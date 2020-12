NBA: Houston Rockets wollen James Harden wohl so schnell es geht traden - Philadelphia 76ers schließen Simmons-Trade aus

Die Houston Rockets sollen nun Gespräche wegen eines möglichen Trades von James Harden führen. Unter anderem gelten die Philadelphia 76ers als Kandidat, deren Präsident Daryl Morey schloss jedoch einen Trade von Ben Simmons kategorisch aus.

Von den Trade-Gesprächen rund um Harden berichteten Adrian Wojnarowski und Ramona Shelburne von ESPN. Laut vorherigen Berichten soll Harden vier Teams in Erwägung ziehen: Brooklyn, Miami, Milwaukee und Philadelphia.

Wojnarowski berichtet, dass die Sixers durchaus gewillt seien, Ben Simmons in einem Paket für Harden abzugeben. Ein Deal soll jedoch in weiter Ferne liegen. Sixers-Boss Daryl Morey bestritt gegenüber Shams Charania (The Athletic), dass Simmons getradet werden könnte. "Wir werden Ben Simmons nicht traden. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zukunft", stellte Morey klar.

James Harden: Mehrere Teams am Superstar dran

Aber nicht nur die Sixers sollen Interesse haben. Laut ESPN haben inzwischen mehrere Playoff-Teams in Houston angeklopft und sollen auch bereit sein, "hochkarätige Assets" abzugeben, um die Finger an den früheren MVP zu bekommen.

Die Rockets hatten zuletzt zu verstehen gegeben, dass man plane, mit dem dreifachen Scoring-Champion in die Saison zu gehen. Laut Wojnarowski und Shelburne ist dies jedoch nicht wahr, vielmehr würden die Texaner gerne so schnell wie möglich einen Trade durchführen.

Einige Teams fürchten bei einem Trade jedoch, dass Harden 2022 wieder gehen könnte. Der Shooting Guard hat zwar noch einen Vertrag bis 2023, kann aber schon ein Jahr zuvor aussteigen, wenn er seine Option über 47,3 Millionen Dollar nicht zieht. Deswegen möchten einige Teams wohl eine Art Versicherung, dass Harden seinen Vertrag verlängert, wenn er zu ihnen getradet wird.