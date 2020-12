NBA-News - Kyrie Irving reagiert auf Geldstrafe nach Medienboykott: "Rede nicht mit Bauern"

Kyrie Irving hat in einem Instagram-Post auf die Geldstrafe reagiert, die am Donnerstag gegen ihn verhängt wurde. Der Point Guard der Brooklyn Nets musste 25.000 Dollar blechen, nachdem er sich geweigert hatte, den Medien zur Verfügung zu stehen.

"Ich bete dafür, dass wir die Geldstrafe nutzen, um Gemeinden zu unterstützen, die an den Rand gedrängt wurden und es dringend brauchen", schrieb Kyrie in seiner Instagram-Story. "Ich bin hier für Friede, Liebe und Großmut. Hört auf, mich und mein Team abzulenken, und würdigt die Kunst. Wir machen das hier anders."

Kurz nach dem Start des Training Camps hatte Irving angekündigt, nicht mit den Medien sprechen zu wollen. In einem Statement erklärte der 28-Jährige, dass er stattdessen seine Leistungen auf und neben dem Parkett für sich sprechen lassen möchte. Allerdings sind die Spieler verpflichtet, an Medienrunden teilzunehmen. Entsprechend verhängte die NBA eine Strafe gegen Kyrie und die Nets.

Offenbar wird Irving allerdings auch weiterhin nicht mit den Medien sprechen, die er mit Bauern beim Schach verglich. "Ich rede nicht mit Bauern. Meine Aufmerksamkeit ist mehr wert", schrieb Irving in seiner Instagram-Story, die er mit einem Zitat von Bürgerrechtler Malcolm X einleitete.

"Ich habe genug von der Propaganda der anderen", heißt es in dem Zitat. "Ich bin für die Wahrheit, egal wer sie erzählt. Ich bin für Gerechtigkeit, egal für wen oder gegen wen sie ist. Ich bin in erster Linie ein Mensch und als solcher bin ich für was auch immer der Menschheit als Ganzes hilft."