 Kyle Kuzma | Alter: 25 | Stats 19/20: 12,8 Punkte, 4,5 Rebounds | Gehalt: 3,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 14/56 Kuzma fand vergangene Saison nie komplett seine Rolle. Ändert sich das mit der neuen Zusammensetzung des Kaders? Auch mit ihm wird derzeit über einen neuen Vertrag verhandelt. © imago images / Icon SMI 15/56 Alfonzo McKinnie | Alter: 28 | Stats 19/20: 4,6 Punkte, 2,8 Rebounds | Gehalt: 1,76 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 16/56 McKinnie kam im McGee-Trade aus Cleveland, noch ist nicht klar, ob die Lakers wirklich mit ihm planen. Für einige Minuten Garbage Time kann man den Swingman aber natürlich reinwerfen, zumal er kaum etwas verdient. © getty 17/56 Talen Horton-Tucker | Alter: 19 | Stats 19/20: 5,7 Punkte (in 6 Spielen) | Gehalt: 1,52 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 18/56 Der blutjunge Guard sah etwas überraschend in den Playoffs gegen Houston zweimal Minuten und sah dabei gut aus. Nach den Abgängen von Green und Bradley winkt ihm diesmal vielleicht etwas mehr Spielzeit, Potenzial ist da. © getty 19/56 Jared Dudley | Alter: 35 | Stats 19/20: 1,5 Punkte, 1,2 Rebounds | Gehalt: 1,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / Icon SMI 20/56 Der Oldie spielt zwar kaum, ist im Locker Room aber sehr respektiert und ein beruhigender Einfluss. Wurde nochmal zum Minimum gehalten. © getty 21/56 BIGS: Anthony Davis | Alter: 27 | Stats 19/20: 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 2,3 Blocks | Gehalt: 32,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 22/56 Der letzte große Dominostein der Offseason: Auch Davis hat seinen Vertrag bei den Lakers verlängert und wird zum neuen Aushängeschild des Teams. Der vielseitigste Big Man der NBA! © imago images / Agencia EFE 23/56 Marc Gasol | Alter: 35 | Stats 19/20: 7,5 Punkte, 6,3 Rebounds | Gehalt: 2,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 24/56 Der Spanier ist zurück bei dem Team, das ihn 2007 ursprünglich draftete. Ein mit allen Wassern gewaschener Veteran, der vor allem die Defense verstärken wird. © getty 25/56 Montrezl Harrell | Alter: 26 | Stats 19/20: 18,6 Punkte, 7,1 Rebounds | Gehalt: 9,26 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 26/56 Harrell wechselte innerhalb von Los Angeles die Seiten und wird nun bei den Lakers Scoring von der Bank liefern. Die wichtigste Frage: Welche Rolle spielt er in den Playoffs, wenn seine Defense eher zum Problem werden kann? © getty 27/56 Markieff Morris | Alter: 31 | Stats 19/20 (für LAL): 5,3 Punkte, 3,2 Rebounds | Gehalt: 1,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 28/56 Unter dem Radar war auch die Verlängerung von Morris sehr wichtig für die Lakers, denn der Veteran gibt als Backup genau das, was sie brauchen – vor allem, wenn der Dreier so fällt wie in den Playoffs. Einen Ersatz hätte man wohl nicht gefunden. © getty 29/56 Für die Clippers endete die vorige Saison mit einer krassen Enttäuschung: Nach einer 3-1-Führung wurde gegen Denver in Runde zwei noch verloren. In der RS reichte es mit 49-23 für Platz 3 im Westen, aber die Ziele waren andere! © imago images / ZUMA Press 30/56 GUARDS: Patrick Beverley | Alter: 32 | Stats 19/20: 7,9 Punkte, 3,6 Assists | Gehalt: 13,33 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 31/56 Der „aggressive Leader“ der Clippers, der seine Stärken vor allem am defensiven Ende des Courts hat. Vorne ist Beverley immerhin ein guter Shooter, aber kein klassischer Playmaker. © getty 32/56 Reggie Jackson | Alter: 30 | Stats 19/20: 9,5 Punkte, 3,2 Assists (17 Spiele) | Gehalt: 2,33 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / ZUMA Wire 33/56 Auch Jackson ist als Guard kein klassischer Ballverteiler, L.A. nutzte ihn eher als Schützen. Musste eine ganze Zeit auf seinen Anschlussvertrag warten. © imago images / ZUMA Press 34/56 Lou Williams | Alter: 34 | Stats 19/20: 18,2 Punkte, 5,6 Assists | Gehalt: 8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 35/56 Der ewige Sixth Man geht in sein letztes Vertragsjahr. Williams gehört seit Ewigkeiten zu den besten Bankscorern der NBA, sein Spielpartner Harrell ist allerdings weg. Planen die Clippers noch mit ihm? © getty 36/56 WINGS – Kawhi Leonard | Alter: 29 | Stats 19/20: 27,1 Punkte, 7,1 Rebounds | Gehalt: 34,38 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 37/56 Der zweimalige Finals-MVP legte in der RS eins der besten Jahre seiner Karriere hin, gegen Denver fiel aber auch ihm nichts mehr ein. Geht nun ins letzte Vertragsjahr – was den Druck natürlich erhöht. © imago images / ZUMA Wire 38/56 Paul George | Alter: 30 | Stats 19/20: 21,5 Punkte, 5,7 Rebounds | Gehalt: 35,45 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 39/56 Auch bei PG-13 steht womöglich das letzte Vertragsjahr an. George ist genau wie Kawhi ein exzellenter Two-Way-Player, in den Playoffs enttäuschte er jedoch zum wiederholten Male. Trat unlängst gegen Ex-Coach Doc Rivers nach. © getty 40/56 Marcus Morris | Alter: 31 | Stats 19/20: 10,1 Punkte, 4,1 Rebounds (19 Spiele) | Gehalt: 14,88 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 41/56 Morris kam erst während der Saison aus New York und hat nun einen lukrativen Vierjahresvertrag erhalten – er soll neben Kawhi und PG Leadership, Härte und Shooting bringen. Bisher klappte das nur bedingt. © getty 42/56 Luke Kennard | Alter: 24 | Stats 19/20: 15,8 Punkte, 4,1 Assists | Gehalt: 5,27 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 43/56 Einer der wichtigsten Neuzugänge im Team. Kennard kam im Trade für Landry Shamet und soll mehr Playmaking sowie einen ähnlich starken Wurf einbringen. Hatte bei den Pistons mit Verletzungen zu kämpfen. © getty 44/56 Nicolas Batum | Alter: 31 | Stats 19/20: 3,6 Punkte, 4,5 Rebounds | Gehalt: 2,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 45/56 Die Wild-Card im Kader! Batum verbrachte zuletzt sehr unglückliche Jahre in Charlotte, war zuvor aber ein äußerst vielseitiger 3-and-D-Wing mit guten Passfähigkeiten. Gibt es diesen Spieler noch? © getty 46/56 Terance Mann | Alter: 24 | Stats 19/20: 2,4 Punkte, 1,3 Rebounds | Gehalt: 1,52 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Team-Option für 21/22) © getty 47/56 Der letztjährige Rookie kam nicht auf allzu viel Spielzeit, dürfte aber auch unter dem neuen Head Coach Ty Lue ein paar Chancen erhalten. Ein gewisses Potenzial ist da. © imago images / AFLOSPORT 48/56 BIGS – Serge Ibaka | Alter: 31 | Stats 19/20: 15,4 Punkte, 8,2 Rebounds | Gehalt: 9,26 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 49/56 Der wichtigste Neuzugang und wohl der Ersatz für Harrell – bzw. das Upgrade. Ibaka ist nicht nur defensivstark und hat einen guten Dreier, er ist auch bestens mit Kawhi befreundet! © getty 50/56 Ivica Zubac | Alter: 23 | Stats 19/20: 8,3 Punkte, 7,5 Rebounds | Gehalt: 7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022, Team-Option für 22/23) © getty 51/56 Zubac startete vergangene Saison in 70 Spielen und machte seine Sache gut: Offensiv sehr effizient, hinten mobil und mit solider Rim-Protection. Ist auch mit Ibaka kompatibel. © getty 52/56 Patrick Patterson | Alter: 31 | Stats 19/20: 4,9 Punkte, 2,6 Rebounds | Gehalt: 3,01 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / Icon SMI 53/56 PatPat wurde vor allem für seine Präsenz im Locker Room gehalten, die Spielzeit hält sich in Grenzen. Als Stretch-Big kann der Veteran aber noch immer einige Minuten übernehmen. © getty 54/56 Mfiondu Kabengele | Alter: 23 | Stats 19/20: 3,5 Punkte, 0,9 Rebounds | Gehalt: 2,08 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Team-Option für 21/22) © getty 55/56 Der Center kam als Rookie in nur zwölf Spielen zum Einsatz und auch in der kommenden Saison wird es schwer für ihn werden. Das ist das Schicksal von rohen Youngstern bei Top-Teams … © imago images / ZUMA Wire 56/56 FAZIT: Es ist noch früh und es muss sich erst zeigen, wie die Teile jeweils zusammenpassen. Für den Moment sieht es aber danach aus, dass die Lakers ihren Vorsprung vergrößern konnten. Ihr Kader hat kaum Schwächen – den Clips fehlt dagegen Playmaking.

Clippers-Preaseason: Drei Niederlagen in drei Spielen

In der vergangenen Saison nahm Leonard 325 Abschlüsse aus der Midrange, die viertmeisten in der Liga. Davon traf er laut ESPN Stats and Information 42,5 Prozent. Über seine Karriere gesehen steht er bei 45 Prozent. George verwandelte in der Spielzeit 2019/20 37,2 Prozent seiner 164 Mitteldistanzwürfe.

Die Kalifornier legten unter Neu-Coach Lue eine holprige Vorbereitung auf die neue Saison hin. In der Preseason gab es drei Niederlagen in drei Spielen. Laut Leonard lerne man erst noch das neue System des ehemaligen Assistenten kennen: "Wenn ich dafür sorgen kann, dass wir in unsere Offense kommen, die Plays in einem guten Tempo laufen, harte Cuts machen und das Spiel richtig lesen, dann bin ich glücklich", sagte er in der Vorwoche.