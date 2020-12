NBA - L.A. Clippers verlängern mit Paul George und hoffen auf Kawhi Leonard: Risiko und No-Brainer zugleich

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Paul George haben die L.A. Clippers ein offenes Fragezeichen kurz vor dem Saisonstart wegradiert. Es bleiben aber noch einige übrig. Ob PG-13 seinen Vertrag in L.A. wirklich erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Genau wie die Antwort auf die Frage nach der Zukunft von Kawhi Leonard.

Er wolle seine Karriere im Clippers-Trikot beenden, das bekräftigte Paul George vergangene Woche zum Start des Training Camps in einer Medienrunde. So ganz glauben wollte ihm diese Aussage jedoch kaum jemand. Schließlich hatte er sich zu Pacers- und Thunder-Zeiten recht ähnlich geäußert, nur um wenig später doch ein anderes Dress überzustreifen.

Nun unterstrich der 30-Jährige seine Ambitionen, zumindest in den kommenden fünf Jahren seinem aktuellen Arbeitgeber treu zu bleiben. George unterschrieb am Donnerstag eine vorzeitige Vertragsverlängerung, die ihm nach der anstehenden Saison für vier Jahre und 190 Millionen Dollar an die Clippers bindet. Inklusive 2020/21 bekommt George bis 2025 somit 225,5 Millionen Dollar überwiesen, wobei für das letzte Vertragsjahr eine Spieleroption inkludiert ist.

"Das ist der Ort, an dem ich sein möchte. Ich bin zuhause", betonte PG-13, der in Palmdale in der Nähe von L.A. aufgewachsen ist, nach seiner Unterschrift. "Ich will hier mein Vermächtnis aufbauen. Letztlich ist das der Ort, an dem ich meine größten Spuren hinterlassen möchte."

Bisher sind diese Spuren in erster Linie getrübt von einem Playoff-Desaster, als George und die Clippers in der zweiten Runde eine 3-1-Führung gegen die Denver Nuggets herschenkten. Anschließend musste Coach Doc Rivers gehen, es kursierten Gerüchte über Unstimmigkeiten innerhalb der Clippers-Kabine. Doch LAC setzt auf George, das wurde mit diesem Deal deutlich. Und hofft auf Kawhi Leonard.

L.A. Clippers: Der Worst-Case wurde vermieden

Ursprünglich hatte George die Option, nach der Saison 20/21 aus seinem Vertrag bei den Clippers auszusteigen. Genau wie Kawhi. Die Klaue hat diese Option immer noch, doch immerhin bekommt der Stadtrivale des amtierenden Champions nun bei einem seiner beiden Superstars Planungssicherheit über die anstehende Spielzeit hinaus.

Nach dem bitteren Playoff-Aus und den angeblichen Querelen innerhalb des Teams war der Druck enorm, in dieser Saison Erfolge abzuliefern. Ansonsten drohte den Clippers der Verlust von Kawhi und George in der Free Agency - das Worst-Case-Szenario, nachdem das Front Office im Sommer 2019 das komplette Inventar verscherbelte, um das Star-Duo nach L.A. zu locken.

Zur Erinnerung: Für die Dienste von PG-13 (und damit in gewisser Weise auch für die Unterschrift von Free Agent Kawhi) schickten die Clippers nicht nur Shai Gilgeous-Alexander und Danilo Gallinari, sondern gleich drei eigene zukünftige Erstrundenpicks (plus zwei von Miami) und zwei Pick-Swaps nach Oklahoma City. Fortan hing die Zukunft der Franchise fast ausschließlich an diesen beiden Spielern.

L.A. Clippers: George verlängert - was macht Kawhi?

Schon damals stellte der Trade ob der vertraglich festgehaltenen Spieleroptionen für Leonard und George 2021 ein gewisses Risiko dar. Es wurde verstärkt durch die enttäuschende Premierensaison des Duos, nun mit der Vertragsverlängerung von George ein wenig abgeschwächt. Aber bei weitem nicht eliminiert.

Es ist nicht garantiert, dass sich Kawhi seinem Forward-Kollegen anschließen und im Sommer 2021 ebenfalls in L.A. verlängern wird. Auch wenn die Clippers zumindest finanziell gute Argumente auf ihrer Seite haben. Steigt der 29-Jährige aus seinem Vertrag aus, was wahrscheinlich ist, hat er zehn NBA-Jahre auf dem Buckel. Das qualifiziert ihn für einen Maximalvertrag, der ihm 35 Prozent des Salary Caps (etwa 40 Mio. Dollar pro Jahr) garantieren würde.

"Paul und Kawhi sind großartige Teamkollegen. Sie genießen es offensichtlich, zusammenzuspielen, aber jeder von ihnen ist selbstständig", hielt sich Teampräsident Lawrence Frank bedeckt, was die Zukunft von Kawhi angeht. "Er war nicht berechtigt für eine Verlängerung so wie Paul und wir werden keine Vermutungen treffen, wie sich eine Person entscheiden könnte. Aber wir freuen uns sehr über die Brüderlichkeit, die die beiden entwickelt haben."

George selbst sei "hoffnungsvoll", dass sich Kawhi im nächsten Sommer ähnlich entscheiden werde wie er. Im Vorfeld seiner Vertragsverlängerung habe er mit dem zweifachen Champion gesprochen und ihn über seine anstehende Entscheidung informiert: "Ich werde keine Pistole auf seine Stirn setzen und sagen, er muss dieses oder jenes tun. Hoffentlich beruht unsere Verbindung auf Gegenseitigkeit und wir genießen es beide, zusammenzuspielen."

Paul George bei den Clippers: Es bleiben Fragezeichen

Zusammen ist das Stichwort, das voraussichtlich bis zu Kawhis Entscheidung im Sommer 2021 in der Schwebe hängen wird. Die Clippers werden erleichtert sein, dass zumindest Georges Zukunft geklärt ist, doch ein durchweg positiver Ausblick in die Zukunft bietet sich dadurch nicht.

Nicht allein aufgrund der schwachen Playoff-Leistungen von "Pandemic P" stehen einige Fragezeichen hinter George. Der Forward wird im Mai kommenden Jahres 31 Jahre alt, hat eine nicht unbedeutende Verletzungshistorie hinter sich (unter anderem mit Operationen an beiden Schultern) und könnte als 34-Jähriger in seinem letzten Vertragsjahr 48,8 Mio. Dollar kassieren, sollte er seine Spieleroption ziehen. Es ist ungewiss, ob er an seine starke Saison 2018/19, als er dritter im MVP-Rennen wurde, nochmals anknüpfen kann.

Zudem hatte George auch in OKC seinen Vertrag erst zu großen Bezügen verlängert, anschließend vermeldet, das "unfinished business" mit den Thunder finishen zu wollen, und nach nur einem Jahr doch einen Trade gefordert, als Kawhi und L.A. ihm schöne Augen machten. Doch was passiert, wenn die Klaue das Team 2021 verlassen sollte? Dass PG-13 seine Karriere wirklich bei den Clippers beenden wird, ist keine ausgemachte Sache.

Der Vertrag ist ein Risiko und No-Brainer zugleich aus Sicht der Clippers. Sucht Leonard 2021 eine neue Heimat, dann steht L.A. immerhin nicht komplett blank und ohne Assets da. Verlängert letztlich auch Kawhi und etablieren sich die Clippers in naher Zukunft Jahr für Jahr als Titelanwärter, dann wird in ein paar Jahren niemand mehr die Entscheidung anzweifeln.

NBA - Battle of L.A. geht in die nächste Runde: Die Los Angeles Lakers und die L.A. Clippers im Kadervergleich © SPOX 1/56 Die neue Saison nimmt Formen an und wieder gehören die beiden Teams aus Los Angeles zu den absoluten Topfavoriten. Gleich zum Auftakt wird es dieses Matchup wieder geben. Doch wer wird die Nase vorn haben? Wir machen den Kader-Check. © getty 2/56 Die Lakers krönten sich erst im Oktober zum 17. Mal zum Champion. Zuvor wurden in den Playoffs nur sechs Spiele verloren, in der Regular Season landeten die Lakers mit 52-19 auf Platz 1 im Westen. © getty 3/56 GUARDS: LeBron James | Alter: 35 | Stats 19/20: 25,3 Punkte, 7,8 Rebounds, 10,2 Assists | Gehalt: 39,22 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 4/56 Firmiert der King auch nächste Saison als Point Guard? Die Rolle wird so oder so gleich bleiben, LeBron ist LeBron. Diesmal hat der King allerdings mehr (Playmaking-)Unterstützung an seiner Seite. © getty 5/56 Dennis Schröder | Alter: 27 | Stats 19/20: 18,9 Punkte, 4 Assists | Gehalt: 15,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 6/56 Neben LeBron wird Schröder kommende Saison der wichtigste Playmaker der Lakers sein - DS17 hat zudem den Anspruch formuliert, zu starten. Auch als Scorer wird er neben LeBron wichtig im Backcourt sein. © getty 7/56 Alex Caruso | Alter: 26 | Stats 19/20: 5,5 Punkte, 1,9 Assists | Gehalt: 2,75 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 8/56 Der Publikumsliebling ist vor allem aufgrund seiner Defense wichtig. Caruso wird motiviert sein, schließlich ist auch bei ihm im Sommer 2021 ein neuer Vertrag fällig. © getty 9/56 WINGS: Kentavious Caldwell-Pope | Alter: 27 | Stats 19/20: 9,3 Punkte, 38,5 Prozent Dreier | Gehalt: 12 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 10/56 Die starken Playoffs wurden für KCP mit einem neuen Vertrag (3 Jahre, knapp 39 Mio. Dollar) vergoldet. Nach dem Abgang von Danny Green ist er der wichtigste 3-and-D-Spieler im Kader. © getty 11/56 Wesley Matthews | Alter: 34 | Stats 19/20: 7,4 Punkte, 36,4 Prozent Dreier | Gehalt: 3,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 12/56 Der einstige Iron Man ist der günstige Ersatz für Danny Green. Trifft den Dreier ähnlich gut, ist defensiv mehr als solide. Für den Preis eine weitere starke Verpflichtung. © getty 13/56 Kyle Kuzma | Alter: 25 | Stats 19/20: 12,8 Punkte, 4,5 Rebounds | Gehalt: 3,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 14/56 Kuzma fand vergangene Saison nie komplett seine Rolle. Ändert sich das mit der neuen Zusammensetzung des Kaders? Auch mit ihm wird derzeit über einen neuen Vertrag verhandelt. © imago images / Icon SMI 15/56 Alfonzo McKinnie | Alter: 28 | Stats 19/20: 4,6 Punkte, 2,8 Rebounds | Gehalt: 1,76 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 16/56 McKinnie kam im McGee-Trade aus Cleveland, noch ist nicht klar, ob die Lakers wirklich mit ihm planen. Für einige Minuten Garbage Time kann man den Swingman aber natürlich reinwerfen, zumal er kaum etwas verdient. © getty 17/56 Talen Horton-Tucker | Alter: 19 | Stats 19/20: 5,7 Punkte (in 6 Spielen) | Gehalt: 1,52 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 18/56 Der blutjunge Guard sah etwas überraschend in den Playoffs gegen Houston zweimal Minuten und sah dabei gut aus. Nach den Abgängen von Green und Bradley winkt ihm diesmal vielleicht etwas mehr Spielzeit, Potenzial ist da. © getty 19/56 Jared Dudley | Alter: 35 | Stats 19/20: 1,5 Punkte, 1,2 Rebounds | Gehalt: 1,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / Icon SMI 20/56 Der Oldie spielt zwar kaum, ist im Locker Room aber sehr respektiert und ein beruhigender Einfluss. Wurde nochmal zum Minimum gehalten. © getty 21/56 BIGS: Anthony Davis | Alter: 27 | Stats 19/20: 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 2,3 Blocks | Gehalt: 32,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 22/56 Der letzte große Dominostein der Offseason: Auch Davis hat seinen Vertrag bei den Lakers verlängert und wird zum neuen Aushängeschild des Teams. Der vielseitigste Big Man der NBA! © imago images / Agencia EFE 23/56 Marc Gasol | Alter: 35 | Stats 19/20: 7,5 Punkte, 6,3 Rebounds | Gehalt: 2,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 24/56 Der Spanier ist zurück bei dem Team, das ihn 2007 ursprünglich draftete. Ein mit allen Wassern gewaschener Veteran, der vor allem die Defense verstärken wird. © getty 25/56 Montrezl Harrell | Alter: 26 | Stats 19/20: 18,6 Punkte, 7,1 Rebounds | Gehalt: 9,26 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 26/56 Harrell wechselte innerhalb von Los Angeles die Seiten und wird nun bei den Lakers Scoring von der Bank liefern. Die wichtigste Frage: Welche Rolle spielt er in den Playoffs, wenn seine Defense eher zum Problem werden kann? © getty 27/56 Markieff Morris | Alter: 31 | Stats 19/20 (für LAL): 5,3 Punkte, 3,2 Rebounds | Gehalt: 1,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 28/56 Unter dem Radar war auch die Verlängerung von Morris sehr wichtig für die Lakers, denn der Veteran gibt als Backup genau das, was sie brauchen – vor allem, wenn der Dreier so fällt wie in den Playoffs. Einen Ersatz hätte man wohl nicht gefunden. © getty 29/56 Für die Clippers endete die vorige Saison mit einer krassen Enttäuschung: Nach einer 3-1-Führung wurde gegen Denver in Runde zwei noch verloren. In der RS reichte es mit 49-23 für Platz 3 im Westen, aber die Ziele waren andere! © imago images / ZUMA Press 30/56 GUARDS: Patrick Beverley | Alter: 32 | Stats 19/20: 7,9 Punkte, 3,6 Assists | Gehalt: 13,33 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 31/56 Der „aggressive Leader“ der Clippers, der seine Stärken vor allem am defensiven Ende des Courts hat. Vorne ist Beverley immerhin ein guter Shooter, aber kein klassischer Playmaker. © getty 32/56 Reggie Jackson | Alter: 30 | Stats 19/20: 9,5 Punkte, 3,2 Assists (17 Spiele) | Gehalt: 2,33 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / ZUMA Wire 33/56 Auch Jackson ist als Guard kein klassischer Ballverteiler, L.A. nutzte ihn eher als Schützen. Musste eine ganze Zeit auf seinen Anschlussvertrag warten. © imago images / ZUMA Press 34/56 Lou Williams | Alter: 34 | Stats 19/20: 18,2 Punkte, 5,6 Assists | Gehalt: 8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 35/56 Der ewige Sixth Man geht in sein letztes Vertragsjahr. Williams gehört seit Ewigkeiten zu den besten Bankscorern der NBA, sein Spielpartner Harrell ist allerdings weg. Planen die Clippers noch mit ihm? © getty 36/56 WINGS – Kawhi Leonard | Alter: 29 | Stats 19/20: 27,1 Punkte, 7,1 Rebounds | Gehalt: 34,38 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 37/56 Der zweimalige Finals-MVP legte in der RS eins der besten Jahre seiner Karriere hin, gegen Denver fiel aber auch ihm nichts mehr ein. Geht nun ins letzte Vertragsjahr – was den Druck natürlich erhöht. © imago images / ZUMA Wire 38/56 Paul George | Alter: 30 | Stats 19/20: 21,5 Punkte, 5,7 Rebounds | Gehalt: 35,45 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 39/56 Auch bei PG-13 steht womöglich das letzte Vertragsjahr an. George ist genau wie Kawhi ein exzellenter Two-Way-Player, in den Playoffs enttäuschte er jedoch zum wiederholten Male. Trat unlängst gegen Ex-Coach Doc Rivers nach. © getty 40/56 Marcus Morris | Alter: 31 | Stats 19/20: 10,1 Punkte, 4,1 Rebounds (19 Spiele) | Gehalt: 14,88 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 41/56 Morris kam erst während der Saison aus New York und hat nun einen lukrativen Vierjahresvertrag erhalten – er soll neben Kawhi und PG Leadership, Härte und Shooting bringen. Bisher klappte das nur bedingt. © getty 42/56 Luke Kennard | Alter: 24 | Stats 19/20: 15,8 Punkte, 4,1 Assists | Gehalt: 5,27 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 43/56 Einer der wichtigsten Neuzugänge im Team. Kennard kam im Trade für Landry Shamet und soll mehr Playmaking sowie einen ähnlich starken Wurf einbringen. Hatte bei den Pistons mit Verletzungen zu kämpfen. © getty 44/56 Nicolas Batum | Alter: 31 | Stats 19/20: 3,6 Punkte, 4,5 Rebounds | Gehalt: 2,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 45/56 Die Wild-Card im Kader! Batum verbrachte zuletzt sehr unglückliche Jahre in Charlotte, war zuvor aber ein äußerst vielseitiger 3-and-D-Wing mit guten Passfähigkeiten. Gibt es diesen Spieler noch? © getty 46/56 Terance Mann | Alter: 24 | Stats 19/20: 2,4 Punkte, 1,3 Rebounds | Gehalt: 1,52 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Team-Option für 21/22) © getty 47/56 Der letztjährige Rookie kam nicht auf allzu viel Spielzeit, dürfte aber auch unter dem neuen Head Coach Ty Lue ein paar Chancen erhalten. Ein gewisses Potenzial ist da. © imago images / AFLOSPORT 48/56 BIGS – Serge Ibaka | Alter: 31 | Stats 19/20: 15,4 Punkte, 8,2 Rebounds | Gehalt: 9,26 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 49/56 Der wichtigste Neuzugang und wohl der Ersatz für Harrell – bzw. das Upgrade. Ibaka ist nicht nur defensivstark und hat einen guten Dreier, er ist auch bestens mit Kawhi befreundet! © getty 50/56 Ivica Zubac | Alter: 23 | Stats 19/20: 8,3 Punkte, 7,5 Rebounds | Gehalt: 7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022, Team-Option für 22/23) © getty 51/56 Zubac startete vergangene Saison in 70 Spielen und machte seine Sache gut: Offensiv sehr effizient, hinten mobil und mit solider Rim-Protection. Ist auch mit Ibaka kompatibel. © getty 52/56 Patrick Patterson | Alter: 31 | Stats 19/20: 4,9 Punkte, 2,6 Rebounds | Gehalt: 3,01 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / Icon SMI 53/56 PatPat wurde vor allem für seine Präsenz im Locker Room gehalten, die Spielzeit hält sich in Grenzen. Als Stretch-Big kann der Veteran aber noch immer einige Minuten übernehmen. © getty 54/56 Mfiondu Kabengele | Alter: 23 | Stats 19/20: 3,5 Punkte, 0,9 Rebounds | Gehalt: 2,08 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Team-Option für 21/22) © getty 55/56 Der Center kam als Rookie in nur zwölf Spielen zum Einsatz und auch in der kommenden Saison wird es schwer für ihn werden. Das ist das Schicksal von rohen Youngstern bei Top-Teams … © imago images / ZUMA Wire 56/56 FAZIT: Es ist noch früh und es muss sich erst zeigen, wie die Teile jeweils zusammenpassen. Für den Moment sieht es aber danach aus, dass die Lakers ihren Vorsprung vergrößern konnten. Ihr Kader hat kaum Schwächen – den Clips fehlt dagegen Playmaking.

Paul George: "Ich schulde ihnen eine Trophäe"

Dafür braucht es einen Paul George in Topform, eine neue Kultur innerhalb der Kabine, für die der neue Head Coach Tyronn Lue verantwortlich sein wird, und die Unterstützung von beispielsweise Neuzugang Serge Ibaka, der gemeinsam mit Kawhi bereits in Toronto den Titel gewann und im Vergleich zum abgewanderten Montrezl Harrell sowohl sportlich als auch in Sachen Team-Chemie ein Upgrade sein kann.

Der Druck auf die Clippers wurde mit der vorzeitigen George-Verpflichtung vorerst etwas gemildert, ein ähnliches Abschneiden wie in der Postseason 2020 wird man sich dennoch nicht erlauben dürfen, um Kawhi zu halten.

"Ich schulde ihnen eine Trophäe", machte George seine Ambitionen mit den Clippers klar. "Das ist das, was ich dieser Organisation schulde. Wir versuchen, dieses Fenster zu nutzen. Meine Verpflichtung und mein Job ist es, zu versuchen, einen Titel hierherzubringen."

