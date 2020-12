NBA: James Harden ist noch nicht zum Training erschienen: Die Trümpfe halten weiter die Houston Rockets

James Harden ist trotz Training-Camp-Start noch immer nicht in Houston und sorgt mit seinen nächtlichen Ausflügen für Aufsehen. Will der Superstar einen Trade erzwingen? Wie könnte ein solcher aussehen und wie reagieren die Rockets auf das Verhalten des Franchise-Stars?

Houston, wir haben einige Probleme. Anders lässt sich die Situation in Texas nicht analysieren. Die Zeiten, in denen die Rockets als einziges Team im Westen den übermächtigen Golden State Warriors Paroli boten, sind vorbei.

Die Rockets hatten 2018 in den Conference Finals daheim in Spiel 7 eine goldene Chance, diese ließen sie ungenutzt. Seitdem befindet sich die Franchise im Sinkflug, hier kurz die wichtigsten Eckpunkte:

Trevor Ariza wird im Sommer 2018 nicht gehalten (Besitzer Tilman Fertitta wollte keine Luxussteuer zahlen), er schließt sich für mehr Geld den Phoenix Suns an.

Chris Paul und James Harden zerstreiten sich 2019 in der Warriors-Serie. Die Dubs gewinnen die letzten beiden Spiele ohne Kevin Durant, der sich in Spiel 5 verletzte.

CP3 wird (wohl auf Wunsch Hardens) nach Oklahoma City getradet. Im Gegenzug kommt Russell Westbrook, ein Buddy des MVPs von 2018.

Die Vertragsverhandlungen mit Coach Mike D'Antoni geraten ins Stocken.

Die Rockets beginnen enttäuschend, GM Daryl Morey riskiert alles und tradet im Februar 2020 seinen einzigen Center Clint Capela für Flügelspieler Robert Covington.

Westbrook verletzt sich in der Bubble am Quadrizeps und ist ein Schatten seiner selbst. Die Rockets verlieren in Runde zwei sang- und klanglos gegen die Lakers in fünf Spielen.

Mike D'Antoni verkündet, dass er nicht mehr Coach der Rockets ist, wenig später tritt auch der langjährige GM Morey zurück

Es gibt erste Trade-Gerüchte um James Harden, wenig später will auch Westbrook weg.

Die Rockets traden Westbrook nach Washington, im Gegenzug kommt der lange verletzte Ex-All-Star John Wall.

NBA - Kareem Abdul-Jabbar und seine Nachfolger: Diese Superstars erzwangen einen Trade © getty 1/43 Öffentlich hat James Harden noch keinen Trade von den Houston Rockets gefordert, doch sein Fernbleiben vom Team deutet darauf hin. Zuletzt wurde der frühere MVP bei einer Geburtstagsfeier des Rappers Lil Baby in Atlanta ohne Maske gesichtet. © getty 2/43 Zwei Tage später tauchten dann Fotos auf, wie Harden in einem Stripclub in Las Vegas Geldscheine in die Höhe schmiss. Dies ist nicht nur ein Affront gegen das eigene Team, sondern auch ein Verstoß gegen das COVID-Protokoll der NBA. © getty 3/43 Die Rockets haben den Star noch nicht bestraft, das dürfte aber bald folgen. So oder so: Das Tischtuch scheint zerschnitten. Harden wäre nicht der erste Superstar, der einen Trade forciert. Wir blicken zurück und zeigen einige Beispiele. © getty 4/43 WILT CHAMBERLAIN: 1968 von den Philadelphia 76ers zu den Los Angeles Lakers getradet. © getty 5/43 Das Verhältnis zwischen dem dominanten Center und Sixers-Besitzer Irv Kosloff war angekratzt. Wilt drohte angeblich sogar damit, in die ABA zu wechseln, sollte er nicht getradet werden. Offenbar war er auf der Suche nach mehr Glamour, den fand er in L.A. © getty 6/43 KAREEM ABDUL-JABBAR: 1975 von den Milwaukee Bucks zu den Los Angeles Lakers getradet. © getty 7/43 Im Vorfeld der Saison 1974/75 informierte die Center-Legende die Bucks-Verantwortlichen über seinen Trade-Wunsch. Der Grund? Sein Lifestyle passe nicht zum Lifestyle in Milwaukee. Nach der Saison landete er in L.A. © getty 8/43 CHARLES BARKLEY: 1992 von den Philadelphia 76ers zu den Phoenix Suns getradet. © getty 9/43 Selbst mit Sir Charles schafften es die Sixers nie über die zweite Runde hinaus, 1992 verpasste Philly sogar die Playoffs komplett. Eigentlich wollte Barkley nach Portland, stattdessen landete er bei den Suns, mit denen er die Finals erreichte. © getty 10/43 CHRIS WEBBER: 1994 von den Golden State Warriors zu den Washington Bullets getradet. © getty 11/43 Schon in seinem Rookie-Jahr fand sich Webber, Nr.1-Pick von 1993, überhaupt nicht mit Coach Don Nelson zurecht. Der Big Man war unglücklich mit dem Trade seines Freundes Billy Owens, wollte in eine größere Stadt und einfach nur weg von Nelson. © getty 12/43 DENNIS RODMAN: 1995 von den San Antonio Spurs zu den Chicago Bulls getradet. © getty 13/43 Der exzentrische Rodman im beschaulichen San Antonio? Das passte nicht. Nach nur zwei von Eskapaden geprägten Jahren in Texas wollte einer der besten Rebounder aller Zeiten weg. In Chicago spielte er eine wichtige Rolle beim zweiten Bulls-Threepeat. © getty 14/43 ALONZO MOURNING: 1995 von den Charlotte Hornets zu den Miami Heat getradet. © getty 15/43 Jahre später beteuerte der Hall of Famer, dass er Charlotte nie verlassen wollte. Der damalige Eigentümer George Shinn erinnert sich aber anders: Mourning habe ein lukratives Angebot der Hornets abgelehnt und wollte lieber in einen größeren Markt. © getty 16/43 LATRELL SPREWELL: 1999 von den Golden State Warriors zu den New York Knicks getradet. © getty 17/43 Im Dezember 1997 attackierte Sprewell Warriors-Coach P.J. Carlesimo während einer Trainingseinheit und würgte ihn für mehrere Sekunden - wenig überraschend das Ende seiner Dubs-Karriere. Im Januar 1999 bekam der Forward in New York eine zweite Chance. © getty 18/43 STEPHON MARBURY: 1999 von den Minnesota Timberwolves zu den New Jersey Nets getradet. © getty 19/43 Der gebürtige New Yorker hoffte offenbar auf einen größere Markt mit mehr Werbemöglichkeiten und wollte näher zu seiner Familie. Anderen Berichten zufolge hatte er einfach keinen Bock auf Minnesota und war neidisch auf Kevin Garnetts Monstervertrag. © getty 20/43 RAY ALLEN: 2003 von den Milwaukee Bucks zu den Seattle SuperSonics getradet. © getty 21/43 Mit dem Allen-Trade an die Westküste schockten die Bucks nicht nur die NBA, sondern auch die eigenen Fans. Hinter den Kulissen rumorte es aber schon eine Weile zwischen dem Scharfschützen und Head Coach George Karl. © getty 22/43 VINCE CARTER: 2004 von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets getradet. © getty 23/43 Zunächst brachte Half Man Half Amazing die Raptors auf die NBA-Landkarte, mit lustlosem Spiel und einer Trade-Forderung machte er sich in Kanada aber äußerst unbeliebt. Mittlerweile haben die meisten Raptors-Fans Carter verziehen. © getty 24/43 SHAQUILLE O'NEAL: 2004 von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat getradet. © getty 25/43 Shaq und Kobe waren sich in der Stadt der Engel längst nicht mehr grün, eine gemeinsame Zukunft in L.A. schien unmöglich. Angeblich machten 20 der 30 Teams Angebote für den Diesel - Shaq wollte wohl eigentlich nach Dallas statt nach Miami. © getty 26/43 JASON KIDD: 2008 von den New Jersey Nets zu den Dallas Mavericks getradet. © getty 27/43 Schon zuvor rankten sich Trade-Gerüchte um Kidd, den offenbar die Lakers wollten. Ein Deal kam aber nicht zustande. Im Januar 2008 machte der Point Guard seinen Wechsel-Wunsch öffentlich, kurz darauf schnappten die Mavs zu. © getty 28/43 CHRIS PAUL: 2011 von den New Orleans Hornets zu den L.A. Clippers getradet sowie 2017 von den Clippers zu den Houston Rockets und 2019 von den Rockets zu den Oklahoma City Thunder. © getty 29/43 Der große Teamerfolg blieb CP3 bisher verwehrt, dabei verließ er sowohl NOLA als auch die Clippers, um anderswo nach dem Titel zu streben. Angeblich forderte er 2019 auch einen Trade von den Rockets, nachdem das Verhältnis mit Harden in die Brüche ging. © getty 30/43 CARMELO ANTHONY: 2011 von den Denver Nuggets zu den New York Knicks getradet. © getty 31/43 Das Melo-Drama: Anstatt in Denver eine langfristige Verlängerung zu unterschreiben, wollte er unbedingt in den Big Apple. Im Februar 2011 erfüllte sich sein Wunsch, auch wenn die Knicks eine Menge abgeben mussten. © getty 32/43 DWIGHT HOWARD: 2012 von den Orlando Magic zu den Los Angeles Lakers. © getty 33/43 Schon zu Beginn der 11/12er Saison machte D12 seinen Trade-Wunsch deutlich, der Beginn eines irren Hickhacks. Er zog seine Forderung zurück, verzichtete auf eine Ausstiegsklausel am Saisonende - nur um in der Offseason doch wieder einen Trade zu fordern. © getty 34/43 KYRIE IRVING: 2017 von den Cleveland Cavaliers zu den Boston Celtics getradet. © getty 35/43 Nach mehreren Jahren an der Seite von LeBron - und einer Championship mit den Cavs - forderte Kyrie im Sommer 2017 einen Trade, um sich aus dem Schatten des Kings zu befreien. Wirklich glücklich wurde er in Boston aber auch nicht ... © getty 36/43 DENNIS SCHRÖDER: 2018 von den Atlanta Hawks zu den Oklahoma City Thunder getradet. © getty 37/43 Im Sommer '18 machte DS17 in einem Interview deutlich, dass sich seine Begeisterung über einen Rebuild in Atlanta in Grenzen hielt. Ein Trade nach Indiana oder Milwaukee "wäre nicht verkehrt", so Schröder, der schließlich in OKC landete. © getty 38/43 JIMMY BUTLER: 2018 von den Minnesota Timberwolves zu den Philadelphia 76ers getradet. © getty 39/43 Wenige Wochen vor dem Saisonstart gab Butler seine Trade-Forderung bekannt, zum Saisonstart stand er dennoch im Wolves-Kader. Legendär ist eine Trainingseinheit, in der er mit einem C-Team die eigentlichen Starter nass gemacht haben soll. © getty 40/43 KAWHI LEONARD: 2018 von den San Antonio Spurs zu den Toronto Raptors getradet. © getty 41/43 Eine Verletzung in der Saison 2017/18 brachte das Verhältnis mit den Spurs ins Wanken. Die beiden Parteien waren sich ob der Behandlung uneinig, selbst einige Teamkollegen fielen Kawhi in den Rücken. Der holte ein Jahr später mit Toronto den Titel. © getty 42/43 ANTHONY DAVIS: 2019 von den New Orleans Pelicans zu den Los Angeles Lakers getradet. © getty 43/43 AD kassierte für seine öffentliche Trade-Forderung im Februar 2019 sogar eine Geldstrafe der Liga. Die Pelicans präsentierten sich zunächst als Spielverderber, erst im darauffolgenden Sommer bekam die Braue seinen Willen. Nun spielt er für die Lakers.

James Harden: In den Klubs der Welt, nur nicht in Houston

Schon kurz nach dem Trade für Wall fragte man sich innerhalb der Liga, wie und ob Wall und Harden zusammen funktionieren können. Der Point Guard betonte zwar, dass er mit Harden in Kontakt stehe, doch die Gerüchteküche brodelte weiter.

Nun sind die Training Camps gestartet - und Harden ist noch immer nicht in Houston, also auf dem Papier. Der neue Rockets-Coach Stephen Silas versuchte zunächst zwar gute Miene zum bösen Spiel zu machen, auf seiner PK am Montag gab er dann zu, dass er keine Ahnung habe, wo sich Harden aufhalten würde.

Dank Social Media kann man es aber erahnen. Freitagabend weilte Harden bei einer Geburtstags-Party für Rapper Lil Baby, zwei Tage später tauchten Fotos von "The Beard" auf, wie er es in einem Stripclub munter Scheine regnen ließ - jeweils ohne eine Maske.

Für Harden ist dies nichts Ungewöhnliches, sein Ruf als NBA-Star, der das Nachtleben in vollen Zügen genießt, eilt ihm voraus. Nicht umsonst machte sich ein Reddit-User die Mühe, um einen Zusammenhang zwischen den Stripclubs in den NBA-Städten und Hardens Leistungen auf dem Feld herzustellen.

In Pandemie-Zeiten kann dies jedoch nur als Provokation aufgefasst werden. Nach acht Jahren in Houston, in denen er nie die Finals erreichte - inwieweit Harden dafür verantwortlich ist, lassen wir mal dahingestellt - neigt sich seine Zeit dem Ende entgegen. Allerdings besitzt der 31-Jährige auch noch einen Vertrag bis 2023, das letzte Jahr ist dabei aus Hardens Sicht optional.