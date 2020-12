NBA Preseason: Dennis Schröder mit durchwachsenem Debüt für die Los Angeles Lakers - Wall und Cousins mit starkem Comeback

Dennis Schröder feiert sein Debüt im Trikot der Los Angeles Lakers - im ersten Preseason-Spiel der neuen Saison zeigt der Point Guard aber Licht und Schatten. Derweil feiern John Wall und DeMarcus Cousins starke Comebacks nach langer Verletzungspause und Carmelo Anthony ist schon jetzt richtig on fire.

Die beiden Rockets-Neuzugänge Wall und Cousins erinnern bei ihren Comebacks fast an alte Zeiten. Pistons-Rookie Killian Hayes hat mit Problemen zu kämpfen, deutlich besser läuft es da schon bei einem Knicks-Rookie.

Atlanta Hawks (0-1) - Orlando Magic (1-0) 112:116

Clint Capela (14) - Nikola Vucevic (11) Assists: Trae Young (6) - Aaron Gordon (6)

Zumindest in Sachen Playmaking scheint Point Guard Trae Young bereits jetzt in Topform zu sein. Im ersten Spiel der Preseason 2020 begeisterte der Hawks-Star direkt mit einem spektakulären Assist durch die Beine des verdutzten Magic-Centers Nikola Vucevic. Beim Scoring war Young allerdings noch etwas eingerostet (7 Punkte, 2/9 FG, 0/2 Dreier, dazu 6 Assists und 6 Turnover).

Die Defense der neuformierten Hawks scheint weiterhin nicht das Prunkstück des Teams zu sein, auch wenn es natürlich noch sehr, sehr früh in der Saison ist. Die komplette Starting Five der Magic punktete zweistellig, angeführt von Vucevic mit 18 Zählern (dazu 11 Rebounds). Markelle Fultz (10 und 4 Assists) streute dabei sogar einen Dreier ein, Aaron Gordon (12 und 6 Assists) einen beeindruckenden Putback-Dunk.

De'Andre Hunter war Topscorer der Hawks mit 18 Punkten, John Collins und Danilo Gallinari, der wie angekündigt von der Bank kam, erzielten jeweils 14 Zähler. Bogdan Bogdanovic war bei seinem Hawks-Debüt noch nicht ganz im Rhythmus (9, 3/10 FG, 1/5 Dreier). Magic-Rookie Cole Anthony kam derweil auf 7 Punkte bei 3/10 aus dem Feld. Nr.6-Pick Onyeka Okongwu war auf Seiten der Hawks nicht dabei, genau wie Rajon Rondo und Kris Dunn.

Detroit Pistons (0-1) - New York Knicks (1-0) 84:90

Blake Griffin (7) - Julius Randle und Nerlens Noel (8) Assists: Blake Griffin (5) - Elfrid Payton (7)

Guter Start für die Rookies der Pistons und Knicks. Saddiq Bey, Nr.19-Pick der Pistons, avancierte in seinem ersten Spiel direkt zum Topscorer seines Teams (gemeinsam mit Svi Mykhailiuk mit je 14 Zählern) - auch wenn er nur 4/12 aus dem Feld traf. Killian Hayes legte eigentlich ebenfalls gut los mit einem And-One in Transition, hatte dann aber doch gewaltige Probleme und mehr Turnover (7) als Assists (3) und Punkte (5, 2/7 FG).

Aus der Pistons-Startformation kam kein Akteur trotz Spielzeiten von 15 bis 22 Minuten auf eine zweistellige Punkteausbeute. Blake Griffin (9, 3/11 FG, 7 Rebounds, 5 Assists) und vor allem Neuzugang Jerami Grant (6, 1/11 FG) müssen sich noch etwas in einen Rhythmus spielen.

Einen deutlich besseren Eindruck machten da die Knicks, allen voran R.J. Barrett. Der 20-Jährige startete mehr als ordentlich in die Preseason und legte 15 Zähler (7/16 FG) sowie 5 Bretter auf - stand allerdings auch Thibs-typisch 29 Minuten auf dem Parkett. Julius Randle steuerte 11 Punkte, 8 Rebounds sowie 6 Assists bei und Rookie Obi Toppin zeigte starke Moves im Post und den ein oder anderen netten Dunk für 11 Punkte (und 7 Rebounds) beim ersten Knicks-Sieg von Coach Tom Thibodeau.

Chicago Bulls (0-1) - Houston Rockets (1-0) 104:125

Noah Vonleh und Daniel Gafford (8) - Bruno Caboclo (7) Assists: Coby White und Tomas Satoransky (6) - John Wall (9)

Eine "perfekte Nacht", so lautete das Fazit von DeMarcus Cousins nach seinen 15 Minuten auf dem Parkett bei seinem Rockets-Debüt. Der Center durfte genau wie John Wall nach langer Verletzungspause von Beginn an für die Rockets ran - und die "Kentucky Connection" enttäuschte nicht.

In der ersten Rockets-Possession tankte sich Wall gut zum Korb durch, direkt im Anschluss fand er seinen alten College-Kumpel an der Dreierlinie und Cousins versenkte den ersten seiner drei Triples des Abends. Am Ende kam er auf 14 Punkte (5/7 FG, 3/4 Dreier), 5 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und 2 Blocks bei +23 - wie gesagt, all das in 15 Minuten Einsatzzeit.

Wall stand dem kaum in etwas nach und zeigte nach fast zwei Jahren Pause ebenfalls einen guten Auftritt mit starken Attacken zum Korb. 13 Punkte (6/10 FG, 1/3 Dreier) sowie 9 Assists hatte der Point Guard am Ende in 19 Minuten vorzuweisen. Bruno Caboclo (17), Gerald Green (16) sowie Eric Gordon (16, +33) lieferten ebenfalls beim lockeren Auftaktsieg für die Rockets, die ohne James Harden antraten, ab.

Bei den Bulls war Coby White mit 15 Punkten und 6 Assists bester Scorer, Lauri Markkanen (13), Zach LaVine (12), Noah Vonleh (12) und Rookie Patrick Williams (12) kamen ebenfalls auf eine zweistellige Ausbeute. Wendell Carter Jr. hatte dagegen so seine Probleme (4 Punkte, 1/7 FG).