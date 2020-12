NBA Preseason: Russell Westbrook mit durchwachsenem Debüt für Washington Wizards - Wagner und Bonga müssen bangen

Russell Westbrook hat sein Debüt für die Washington Wizards gegeben. Bei den Hauptstädtern müssen Moritz Wagner und Isaac Bonga um ihren Platz in der Rotation kämpfen.

Trae Young sucht bei den Atlanta Hawks weiter seine Form, während sich bei LaMelo Ball Genie und Wahnsinn abwechseln.

Orlando Magic (2-2) - Charlotte Hornets (1-3) 120:117

Punkte: Aaron Gordon (20) - Devonte' Graham (25)

Rebounds: Nikola Vucevic (12) - MIles Bridges (15)

Assists: Markelle Fultz, Cole Anthony (je 4) - Terry Rozier (6)

Haben die Magic im Draft womöglich einen Steal gelandet? Dank 12 Punkten von Nr.15-Pick Cole Anthony verhinderte Orlando einen Comeback-Sieg der Hornets. Der Ex-UNC-Guard verbuchte die letzten 7 Zähler seines Teams und traf 16 Sekunden vor dem Ende mit einem Floater den Gamewinner. Am Ende standen 19 Punkte (7/15 FG) und 4 Assists für den Rookie zu Buche.

Highlights produzierte auf der Gegenseite auch Nr.3-Pick LaMelo Ball mit ein paar sehenswerten Pässen, allerdings war es mit dem Youngster eine Achterbahnfahrt. Ball traf nur einen seiner zehn Würfe (0/4 Dreier), dazu verbuchte er genauso viele Assists wie Turnover (4). Die anderen Guards der Hornets machten es besser, Terry Rozier (24, 5/9 Dreier) und Devonte' Graham (25, 6/11 Dreier) zeigten sich aus der Distanz zielsicher.

Orlando hatte jedoch etwas mehr Tiefe anzubieten, gleich sieben Spieler punkteten zweistellig. Nikola Vucevic (18, 12 Rebounds) legte das übliche Double-Double auf, Aaron Gordon (20, 9 Boards) kratzte daran. Gleichzeitig half es, dass die Magic nur 15 Ballverluste produzierten, Charlotte hatte am Ende hingegen 20.

Washington Wizards (1-2) - Detroit Pistons (2-2) 99:96

Punkte: Thomas Bryant (22) - Derrick Rose, Jerami Grant (je 14)

Rebounds: Deni Avdija (10) - Jerami Grant (9)

Assists: Ish Smith (8) - Derrick Rose (5)

Es ist ein Anblick, an den wir uns erst noch gewöhnen müssen, doch Russell Westbrook trägt nun ein WIzards-Trikot. Der Point Guard sah gegen Detroit seine ersten 17 Minuten und ließ es mit 8 Punkten (4/10 FG), 7 Rebounds und 3 Assists vergleichsweise ruhig angehen. Bradley Beal (15, 0/7 Dreier) sucht dagegen noch seinen Wurf, gleiches gilt für Scharfschütze Davis Bertans (1/7 3FG).

Isaac Bonga und Moritz Wagner müssen derweil um ihren Platz in der Rotation kämpfen, die beiden Deutschen wurden erst in der zweiten Halbzeit eingesetzt und konnten sich nicht weiter in Szene setzen. Sie blieben beide in knapp sieben Minuten ohne Field Goal, Bonga traf immerhin einen Freiwurf. Bongas Konkurrent, Nr.8-Pick Deni Avdija, durfte starten und legte 9 Zähler, 10 Rebounds und 3 Steals auf.

Pistons-Rookie Killian Hayes (11, 4/11 FG) spielte auf der anderen Seite durchwachsen, gleiches galt für Ex-All-Star Blake Griffin (11, 1/7 Dreier), der weiter auf der Suche nach seiner Form ist. Die besten Scorer der Pistons hießen Jerami Grant und Derrick Rose (je 14), dazu machte der Auftritt von Ex-Nr.4-Pick Josh Jackson (13, 8 Rebounds) ein wenig Mut.

Memphis Grizzlies (3-1) - Atlanta Hawks (2-2) 116:117

Punkte: Dillon Brooks (17) - Danilo Gallinari (19)

Rebounds: Jonas Valanciunas (9) - Clint Capela (7)

Assists: Ja Morant (8) - Bogdan Bogdanovic (7)

Nach der Klatsche vor zwei Tagen haben sich die Hawks gegen Memphis revanchiert. Dabei fruchtete die Maßnahme von Coach Lloyd Pierce, Cam Reddish für Bogdan Bogdanovic starten zu lassen. Reddish legte 18 Zähler auf, während der Serbe von der Bank kommend 10 Zähler und 7 Assists einstreute.

Als Reservisten überzeugten zudem Danilo Gallinari (19) sowie Kevin Huerter (16). Bei Trae Young (12, 4/12, 2 Assists) lief es dagegen weiter nicht, der Guard foulte sogar aus und war im dritten Viertel an einem kleinen Gerangel mit Grizzlies-Guard Grayson Allen beteiligt. Dieser blieb in 18 Minuten perfekt aus dem Feld (4/4 FG, 3/3 Dreier).

Ja Morant (15, 3/9 FG, 8 Assists) hatte dagegen an diesem Abend nicht den Touch, hatte die Zügel aber dennoch in der Hand. Bester Scorer war mal wieder Dillon Brooks (17, 5/8 Dreier), von der Bank kommend machten De'Anthony Melton (14, 4/5 Dreier) sowie Brandon Clarke (10) auf sich aufmerksam.