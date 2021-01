NBA Above the Break - LeBron James im historischen Legenden-Vergleich: Altern wie der beste Wein

Auch an seinem 36. Geburtstag steht LeBron James noch immer an der Spitze der NBA. Das ist in der Geschichte der Liga unerhört - wie ein kurzer Spaziergang durch die Age-36-Saisons anderer Legenden zeigt. Wo wird LeBron damit wohl enden?

LeBron James hat das Weintrinken schon vor einer ganzen Weile für sich entdeckt. Er verkauft zwar (bei Redaktionsschluss) noch keine eigenen vergorenen Traubensäfte wie sein Kumpel Dwyane Wade oder C.J. McCollum, Wein gehört dennoch zu seiner Diät heutiger Tage; in seiner ersten Saison mit den Lakers kam er, als er verletzt war, mal mit einem Gläschen ins Staples Center, als er sich unlängst im Season Opener leicht verletzte, kündigte er sofort danach an, sich mit Wein heilen zu wollen.

"Ich packe Eis drauf und trinke etwas Wein, der direkt in den Knöchel fließen wird. Ich kann sicherstellen, dass ich auf der linken Seite meines Körpers trinke, damit es direkt ins linke Bein fließt, in den linken Knöchel", präsentierte James einen Therapie-Plan, den vermutlich selbst Wein trinkende Orthopäden nicht so abnicken würden. James kann es sich eben erlauben.

Längst hat der nun 36-Jährige eine Phase seiner Karriere erreicht, in der er sich etwas mehr "Fehler" und Selbstironie zugesteht als zu früheren Zeiten; da ist er bei weitem nicht der erste. Die Persönlichkeit reift und entwickelt sich mit dem Alter, das macht auch bei NBA-Legenden nicht halt, siehe Kobe Bryant als ein sehr prominentes Beispiel.

Der große Unterschied bei James im Vergleich zu seinen Vorgängern ist ein anderer: LeBron sitzt in dieser Saison, seiner bereits 18., immer noch fest im Sattel als bester Spieler der Liga, als amtierender Champion und Finals-MVP.

Um zu verdeutlichen, wie außergewöhnlich das ist, blicken wir zurück auf andere Legenden zum Zeitpunkt ihrer "Age-36-Season" (definiert als das Alter des Spielers am 1. Februar der jeweiligen Saison), wobei wir nach Dekade vorgehen. Vorweg: Allzu viel Gesellschaft hat James nicht ...

Die Legenden der grauen Vorzeit (50er und 60er)

Wir können uns hier relativ kurz fassen, denn: Im Frühstadium der NBA sprach fast alles gegen derart lange Karrieren, wie James sie derzeit durchlebt. Die Teams reisten per Bus oder mit normalen Fluglinien durch die USA, spielten mit Sneakern, die heutzutage selbst für den normalen Straßengebrauch zu instabil wären, und waren auch in Sachen Ernährung noch bei weitem nicht auf dem Niveau heutiger Tage (Bier und Zigaretten gehörten bei wichtigen Spielen einfach dazu).

Entsprechend spielte nahezu niemand bis zum 36. Geburtstag. Bill Russell, Jerry West und Oscar Robertson hörten mit 35 Jahren auf und waren damit absolute Dauerbrenner. Elgin Baylor absolvierte sein letztes Spiel zwar mit 37, allerdings kamen ab seinem 36. Geburtstag nur noch elf Spiele über zwei Saisons verteilt hinzu, seine letzte gute Saison absolvierte er ebenfalls mit 35.

Der einzige Ausreißer aus den ersten Jahren wiederum ist der Spieler, der ähnlich wie James seinerzeit allen körperlich so viel voraus hatte: Wilt Chamberlain stand mit 36 sogar noch in den Finals und spielte dabei in fünf Spielen jeweils die vollen 48 Minuten.

Sein Output hielt sich für seine Verhältnisse allerdings in Grenzen, 11,6 Punkte (und 18,6 Rebounds) reichten nicht bei der 1:4-Niederlage gegen die New York Knicks. Im Anschluss war auch für den Big Dipper Endstation, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr zum absoluten Elite-Kreis der NBA gehörte.

Eine Ausnahme gab es noch: Bob Cousy trat zwar erstmals mit 34 Jahren zurück, nach sechs vollen Jahren im Ruhestand gab er im Alter von 41 Jahren aber noch ein Comeback über sieben Spiele für die Cincinnati Royals. Seine Ausbeute in diesen Partien: 5 Punkte, 10 Assists (also insgesamt!).

NBA - Der King wird 36: Die Meilensteine und Rekorde von LeBron James © getty 1/24 Happy Birthday, King James! Zum 36. LeBron-Geburtstag blicken wir auf seine Meilensteine - die, die er noch erreichen kann, und die, die er längst in der Tasche hat. Anschnallen! © getty 2/24 Beginnen wir mit den Punkten in der Regular Season. Hier steht der King derzeit bei 34.361 Zählern, das bedeutet Platz drei in der ewigen Bestenliste. Zuletzt überholte er Kobe Bryant, nur wenige Tage vor dessen Tod. © getty 3/24 Wie weit kann es noch gehen? Karl Malone (36.928) wird er noch locker erreichen, auch Spitzenreiter Kareem Abdul-Jabbar (38.387) ist nicht außer Reichweite. © getty 4/24 Gehen wir davon aus, dass LeBron ab sofort jedes Spiel 20 Punkte macht, dann muss der King noch 202 Spiele absolvieren, das sind keine drei Spielzeiten. Es könnte also noch bis 2023 (seinem Vertragsende) klappen. © getty 5/24 Derzeit legt der Lakers-Star über seine Karriere sogar 27,1 Zähler pro Partie auf, das bedeutet Platz vier in der ewigen Bestenliste. Nur Wilt, MJ (beide 30,1) und Elgin Baylor (27,4) punkteten beständiger. Von den Aktiven kann nur KD (27,0) mithalten. © getty 6/24 Weiter geht es mit verwandelten Würfen. Da steht der Mann aus Akron mit 12.524 Field Goals auf Platz 4. In den nächsten Wochen wird Chamberlain (12.681) fällig sein, an der Spitze ist auch hier Abdul-Jabbar (15.837 FGs). © getty 7/24 Wie bei den Field Goals hat LBJ Jordan auch bereits bei den Freiwürfen überholt. 7.426 bedeuten im Moment Platz fünf All-Time. Oscar Robertson (7.694) wird er bald knacken, zu Leader Karl Malone (9.787) ist es dagegen noch ein weiter Weg. © getty 8/24 Auch von der Dreierlinie wurde James im Verlauf seiner Karriere immer besser. Derzeit reiht er sich mit 1.888 verwandelten Dreiern auf Platz 15 hinter J.J. Redick und J.R. Smith ein. © getty 9/24 Beeindruckender ist dagegen, dass LeBron als einziger Spieler in den Top 10 in Punkten UND auch Assists liegt. 9.378 Dimes bedeuten Platz 8 hinter Buddy Chris Paul. Der hat aber schon rund 300 Vorlagen Vorsprung. © getty 10/24 Hängt LBJ noch ein paar Jahre dran, könnte es sogar für das Treppchen reichen. Dort steht Steve Nash auf Platz 3 mit 10.335 Assists, Kidd (12.091) und Stockton (15.806) werden nicht zu erreichen sein. © getty 11/24 Bei den Rebounds haben nur zwei aktive Spieler derzeit mehr Bretter eingesammelt als LeBron (Howard, DeAndre Jordan). 9.435 Boards bedeuten im Moment Platz 48 All-Time. © getty 12/24 Kommen wir zu defensiven Kategorien. Auch als Balldieb war und ist LeBron dank seiner Athletik elitär. 2.021 Steals bedeuten Platz 13, zuletzt musste Allen Iverson (1.983) dran glauben. Next: Mookie Blaylock (2.075). © getty 13/24 Solche Counting Stats kommen auch daher, weil James so selten verletzt war. Obwohl James bei gespielten Partien nur auf Platz 31 liegt, haben erst sechs Spieler mehr Minuten als LeBron (48.673) abgespult. © getty 14/24 Werfen wir einen Blick auf die Playoffs, wird einem das wahre Leistungsvermögen des Kings erst so richtig bewusst. Kein anderer stand in der Post-Season so viele Minuten auf dem Court (10.811), keiner machte mehr Spiele (260). © getty 15/24 In den Playoffs ist LeBron eine Nummer für sich. Er führt die Kategorien Punkte (7.491) und Steals (445) an, in Sachen Assists (1.871) liegt er auf Rang zwei hinter dem wohl unerreichbaren Magic Johnson (2.346). © getty 16/24 In der Kategorie Blocks liegt er derzeit mit 250 geblockten Würfen auf Rang 11, dürfte aber im Laufe seiner Karriere noch einige Plätze nach oben wandern. Zu Kevin McHale auf Platz 9 fehlen nur 31 Blocks, Duncan (568) ist uneinholbar auf eins. © getty 17/24 James ist dazu unter anderem der einzige Spieler, dem das Kunststück gelang, sowohl das eigene als auch das gegnerische Team in Punkten, Rebounds, Assists, Blocks und Steals anzuführen und das über eine gesamte Serie hinweg. Genauer gesagt in den Finals. © getty 18/24 James erreichte außerdem als erster Spieler seit den 60er Celtics achtmal in Serie die NBA Finals, viermal mit den Heat und viermal mit den Cavaliers. James Jones war nur bei den ersten sieben in Serie dabei … © getty 19/24 Nun zu den Awards. LeBron war bisher 16x All-Star, das reicht für einen dritten Platz. Auch Kobe Bryant (18) und Kareem Abdul-Jabbar (19) sind aber in Reichweite. © getty 20/24 Bei den All-NBA Teams hält LeBron mit 16 bereits den Rekord. 13x First Team sind ebenfalls einsame Spitze. © getty 21/24 James wurde viermal MVP, zwischen 2009 und 2013 verhinderte nur Derrick Rose im Jahr 2011 den „Five-Peat“. Den Rekord hält Kareem (6), Bill Russell und Michael Jordan gewannen den Award jeweils fünfmal. © getty 22/24 Seine vier Finals-MVP-Auszeichnungen reichen dagegen nur für einen zweiten Platz. Hier wird Platz 1 (Jordan mit 6) verdammt schwer zu erreichen sein. Ausgeschlossen ist es mit diesen Lakers aber nicht. © getty 23/24 Einmal war James bisher Scoring Champion, als er 2007/08 genau 30 Punkte im Schnitt auflegte. In der vergangenen Saison führte The Chosen One erstmals die Liga bei den Assists an (10,2). © getty 24/24 Man sieht daran: James ist noch nicht fertig – wohl noch lange nicht. Diverse weitere Meilensteine können über die nächsten Jahre purzeln. In der Zwischenzeit: Prost, LeBron!

Die Legenden der 70er: Ein echter Konkurrent für LeBron

Im Folgejahrzehnt besserten sich einige Bedingungen schon merklich, auch wenn Krafttraining für die allermeisten Spieler noch immer ein Fremdwort war und Kareem Abdul-Jabbar, der beste Spieler seiner Ära, dafür belächelt wurde, dass er sich unter anderem mit Yoga fit und geschmeidig hielt. Verletzungen und auch Kokain beendeten zwar nach wie vor etliche Karrieren frühzeitig, aber es gab zumindest etwas mehr Ausreißer, gerade auf allerhöchstem Niveau.

Die wichtigsten Legenden der 70er waren besagter Kareem und Julius "Dr. J" Erving und beide standen an ihrem 36. Geburtstag durchaus noch im Saft. Kareem kann in Sachen Langlebigkeit selbst LeBron als Beispiel dienen, schließlich startete der Captain auch mit 42 Jahren noch für die Lakers in den Finals; 20 Jahre lang spielte Abdul-Jabbar in der NBA auf hohem Niveau, nachdem er zuvor schon in vier Jahren am College zum wohl besten Spieler der Welt gereift war.

Sein Konterpart war Dr. J, dessen allerbeste Leistungen allerdings in der Konkurrenzliga ABA zu sehen waren (oder eben nicht - es gab kaum TV-Übertragungen davon). Als Erving mit 26 Jahren in die NBA wechselte, hatten Jahre in der eher unprofessionellen Show-Liga und auf dem Streetball-Court seinen Knien bleibende Schäden zugefügt, die ihm zumindest etwas von seiner Athletik raubten.

Wie signifikant diese war, verdeutlichte allerdings die Tatsache, dass er trotzdem effektiv blieb und in der NBA ebenfalls Champion sowie MVP wurde, mit den Sixers erreichte er sogar stolze viermal die Finals. In seiner Age-36-Season ließ er es dann langsam ausklingen, im vorletzten Regular Season-Spiel seiner Karriere machte er mit 37 Jahren noch einmal 38 Punkte. Nach 18,2 Punkten in fünf Playoff-Spielen war dann aber auch für ihn Endstation.

Nicht ganz auf dem Level von Erving und Abdul-Jabbar, aber auch erwähnenswert ist aus dieser Phase John Havlicek: "Hondo" war auch mit 36 Jahren noch die Pferdelunge der Celtics und blieb bis 38 aktiv, zum Zeitpunkt seines Karriereendes hatte nur Wilt Chamberlain mehr NBA-Punkte erzielt als er. Einen Claim auf den "Best Player Alive"-Status (BPA) hatte er allerdings wohl nie.

Die Age-36-Saisons von Kareem, Dr. J und Hondo