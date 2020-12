NBA Roundup: Shai Gilgeous-Alexander führt Thunder zum Sieg - Young sticht Morant aus - Wizards verlieren trotz Westbrook-Triple-Double

Die Pistons führten mit 8 Punkten im vierten Viertel, erlaubten den Cavs jedoch die folgenden 8 Zähler. In der Verlängerung lagen sie sogar mit 9 in Front, für den Sieg reichte es trotzdem nicht. "Das Gute ist, das wir uns in Positionen gebracht haben, um beide Spiele zu gewinnen", sagte Pistons-Coach Dwane Casey trotz zweier Pleiten zum Saisonstart.