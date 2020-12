NBA-News: Kyrie Irving und die Brooklyn Nets erhalten Geldstrafe nach Medienboykott

Die NBA hat Kyrie Irving und die Brooklyn Nets zu einer Geldstrafe in Höhe von jeweils 25.000 Dollar verdonnert. Der Point Guard der Nets hatte sich zuletzt geweigert, mit den Medien zu sprechen, und verstieß damit gegen NBA-Regularien.

"Die Strafen sind die Folge von Irvings mehrfacher Weigerung in dieser Woche, an den Medienterminen des Teams teilzunehmen", hieß es in einem offiziellen Statement der NBA.

Gesunde Spieler sind verpflichtet, vor und nach den Spielen und Trainingseinheiten den Journalisten zur Verfügung zu stehen. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie stellt das Team pro Tag mehrere Spieler oder Verantwortliche über Video-Calls den Medien zur Verfügung.

Irving jedoch lehnte seine Teilnahme bisher ab, genau wie alle Interviewanfragen. Am vergangenen Freitag veröffentlichte er stattdessen ein Statement, in dem er angab, seine Leistungen auf und neben dem Feld für sich sprechen lassen zu wollen.

Dieses Statement hat den Ansprüchen der Liga zur Verfügbarkeit der Spieler gegenüber den Journalisten aber nicht genügt. Die Nets absolvieren in der Nacht von Sonntag auf Montag ihr erstes Preseason-Spiel gegen die Washington Wizards. Ob Irving dann zu den Journalisten sprechen wird, ist derzeit noch unbekannt.