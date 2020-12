NBA News: Dallas Mavericks entlassen J.J. Barea und holen wohl Courtney Lee zurück

Die Dallas Mavericks werden sich vom langjährigen Publikumsliebling J.J. Barea trennen, wie ESPN berichtet. Sein Kaderplatz soll von Courtney Lee übernommen werden, der zumindest im Training Camp dabei sein wird.

Die Mavs hatten den 36-jährigen Barea erst vergangenen Monat einen neuen Einjahresvertrag über 2,6 Millionen Dollar gegeben. Dem Bericht zufolge war der Plan jedoch schon damals, Barea vor Saisonstart wieder zu entlassen, da die Mavs sonst 16 garantierte Verträge und damit einen zu viel gehabt hätten.

Dallas wollte Barea damit demnach für seine Leistungen über die Jahre belohnen; der Puerto Ricaner absolvierte elf seiner 14 NBA-Jahre für die Mavs und war auch bei der Meisterschaft 2011 ein entscheidender Teilnehmer an der Seite von Dirk Nowitzki.

Barea hat über seine Karriere überwiegend als Bankspieler 8,9 Punkte und 3,9 Assists aufgelegt. Vergangene Saison kam er nach einem Achillessehnenriss aus dem Januar 2019 nur auf 29 Einsätze, zeigte dabei aber ordentliche Leistungen (7,7 Punkte, 3,9 Assists in 15,5 Minuten). Dem Bericht zufolge will der Guard auch jetzt weiterspielen und sich ein neues Team suchen, Dallas habe nur keinen Platz mehr für ihn in der Rotation.

Auch bei Lee ist es wohl nicht wahrscheinlich, dass er es in den Kader der Regular Season schaffen wird. Der 35-Jährige wurde vergangene Saison als Präsenz im Locker Room wertgeschätzt, verzeichnete aber nur 24 Einsätze. Will Dallas ihn mit in die Regular Season nehmen, müsste erneut ein anderer Spieler entlassen werden.