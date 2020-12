NBA Preseason: Isaiah Hartenstein überzeugt für Denver - LeBron James und Anthony Davis geben bei Sieg Saison-Debüt für die Lakers

Isaiah Hartenstein hat sich mit einer guten Vorstellung für mehr Minuten bei den Nuggets beworben. Die Los Angeles Lakers bleiben dagegen mit Dennis Schröder ungeschlagen, LeBron James und Anthony Davis geben gegen die neuformierten Phoenix Suns ihre Debüts.

Für die New York Knicks überzeugen die Youngster und für Chicago explodiert Coby White.

New York Knicks (2-1) - Cleveland Cavaliers (2-1) 100:93

Punkte: Julius Randle (18) - Andre Drummond (18)

Julius Randle (18) - Andre Drummond (18) Rebounds: Mitchell Robinson (10) - Andre Drummond (14)

Mitchell Robinson (10) - Andre Drummond (14) Assists: Elfrid Payton, Immanuel Quickley (je 7) - Andre Drummond, Darius Garland (je 5)

Drei Viertel lang war es nicht viel, was die Knicks anboten, die Folge war ein Rückstand bis zu 18 Punkten gegen die Cavs. Dass es am Ende dennoch zum zweiten Sieg reichte, lag an den Youngstern, welche Coach Tom Thibodeau im Schlussabschnitt von der Leine ließ. Kevin Knox erzielte 14 seiner 16 Punkte im vierten Viertel, dazu wusste Nr.25-Pick Immanuel Quickley (9, 7 Assists) zu gefallen.

Am Ende sorgte das Quintett aus Knox, Quickley, Mitchell Robinson, Obi Toppin und R.J. Barrett für den 34:13-Umschwung. Nr.8-Pick Toppin (8, 7 Rebounds) verlebte zwar einen weitestgehend ruhigen Abend, setzte mit einem Dunk im Schlussabschnitt ein Ausrufezeichen.

Auf Seiten der Cavs fehlten mit Dante Exum, Kevin Love, JaVale McGee, Larry Nance, Kevin Porter und Collin Sexton weiter zahlreiche Rotationsspieler. In deren Abwesenheit war Andre Drummond (18 Zähler und 14 Rebounds, +17) die dominierende Kraft. Nr.5-Pick Isaac Okoro (10, 3/5 FG) trat kaum in Erscheinung, stattdessen nahm Point Guard Darius Garland (13) 13 Würfe.

OKC Thunder (1-1) - Chicago Bulls (2-1) 103:124

Punkte: Frank Jackson, Al Horford (je 15) - Coby White (27)

Frank Jackson, Al Horford (je 15) - Coby White (27) Rebounds: Al Horford, Alekseej Pokusevski (je 7) - Otto Porter Jr. (12)

Al Horford, Alekseej Pokusevski (je 7) - Otto Porter Jr. (12) Assists: Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Roby (je 3) - Coby White (5)

Eine Halbzeit hielten die neuformierten Thunder einigermaßen mit, dann übernahm Coby White für die Bulls und erzielte 18 seiner 27 Punkte (11/17 FG, 5/8 Dreier) im dritten Viertel. Chicago gewann den Abschnitt mit 35:23 und konnte es locker austrudeln lassen. Neben White überzeugte auch Zach LaVine (24, 9/14 FG) mit einer effizienten Vorstellung.

Probleme mit seinem Wurf hat dagegen weiterhin Lauri Markkanen. Der Finne (11, 9 Boards) kratzte zwar an einem Double-Double, traf aber erneut nur 4 seiner 15 Versuche (2/9 aus der Distanz). Erstmals starten durfte Nr.4-Pick Patrick Williams, der erneut gute Ansätze zeigte und 13 Zähler (6/9 FG) sowie 7 Rebounds einstreute. Für ihn musste Otto Porter Jr. (8, 12 Rebounds) auf die Bank.

Für OKC war vor allem Frank Jackson (15, 6/9) von der Bank ein belebender Faktor, während sich bei Erstrundenpick Aleksej Pokusevski (7, 2/11 FG, 7 Rebounds) wieder viel Licht und Schatten abwechselten. Shai Gilgeous-Alexander kam auf 12 Zähler, während Playoff-Entdeckung Luguentz Dort trotz sieben Wurfversuchen ohne einen einzigen Punkt blieb.

Denver Nuggets (1-1) - Portland Trail Blazers (1-2) 126:95

Punkte: Paul Millsap (18) - Robert Covington (15)

Paul Millsap (18) - Robert Covington (15) Rebounds: Nikola Jokic (11) - Jusuf Nurkic (8)

Nikola Jokic (11) - Jusuf Nurkic (8) Assists: Nikola Jokic (8) - Damian Lillard (4)

Starker Auftritt der Nuggets, die früh zeigten, wo der Hammer hing und schon nach einem Viertel mit 41:24 führten. Nikola Jokic (12, 11, 8 Rebounds) kratzte an einem Triple-Double in nur 25 Minuten, dazu spielte auch Frontcourt-Partner Paul Millsap (18, 6/10 FG) gut auf. Erfreulich war aus Nuggets-Sicht vor allem, dass Will Barton nach seinen chronischen Knieproblemen endlich wieder mitwirken konnte. Der Forward hatte die Playoffs komplett verpasst, nun legte er bei seinem Comeback in 18 Minuten 9 Zähler auf.

Aus deutscher Sicht konnte sich auch Isaiah Hartenstein empfehlen. Der Youngster durfte 14 Minuten ran und nutzen seine Spielzeit zu 9 Punkten, 2 Rebounds und 3 Assists. Dabei versenkte der frühere Zweitrundenpick alle seine 4 Würfe und blockte obendrauf noch einen Versuch. Von der Bank kommend überzeugte auch P.J. Dozier (15, 3/6 Dreier).

Bei den Blazers suchen hingegen Damian Lillard (14, 1/8 Dreier) und C.J. McCollum (13, 5/14 FG) noch ihre Form. Carmelo Anthony streute als Sixth Man 14 Punkte ein, dazu zeigte Robert Covington (15, 3/5 Dreier) sein 3-and-D-Potenzial. RoCo war damit auch der einzige Blazer, der einigermaßen Zielwasser getrunken hatte, der Rest der Blazers traft nur 6/29 aus der Distanz.

Phoenix Suns (0-3) - Los Angeles Lakers (3-0) 107:112

Punkte: Deandre Ayton (21) - Kyle Kuzma (23)

Deandre Ayton (21) - Kyle Kuzma (23) Rebounds: Deandre Ayton (9) - Marc Gasol (8)

Deandre Ayton (9) - Marc Gasol (8) Assists: Chris Paul (8) - Quinn Cook (4)

Die Lakers haben auch das dritte Preseason-Spiel für sich entschieden - und diesmal waren auch LeBron James und Anthony Davis erstmals mit von der Partie. Beide ließen es aber erst einmal locker angehen, der King legte in knapp 15 Minuten 11 Punkte (4/10 FG) auf und streute dabei auch einen netten Fadeaway ein. Davis traf drei seiner vier Würfe für 10 Zähler.

Dennis Schröder (7, 3/6 FG, 3 Assists) startete erneut, hielt sich in seinen 24 Minuten aber dezent zurück. Glänzen konnten hingegen Kyle Kuzma (23, 8/15 FG) und erneut Talen Horton-Tucker, der von der Bank kommend auf 18 Punkte (7/11 FG) und 5 Rebounds kam. Abwesend waren Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso und Alfonzo McKinnie.

Auf der anderen Seite verpassten die neuformierten Suns auch in ihren dritten Spiel den ersten Sieg. Chris Paul erzielte nur 4 Zähler (1/6 FG) und leistete sich ungewöhnliche 5 Ballverluste, legte dafür aber je 8 Boards und Assists auf. Backcourt-Kollege Devin Booker (16, 7 Dimes) machte es besser und auch Deandre Ayton (21, 9 Rebounds, 4 Steals) wusste zu überzeugen. Von den Reserve-Spielern machte noch Jevon Carter (15, 3/8 Dreier) den besten Eindruck, jedoch konnte auch er nicht verhindern, dass die Lakers mit 43:24-Schlussabschnitt die Partie noch umbogen.