NBA - Carmelo Anthony als Sixth Man bei den Portland Trail Blazers: Es geht um Respekt

In seiner 18. NBA-Saison wird Carmelo Anthony für die Portland Trail Blazers erstmals von der Bank kommen. Es ist eine Rolle, die sich der Routinier vor nicht allzu langer Zeit überhaupt nicht vorstellen konnte. Die Dinge haben sich jedoch geändert, Melo hat in seinem Karriere-Herbst inzwischen andere Prioritäten.

Ein Carmelo Anthony als Sixth Man? 2017 musste Melo über diesen Gedanken herzlich lachen, als ihm ein Reporter dieses mögliche Szenario bei den Oklahoma City Thunder aufmalte. "Hey P, sie sagen, dass ich von der Bank kommen soll", rief Anthony bei seiner Vorstellungs-PK in Richtung Paul George und konnte nur mit dem Kopf schütteln.

Das Experiment mit Russell Westbrook und eben jenem George ging damals kräftig in die Hose und auch nach dem Erstrundenaus gegen die Utah Jazz um den damaligen Rookie Donovan Mitchell zeigte sich Anthony wenig einsichtig. "Ich werde mich nicht opfern und ein Bankspieler sein", stellte der Forward klar.

Drei Jahre später sind die Voraussetzungen anders. Auf ein glückloses Gastspiel in Houston folgte fast ein ganzes Jahr Arbeitslosigkeit, bevor die Portland Trail Blazers eher aus Verzweiflung wegen zahlreicher Verletzungen bei Anthony anklopften und diesen aufnahmen.

NBA: Diese Spieler kassierten im Verlauf ihrer Karriere das meiste Geld © getty 1/51 Jahr für Jahr gibt es neue Rekord-Deals, 2020 vor allem in Sachen Rookie Extensions. Derweil springt LeBron bei den Gehältern in die Top 3 - doch wer hat bisher am meisten verdient? SPOX zeigt die aktualisierte Top-50 der NBA-Karriere-Gehälter. © getty 2/51 Platz 50: Alonzo Mourning (1992-2008) - 147,5 Mio. - Teams: Hornets, Heat, Nets. © getty 3/51 Platz 49: DeMar DeRozan (2009-heute) - 148,0 Millionen Dollar - Teams: Raptors, Spurs. © getty 4/51 Platz 48: Rudy Gay (2006-heute) - 148,2 Millionen Dollar - Teams: Grizzlies, Raptors, Kings, Spurs. © getty 5/51 Platz 47: Gordon Hayward (2010-heute) - 148,4 Millionen Dollar - Teams: Jazz, Celtics, Hornets. © getty 6/51 Platz 46: Juwan Howard (1994-2013) - 149,0 Mio. - Teams: Wizards, Mavs, Nuggets, Magic, Rockets, Bobcats, Blazers, Heat. © getty 7/51 Platz 45: Stephon Marbury (1996-2009) - 150,5 Mio. - Teams: Timberwolves, Nets, Suns, Knicks, Celtics. © getty 8/51 Platz 44: Rasheed Wallace (1995-2013) - 151,0 Mio. - Teams: Bullets, Blazers, Hawks, Pistons, Celtics, Knicks. © getty 9/51 Platz 43: Rashard Lewis (1998-2014) - 151,2 Mio. - Teams: Sonics, Magic, Wizards, Heat. © getty 10/51 Platz 42: Allen Iverson (1996-2010) - 154,8 Mio. - Teams: Sixers, Nuggets, Pistons, Grizzlies. © getty 11/51 Platz 41: Luol Deng (2004-heute) - 156,1 Mio. - Teams: Bulls, Cavs, Heat, Lakers, Timberwolves. © getty 12/51 Platz 40: Deron Williams (2005-2017) - 159,5 Mio. - Teams: Jazz, Nets, Mavs, Cavs. © getty 13/51 Platz 39: Kyle Lowry (2006-heute) - 159,5 Mio. - Teams: Grizzlies, Rockets, Raptors. © getty 14/51 Platz 38: Amar’e Stoudamire (2002-2016) - 161,6 Mio. - Teams: Suns, Knicks, Mavs, Heat. © getty 15/51 Platz 37: Tracy McGrady (1997-2013) - 162,4 Mio. - Teams: Raptors, Magic, Rockets, Knicks, Pistons, Hawks, Spurs. © getty 16/51 Platz 36: Gilbert Arenas (2001-2012) - 163,5 Mio. - Teams: Warriors, Wizards, Magic, Grizzlies. © getty 17/51 Platz 35: Andre Iguodala (2004-heute) - 165,6 Mio. - Teams: Sixers, Nuggets, Warriors, Grizzlies. © getty 18/51 Platz 34: Tony Parker (2001-2019) - 165,8 Mio. - Teams: Spurs, Hornets. © getty 19/51 Platz 33: Elton Brand (1999-2016) - 165,9 Mio. - Teams: Bulls, Clippers, Sixers, Mavs, Hawks. © getty 20/51 Platz 32: Jermaine O’Neal (1997-2014) - 167,6 Mio. - Teams: Blazers, Pacers, Raptors, Heat, Celtics, Suns, Warriors. © getty 21/51 Platz 31: Stephen Curry (2009-heute) - 168,5 Mio. - Team: Warriors. © getty 22/51 Platz 30: Mike Conley (2007-heute) - 171,6 Millionen Dollar - Teams: Grizzlies, Jazz. © getty 23/51 Platz 29: Vince Carter (1998-heute) - 171,9 Mio. - Teams: Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavs, Grizzlies, Kings, Hawks. © getty 24/51 Platz 28: Kevin Love (2009-heute) - 172,7 Mio. - Teams: Timberwolves, Cavs. © getty 25/51 Platz 27: Marc Gasol (2008-heute) - 176,4 Mio. - Teams: Grizzlies, Raptors. © getty 26/51 Platz 26: Chris Webber (1993-2008) - 178,2 Mio. - Teams: Warriors, Wizards, Kings, Sixers, Pistons. © getty 27/51 Platz 25: Paul Millsap (2006-heute) - 179,9 Mio. - Teams: Jazz, Hawks, Nuggets © getty 28/51 Platz 24: Jason Kidd (1994-2013) - 182,0 Mio. - Teams: Mavs, Suns, Nets, Knicks. © getty 29/51 Platz 23: Ray Allen (1996-2014) - 182,4 Mio. - Teams: Bucks, Sonics, Celtics, Heat. © getty 30/51 Platz 22: James Harden (2009-heute) - 183,1 Mio. - Teams: Thunder, Rockets. © getty 31/51 Platz 21: Al Horford (2007-heute) - 184,6 Mio. - Teams: Hawks, Celtics, Sixers. © getty 32/51 Platz 20: Tyson Chandler (2001-heute) - 187,6 Mio. - Teams: Bulls, Hornets, Bobcats, Mavs, Knicks, Suns, Lakers, Rockets. © getty 33/51 Platz 19: Blake Griffin (2009-heute) - 192,3 Mio. - Teams: Clippers, Pistons. © getty 34/51 Platz 18: LaMarcus Aldridge (2006-heute) - 193,1 Mio. - Teams: Blazers, Spurs. © getty 35/51 Platz 17: Paul Pierce (1998-2017) - 195,1 Mio. - Teams: Celtics, Nets, Wizards, Clippers. © getty 36/51 Platz 16: Dwyane Wade (2003-2019) - 196,4 Mio. - Teams: Heat, Bulls, Cavs. © getty 37/51 Platz 15: Zach Randolph (2001-2019) - 196,6 Mio. - Teams: Blazers, Knicks, Clippers, Grizzlies, Kings. © getty 38/51 Platz 14: Russell Westbrook (2008-heute) - 204,2 Mio. - Teams: Thunder, Rockets © getty 39/51 Platz 13: Joe Johnson (2001-heute) - 215,0 Mio. - Teams: Celtics, Suns, Hawks, Nets, Heat, Jazz, Rockets, Pistons. © getty 40/51 Platz 12: Pau Gasol (2001-heute) - 221,0 Mio. - Teams: Grizzlies, Lakers, Bulls, Spurs, Bucks, Blazers. © getty 41/51 Platz 11: Kevin Durant (2007-heute) - 225,4 Mio. - Teams: Thunder, Warriors, Nets. © getty 42/51 Platz 10: Chris Bosh (2003-2017) - 239,1 Mio. - Teams: Raptors, Heat. © getty 43/51 Platz 9: Dwight Howard (2004-heute) - 239,9 Mio. - Teams: Magic, Lakers, Rockets, Hawks, Hornets, Nets, Wizards, Sixers. © getty 44/51 Platz 8: Tim Duncan (1997-2016) - 242,0 Mio - Team: Spurs. © getty 45/51 Platz 7: Carmelo Anthony (2003-heute) - 248,8 Mio. - Teams: Nuggets, Knicks, Thunder, Rockets, Trail Blazers. © getty 46/51 Platz 6: Dirk Nowitzki (1998-2019) - 251,6 Mio. - Team: Mavs. © getty 47/51 Platz 5: Chris Paul (2004-heute) - 258,6 Mio. - Teams: Hornets, Clippers, Rockets, Thunder, Suns. © getty 48/51 Platz 4: Shaquille O’Neal (1992-2011) - 286,3 Mio. - Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavs, Celtics. © getty 49/51 Platz 3: LeBron James (2003-heute) - 307,0 Mio. - Teams: Cavs, Heat, Lakers. © getty 50/51 Platz 2: Kobe Bryant (1996-2016) - 323,3 Mio. - Team: Lakers. © getty 51/51 Platz 1: Kevin Garnett (1995-2016) - 334,3 Mio. - Teams: Timberwolves, Celtics, Nets.

Carmelo Anthony: Portland als letzte Ausfahrt

Und Anthony machte trotz inzwischen fortgeschrittenen Alters seine Sache gut. Sein Scoring war nicht mehr so elitär wie früher, die Athletik hatte sichtbar nachgelassen - und doch war Anthony ein brauchbarer NBA-Spieler. 15,4 Punkte bei 38,5 Prozent aus der Distanz waren gute Werte, die ihm viele nicht mehr so zugetraut hatten.

Das war jedoch die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite hatte auch Anthony seinen Anteil daran, dass Portland die mit Abstand schlechteste Defense aller Playoff-Teams stellte. Vor allem die Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers um LeBron James deckte Melos Anfälligkeit schonungslos auf.

Für das Minimum lieferte er trotzdem einen guten Gegenwert und so unterschrieb Melo, der über seine Karriere rund 260 Millionen Dollar scheffelte, in der Offseason erneut in Portland, wieder für das Minimum von 2,6 Millionen. Wohl wissend, dass die Blazers das einzige Team waren, welches Anthony das Vertrauen schenkte. In dieser Spielzeit dürfte aber vieles anders werden. Portland hat große Ambitionen, mit Robert Covington und Derrick Jones Jr. kam Verstärkung für den Flügel, was Anthony in die ungewohnte Bankrolle katapultiert.

Von seinen 1122 NBA-Spielen startete der zehnfache All-Star in 1114, viele weitere Starts werden nun nicht mehr hinzukommen, wie schon die ersten Preseason-Spiele andeuteten, als Anthony tatsächlich die einst so verschmähte Rolle des sechsten Mannes einnahm. "Das Gefühl ist ein bisschen anders, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es immer noch Basketball", sagte der 36-Jährige nach dem 127:102-Sieg gegen Sacramento, als er mit 21 Punkten (8/13 FG) in 23 Minuten Topscorer war.

Carmelo Anthony neuer Sixth Man der Blazers

"Es ist das Beste für das Team", fügte Melo an, was auch Coach Terry Stotts ähnlich sieht: "Es ist schön, dass wir einen solch offensiv talentierten Spieler von der Bank bringen können." Die Maßnahme ist durchaus sinnvoll. In der vergangenen Saison war Anthony als Spot-Up-Schütze zwar effizient (fast 1,2 Punkte pro Play), doch der Routinier hat am Ende des Tages den Ball am liebsten selbst in der Hand.

Mit Damian Lillard und C.J. McCollum besitzt Portland aber zwei Spieler, die nun dynamischer und besser mit dem Ball sind. Stattdessen soll Anthony die Offense am Leben halten, wenn einer oder gar beide eine Pause erhalten.

Es nimmt den Oldie auch ein wenig aus der Schusslinie. Melo dürfte gegen andere Reservisten besser aussehen, auch seine defensiven Limitationen dürften so ein wenig versteckt werden. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er am Ende eines Spiels auf dem Platz steht, den Killer-Instinkt besitzt er weiter. Er bietet den Blazers eine weitere Scoring-Option in engen Spielen, was ein echter Luxus ist.

Carmelo Anthony: Es geht um Respekt

Rolle hin, Rolle her. Anthony hat in Portland für den Moment seinen Hafen gefunden. Nicht wenige zweifelten vor einem Jahr noch daran, ob der Forward jemals noch ein Spiel in der NBA absolvieren würde. Um seinen Traum weiter zu leben, muss Melo Abstriche machen, das hat er akzeptiert. "Ich musste diese Pille schlucken. Hier sind alle ehrlich mit der Situation umgegangen, auch Dame und C.J. Wir hatten mehrere lange Unterhaltungen und sie waren der Grund, warum ich hier noch einmal unterschrieben habe."

Immer wieder ging das Wort Respekt über Melos Lippen. Er hat nicht vergessen, was die Leute in den vergangenen Jahren über ihn sagten, schrieben oder vielleicht auch nur dachten. Der Respekt in Portland ist ihm sicher - vom Coach, von GM Neil Olshey oder auch von den beiden Franchise-Stars. Daran ändert sich auch nichts, wenn er in seiner 18. NBA-Saison "nur" von der Bank kommt. Und wer weiß: Vielleicht kann Melo ja sogar im Rennen um den besten Bankspieler ein Wörtchen mitreden.