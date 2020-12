NBA - James Harden über Trips nach Atlanta und Las Vegas: "Habe dort trainiert"

James Harden hat nach seiner verspäteten Ankunft in Houston sein Schweigen gebrochen und sich erklärt. Der Rockets-Star wollte von einer Trade-Forderung nichts wissen und gab an, dass er während seiner Abwesenheit mit persönlichen Coaches trainiert habe,.

"Ich habe einfach nur trainiert", sagte Harden auf die Frage, warum er erst verspätet in Houston eingetroffen sei und stattdessen noch in Atlanta und Las Vegas war. Auf die Frage, für was er dabei trainiert hätte, gab der Rockets-Star an, dass er sich für den Start der Saison vorbereitet hätte. Seine Erklärung war, dass er sich mit "persönlichen Trainern" vorbereitet habe.

Harden wurde jedoch bei seinen Stops via Social Media in diversen Clubs gesichtet, zuletzt gab es Berichte, dass der Shooting Guard einen Trade aus Houston forcieren möchte. Bestätigten wollte der MVP von 2018 dies aber nicht. "Mein Fokus liegt darauf, hier zu sein", beteuerte der 31-Jährige. "Heute war ein guter Tag und gestern war es schön, mal wieder auf dem Feld zu stehen".

Noch am Tag zuvor hatte Harden geschwiegen, nun stellte er sich erstmals den Medien. Laut eigener Aussage habe es auch noch kein Gespräch mit dem neuen Rockets-GM Rafael Stone gegeben.

Der dreimalige Scoring-Champion hatte am Tag zuvor sein Preseason-Debüt für die Rockets gegeben und dabei in 21 Minuten 12 Punkte, 4 Assists und 3 Rebounds aufgelegt. Für Houston steht noch ein Vorbereitungsspiel auf dem Programm, wenn die Rockets in der Nacht auf Freitag gegen die San Antonio Spurs testen.