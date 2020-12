NBA: James Harden wirft Ball nach Mitspieler - Drei weitere Teams wohl an Rockets-Star interessiert

In der Nacht auf Donnerstag starten die Houston Rockets in die neue Saison, wohl auch mit dem wechselwilligen Superstar James Harden. Der Shooting Guard soll zuletzt mit einem Mitspieler aneinandergeraten sein, gleichzeitig gibt es wohl neue Interessenten.

Laut Marc Stein von den New York Times sollen sich auch die Boston Celtics, Toronto Raptors sowie die Denver Nuggets nach einem Trade für den 31-Jährigen erkundigt haben. Allerdings ist nicht klar, was die Teams für den Shooting Guard boten. Als wahrscheinlichster Trade-Partner gelten jedoch weiterhin die Philadelphia 76ers.

Allerdings könnten sich laut Stein die Verhandlungen schwierig gestalten, da Sixers-Boss Daryl Morey nach seinem plötzlichen Rücktritt bei den Rockets nicht besonders hoch im Kurs steht. Berichten zufolge wollen die Texaner für einen jungen Franchise-Star sowie weitere Erstrundenpicks oder junge Spieler mit Rookie-Verträgen. Morey hatte zuletzt geklärt, dass Ben Simmons für einen Trade nicht zur Debatte stehen würde.

Neben den Sixers wurden auch die Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks und Miami Heat als Harden-Destinationen gehandelt, letztere sollen sich aber bereits aus den Verhandlungen zurückgezogen haben.

James Harden: Zwischenfall im Training bei den Rockets

Derweil soll es gemäß Shams Charania (The Athletic) beim Training der Rockets zu meheren Zwischenfällen zwischen Harden und dessen Mitspielern gekommen sein. Am Montag soll Harden unter anderem einen Ball nach Rookie Jae'Sean Tate geworfen haben.

So etwas ist bei einem NBA-Team nicht unüblich, doch Harden ist nicht für seine Hitzköpfigkeit in Houston bekannt und galt bisher als ruhiger Zeitgenosse. Der MVP von 2018 war zuvor bereits zu spät zum Training erschienen, am Montag weigerte er sich, über seine Zukunft in Houston zu sprechen.