NBA News: James Harden will nun offenbar auch zu den Milwaukee Bucks oder Miami Heat

James Harden hofft weiterhin auf einen Trade von den Houston Rockets. Der 31-Jährige hat seine Liste an präferierten Trade-Zielen nun offenbar erweitert.

Wie The Athletic berichtet, hat Harden neben den zuvor schon berichteten Teams Philadelphia 76ers und Brooklyn Nets nun auch die Milwaukee Bucks und die Miami Heat auf seine Liste gesetzt. Der MVP von 2018 befindet sich derzeit in Houston und durchläuft das Corona-Protokoll, am Montag könnte er erstmals wieder mit den Rockets trainieren.

Mit dem Front Office soll Harden in seiner Abwesenheit kaum kommuniziert haben, allerdings stand er mit Assistant Coach John Lucas in Kontakt. In Kürze soll er ein Workout vor Personal der Rockets absolvieren.

Harden hatte sich verspätet zum Training Camp gemeldet, da er zunächst bei einer Geburtstagsparty von Rapper Lil' Baby in Las Vegas und danach in Las Vegas gewesen war. Währenddessen unterzog er sich zwar Corona-Tests, die NBA verlangt nun trotzdem sechs negative Tests in Folge, bevor er am Training teilnehmen darf.

Für James Harden: Rockets wollen Kyrie Irving oder Kevin Durant

Dem Bericht zufolge will Harden die Rockets verlassen, weil er der Meinung ist, in Houston keinen Titel gewinnen zu können. Bei den vier genannten Teams aus dem Osten sieht er das anscheinend anders, bei allen vier ist jedoch fraglich, wie die Bereitschaft für einen Trade überhaupt aussieht. Sollte sich in den nächsten Tagen nichts ändern, wird Harden die Saison aber mit Houston eröffnen. In Houston wird erwartet, dass er sich dabei professionell verhält.

Hardens erstes erklärtes Wunschziel waren die Rockets; diese wollen allerdings anscheinend im Tausch entweder Kevin Durant oder Kyrie Irving zurückbekommen. Dazu sind die Nets offensichtlich nicht bereit.