NBA gibt Spielplan für Preseason bekannt - Lakers vs. Clippers zum Auftakt

Die NBA hat den Spielplan für die Preseason bekanntgegeben. Gespielt wird dabei vom 12. Bis zum 20. Dezember, wobei jedes Teams mindestens zwei Partien absolvieren wird.

Der Vorbereitung wird mit fünf Spielen am 12. Dezember starten, darunter gleich mit der Partie zwischen den Los Angeles Lakers und den L.A. Clippers, die sich zwei Tage später erneut im Staples Center messen werden.

Das gab die Liga in einem Statement bekannt. Gleichzeitig wurde auch kommuniziert, dass "in den kommenden Tagen" die erste Hälfte des Spielplans für die anstehende Saison, welche in der Nacht auf den 23. Dezember starten wird, veröffentlicht werden soll. Die Saison wird dabei nicht wie üblich 82, sondern nur 72 Spiele lang sein.

Unten gibt es den kompletten Schedule, Highlight-Spiele sind fett markiert.

NBA: Der komplette Spielplan der Preseason