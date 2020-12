NBA bestraft Rockets-Star James Harden wegen neuem Video

Neuer Ärger um James Harden Der Star der Houston Rockets wurde unter der Woche erneut in einem Club gesichtet. Die NBA erklärte in einem Statement, dass Harden gegen das Hygienekonzept verstoßen habe. Ob und wie eine Strafe aussieht, ist aber noch unklar.

Das Video zeigt Harden in einem Club, wohl auf einer Weihnachtsfeier in Houston, was laut Corona-Protokoll so nicht erlaubt ist. In diesem Protokoll heißt es, dass es Spielern verboten ist, Bars oder Clubs aufzusuchen, in denen sich mehr als 15 Menschen aufhalten.

Harden soll den Ermittlern bereits gesagt haben, dass er im Glauben war, alle Regeln einzuhalten. Demnach habe es sich um eine Veranstaltung mit festen Sitzplätzen gehandelt, wobei Harden über einen eigenen Eingang kam und auch einzeln sowie mit Maske gesessen hätte. Der Rockets-Star gab auch an, dass er nur eine halbe Stunde auf der Veranstaltung war.

Der wechselwillige All-Star meldete sich auch bereits auf Instagram zu Wort, um sich zu verteidigen. "Jeden Tag ist es etwas anderes", schrieb Harden. "Ich wollte für eine gute Freundin auf ihrem Event da sein. Es war kein Stripclub. (...) Es ist egal, wie ob die Leute versuchen, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen, es geht nicht. Wer ehrlich ist, bleibt immer oben."

James Harden hatte wohl bereits das Coronavirus

Nun gibt es die Möglichkeiten einer Verwarnung, einer Geldstrafe und/oder Spielsperre. Letzteres würde Harden pro Spiel rund 285.000 Dollar kosten. Da Harden nicht spielfähig ist, fiel unter anderem auch die Partie gegen die Oklahoma City Thunder ins Wasser, da Houston nach einem Corona-Ausbruch nicht die benötigten acht Spieler aufbieten konnte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Harden gegen das Hygieneprotokoll der NBA verstoße. Schon vor ein paar Wochen war der MVP von 2018 auf einer Geburtstagsfeier in Atlanta und wenig später in einem Stripclub in Las Vegas gesichtet worden.

Durch diese Ausflüge verpasste Harden den Trainingsstart der Rockets und musste in der Folge sechs negative Coronatests in Folge liefern. Gerüchten zufolge infizierte sich Harden bereits vor dem Restart im Juli mit dem Coronavirus, bestätigt wurde dies jedoch nie, obwohl der Rockets-Star verspätet in der Bubble von Orlando erschien.