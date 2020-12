NBA-Gerüchte: James Harden setzt wohl die Boston Celtics und Portland Trail Blazers auf Liste der präferierten Trade-Destinationen

James Harden hat einem Medienbericht zufolge seine Liste mit seinen präferierten Trade-Destinationen um zwei Teams erweitert: die Boston Celtics und die Portland Trail Blazers. Damit befinden sich nun bereits sechs Teams auf der Liste des 31-Jährigen.

Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor. Hardens ursprüngliche Trade-Forderung ging mit einer Teams-Wunschliste einher, die zunächst nur die Brooklyn Nets und später die Philadelphia 76ers enthielt. Kurz darauf schafften es angeblich auch die Miami Heat und die Milwaukee Bucks auf die Liste.

Die Rockets führen allerdings auch Gespräche mit Teams, die nicht auf Hardens Liste stehen. Der MVP von 2018 steht noch zwei Jahre unter Vertrag und hat eine Spieleroption für 2022/23 in Höhe von 47,4 Millionen Dollar. Dem Bericht zufolge ist derzeit unklar, wie groß das Interesse der Blazers und Celtics an einem Harden-Trade überhaupt ist. Laut Marc Stein von der New York Times hatte Boston jedoch bereits in Houston angeklopft.

Zuletzt sorgte The Beard erneut für Ärger, nachdem ein weiteres Video von ihm in einem Club aufgetaucht ist. Für den Verstoß gegen das COVID-19-Protokoll der NBA erhielt Harden von der Liga eine Geldstrafe von 50.000 Dollar.

Auch beim Training der Rockets sorgte Harden für Negativ-Schlagzeilen. So soll es laut Shams Charania von The Athletic zuletzt zu mehreren Zwischenfällen zwischen Harden und seinen Teamkollegen gekommen sein. Unter anderem soll Harden einen Ball nach Rookie Jae'Sean Tate geworfen haben.