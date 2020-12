NBA: Wann beginnt die Saison 2020/21? Alle Infos zu Terminen, Spielplan und Christmas Games

Nach einer kurzen Offseason für den Titelverteidiger Los Angeles Lakers geht es schon bald wieder los in der NBA. Hier erfahrt Ihr, wann die NBA-Saison 2020/2021 beginnt und wie der Spielplan aussieht.

Normalerweise startet die nordamerikanische Profiliga gegen Ende Oktober mit der Regular Season. Doch in diesem Jahr ist bekanntlich einiges anders. Nach einer stark verkürzten Offseason für einen Großteil der Bubble-Teilnehmer ging es bereits Anfang Dezember in die Training Camps zur Vorbereitung auf die neue Saison.

NBA: Wann beginnt die neue Saison?

In diesem Jahr steigt der Opening Day am 22. Dezember, so spät wie noch nie in der Geschichte der NBA. Beim Start erwarten uns gleich zwei Leckerbissen. Den Anfang in der Nacht auf den 23. Dezember deutscher Zeit macht das spannende Matchup zwischen den Golden State Warriors und den Brooklyn Nets, die auf den langzeitverletzten Kevin Durant zählen können.

KD hat aufgrund eines Achillessehnenrisses die gesamte vergangene Saison nicht ein Match absolviert - nun geht es direkt zum Auftakt der neuen Saison 2020/21 gegen sein altes Team. Mit den Warriors gewann Durant zweimal die NBA-Championship.

Nur wenige Stunden später geht es im "Battle of LA" zwischen den Clippers und den Lakers ums Eingemachte. Der Titelverteidiger trifft in LAC auf die Enttäuschung der Bubble-Playoff. Auf der Bank der Clippers gibt es ein Wiedersehen zwischen dem ehemaligen Cavs-Head-Coach Tyronn Lue und Finals-MVP Lebron James.

NBA: Die ersten drei Spieltage im Überblick

NBA Opening Night

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 23. Dezember 1 Uhr Brooklyn Nets Golden State Warriors 23. Dezember 4 Uhr Los Angeles Lakers L.A. Clippers

NBA: Der zweite Spieltag

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 24. Dezember 1.30 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks 24. Dezember 4.30 Uhr Phoenix Suns Dallas Mavericks

NBA: Christmas Games

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 25. Dezember 18 Uhr Miami Heat New Orleans Pelicans 25. Dezember 20.30 Uhr Milwaukee Bucks Golden State Warriors 25. Dezember 23 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets 26. Dezember 2 Uhr Los Angeles Lakers Dallas Mavericks 26. Dezember 4.30 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers

NBA: Diese Maßnahmen gelten ab Saisonstart

In der wohl speziellsten NBA Saison aller Zeiten gelten in diesem Jahr einige neue Vorschriften. Da es nicht möglich ist, die gesamte Saison in einer Bubble zu spielen, wurde der Kalender auf 72 Regular Season Games für jedes Team gekürzt. Außerdem wurde der Maßnahmen-Katalog deutlich verschärft. Hier eine Übersicht einiger Maßnahmen:

Tägliches Testen von Spielern, Trainern, Betreuern und Verantwortlichen.

Falls eine kleine Anzahl von positiven Tests auftaucht, wird die Saison nicht abgebrochen. Man lässt sich einen gewissen Spielraum.

Der Tross eines Teams auf Auswärtsfahrten darf nicht mehr als 45 Personen betragen, darunter maximal 17 Spieler.

Jeder Spieler, der positiv getestet wird, muss sich zehn Tage in Isolation begeben und darf erst nach Überprüfung seines Gesundheitszustands zum Team zurückkehren.

Es wird eine anonyme Hotline eingerichtet, bei der Angehörige der NBA Verstöße gegen die Sicherheitsauflagen melden können.

NBA: Die wichtigsten Daten der Saison 2020/2021 im Überblick