NBA-News: Philadelphia 76ers verlängern offenbar mit General Manager Elton Brand

General Manager Elton Brand hat offenbar eine Vertragsverlängerung bei den Philadelphia 76ers unterschrieben. Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Zudem soll am Montag Daryl Morey als neuer President of Basketball Operations vorgestellt werden.

Morey bekommt demnach einen Fünfjahresvertrag in Philadelphia. Nachdem die Einigung zwischen dem ehemaligen Rockets-GM und den Sixers in der vorigen Woche bekannt wurde, versicherten die Verantwortlichen schnell, dass Brand seinen Job als General Manager unter Morey behalten solle.

Der 41-Jährige ist seit 2016 Teil des Front Office in der Stadt der brüderlichen Liebe, nachdem er seine aktive NBA-Karriere nach 17 Jahren beendete hatte. Zunächst begann er als Berater für die Entwicklung der jungen Spieler, anschließend wechselte er als General Manager in das G-League-Team der Sixers. 2018 wurde er dann auf seinen aktuellen Posten befördert.

Laut Brian Windhorst von ESPN hatte Brand noch ein Jahr Vertrag in Philadelphia, nach Informationen von Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer könnte der neue Kontrakt zwei weitere Jahre umfassen.

Brand und Morey sollen im Front Office der Sixers einen "1-2-Punch" bilden, wie es Adrian Wojnarowski (ESPN) formulierte, das letzte Wort soll aber Morey haben. Letzterer verkündete vor wenigen Wochen seinen Abgang von den Houston Rockets, bei denen er seit 2007 als General Mangaer im Amt war.