NBA, News und Gerüchte: Victor Oladipo von den Indiana Pacers weist Trade-Gerüchte zurück

Victor Oladipo hat die kursierenden Trade-Gerüchte um seine Person zurückgewiesen. Der neue Knicks-Coach Tom Thibodeau fordert angeblich einen "Win-Now"-Move in der Offseason - vielleicht für Russell Westbrook? Hier gibt es alle News und Gerüchte aus der NBA.

NBA-News: Victor Oladipo weist Trade-Gerüchte zurück

Victor Oladipo hat die Indiana Pacers darüber informiert, dass er nicht vorhat, die Franchise zu verlassen, und er den eingeschlagenen Weg unterstützt. Das erklärte der 28-Jährige gegenüber Shams Charania von The Athletic.

"Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, dass ich andere Spieler darum gebeten habe, für mich zu traden. Das stimmt nicht. Ich liebe meine Teamkollegen, ich schätze Indiana sehr und ich bin darauf fokussiert, diese Franchise zu einem Titel zu führen", sagte Oladipo.

In den vergangenen Monaten kursierten zahlreiche Trade-Spekulationen um den Guard. J. Michaels vom Indianapolis Star berichtete sogar, dass Oladipo vergangene Saison mehrere gegnerische Spieler gefragt haben soll, ob er nicht mir ihnen spielen könne - und das direkt vor den Augen seiner Mitspieler.

Angeblich gab es vereinzelt Trade-Gespräche, doch zuletzt betonten beide Seiten, dass sie gemeinsam in die neue Saison gehen wollen. Oladipo freue sich darauf, unter dem neuen Head Coach Nate Bjorkgren zu spielen. Offenbar gab es in den vergangenen Wochen positive Gespräche zwischen den beiden. Oladipo kann in dieser Offseason eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass er stattdessen 2021 Free Agent wird, um so mehr Geld einstreichen zu können.

© getty

NBA, Trade-Gerüchte: Knicks-Coach will wohl "Win Now"-Move

Wie Stefan Bondy von der New York Daily News berichtet, dränge Head Coach Tom Thibodeau das Front Office der Knicks dazu, in dieser Offseason Deals einzufädeln, um sofort um die Playoffs mitspielen zu können.

Auch Ian Begley von SNY.tv will erfahren haben, dass mehrere rivalisierende Executives davon ausgehen, dass die Knicks in der Free Agency Veteranen verpflichten wollen, um sofort einen Angriff auf die Playoffs zu starten.

Die Knicks gehören zu den wenigen Teams mit Cap Space. Zuletzt wurden sie unter anderem mit Fred VanVleet und Davis Bertans in Verbindung gebracht. Auch ein Trade für Russell Westbrook scheint wohl im Bereich des Möglichen.

Kevin O'Connor (The Ringer) berichtete zuletzt vom Interesse der Knicks an dem Point Guard der Rockets, laut Marc Berman von der New York Post sei Teampräsident Leon Rose "all-in", sollte der ehemalige MVP günstig zu haben sein. Allerdings möchten die Knicks angeblich keine zukünftigen Assets in einem potenziellen Westbrook-Deal abgeben.

Die spektakulärsten Trades der NBA-Geschichte: Die Liga, die niemals schläft! © imago images / ZUMA Wire / getty 1/32 Nur ein Jahr nach dem Westbrook-Paul-Blockbuster sind die beiden Guards angeblich wieder auf dem Sprung. Wird die lange Liste der Superstar-Trades also bald schon fortgesetzt? SPOX blickt zurück auf die größten Deals der NBA-Historie. © imago images / ZUMA Press 2/32 CP3 war gleich mehrfach in Blockbuster-Deals involviert. Nachdem sich die Rockets den Point God 2017 angelten, schickten sie ihn zwei Jahre später weiter Richtung Oklahoma City - dafür kam Russell Westbrook nach Texas! © getty 3/32 Einige Jahre zuvor kam es bereits zum ersten Paul-Blockbuster: Nachdem ein Trade zu den Lakers unter umstrittenen Umständen gescheitert war, wechselte Chris Paul 2011 trotzdem nach L.A. zu den Clippers. Damit hievte er die Franchise aus dem Niemandsland. © getty 4/32 Im Februar 2008 hatten die Lakers mehr Glück und holten Pau Gasol u.a. für Javaris Crittenton und Kwame Brown aus Memphis. An der Seite von Kobe folgten für den Spanier zwei Championships. © getty 5/32 Apropos Lakers: Die sorgten für Furore, indem sie 2019 Anthony Davis in die Stadt der Engel lotsten. Der hatte zuvor öffentlich einen Trade von den Pels gefordert, zunächst weigerte sich NOLA. Im Sommer war es dann aber doch soweit. © getty 6/32 Für Davis mussten die Lakers allerdings tief in die Tasche greifen. Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart und drei Erstrundenpicks wanderten für den Big Man nach NOLA. © imago images / Icon SMI 7/32 Wenige Tage nach dem Davis-Deal rüstete auch der Stadt-Rivale ordentlich auf. Nachdem Kawhi via Free Agency bei den Clippers unterschrieb, sicherten sie sich zusätzlich die Dienste von Paul George. Der kam für Gallinari, SGA und fünf (!) First Rounder. © getty 8/32 Erst ein Jahr zuvor kam es zur Trennung zwischen Kawhi und den Spurs. Im Sommer 2018 tradeten die Spurs die Klaue zusammen mit Danny Green zu den Toronto Raptors. 2019 bescherte Kawhi den Kanadiern den NBA-Titel ... © getty 9/32 Im Gegenzug wechselten DeMar DeRozan, Jakob Pöltl und ein 2019er Erstrundenpick nach Texas. Die Spurs-Karriere von DeRozan könnte sich allerdings in der Offseason 2020 ebenfalls dem Ende entgegen neigen. © getty 10/32 Anfang der Saison 2018/19 erfolgte ein weiterer spektakulärer Deal. Jimmy Butler wurde nach Philadelphia getradet und sollte endlich einen Titelanwärter aus den Sixers machen. Das zahlte sich nicht wirklich aus, ein Jahr später landete er in Miami. © getty 11/32 Neben Jimmy Butler wurde Justin Patton nach Philly geschickt, dafür verließen Robert Covington, Dario Saric und Jarryd Bayless die 76ers und spielten zumindest zeitweise für Minnesota. Außerdem wanderte ein Zweitrundenpick zu den Wolves. © getty 12/32 Blake Griffin wurde vor der Trade Deadline 2018 völlig überraschend mit Brice Johnson und Willie Reed zu den Detroit Pistons geschickt ... © getty 13/32 ... dafür wechselten Tobias Harris, Boban Marjanovic, Avery Bradley und Picks zu den Clippers. Der erste Blockbuster-Trade im Kalenderjahr 2018, aber bei Weitem nicht der erste in der NBA-Geschichte. © getty 14/32 Im Sommer 2017 wurde Kyrie Irving für Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic und einen 2018er Erstrundenpick nach Boston getradet - einer der fettesten Deals der jüngeren Geschichte! © getty 15/32 Jimmy Butler, die Erste! Gemeinsam mit einem Pick (Justin Patton) wurde er im Sommer 2017 für Zach LaVine, Lauri Markkanen und Kris Dunn zu den T-Wolves getradet - damals waren beide Seiten noch voller Euphorie. © getty 16/32 Die Thunder schlugen zudem gleich doppelt zu. Paul George kam für Victor Oladipo und Domantas Sabonis von den Indiana Pacers ... © getty 17/32 ... und dann angelte man sich noch Carmelo Anthony. Melo kam für Enes Kanter, Doug McDermott und einen Zweitrundenpick von den Knicks. © getty 18/32 DeMarcus Cousins wurde im Februar 2017 in einem Blockbuster-Trade völlig überraschend von den Kings zu den New Orleans Pelicans verschifft (unter anderem für Langston Galloway, Buddy Hield und Picks). © getty 19/32 Im Sommer 2014 gaben die Cavaliers Nummer-Eins-Pick Andrew Wiggins im Gegenzug für Kevin Love nach Minnesota ab. Der Trade war hochumstritten - doch zwei Jahre später zahlte er sich mit dem Gewinn der Championship aus. © getty 20/32 Im August 2012 holten sich die Lakers (mal wieder) einen Center aus Orlando: Howard kam in einem spektakulären Vier-Team-Trade nach Tinseltown. Die Sixers und Nuggets waren auch involviert. Die Magic erhielten am Ende u.a. Nik Vucevic und Arron Afflalo. © getty 21/32 Wenige Monate später folgte der nächste Blockbuster: OKC wollte Harden nicht bezahlen, also verscherbelten sie ihn für Jeremy Lamb, Kevin Martin und einen Pick (Steven Adams) zu den Rockets. Für viele der schlechteste Trade der jüngeren Vergangenheit. © getty 22/32 Auch der Trade von Melo von den Nuggets zu den Knicks kurz vor der Deadline 2011 erhitzte die Gemüter. Er hatte das Geschäft mehr oder weniger erzwungen. Neben den Nuggets waren auch die Wolves involviert und insgesamt 13 Spieler wechselten die Teams. © getty 23/32 Die Celtics waren wieder wer! In zwei verschiedenen Trades stellten sie 2007 Kevin Garnett (zuvor Minnesota) und Ray Allen (zuvor Sonics) an die Seite von Paul Pierce. Abgegeben wurden u.a. Delonte West und Al Jefferson. Kurz darauf wurden sie Champion. © getty 24/32 Sechs Jahre später war die Ära vorbei. Die Celtics fädelten einen Trade mit Brooklyn ein: Für Pierce, Garnett und Terry blätterten die Nets neben mehreren Spielern drei (!) First-Rounder und einen Swap hin. Auch weit vorne bei den schlechtesten Trades. © getty 25/32 Am 20. Februar 2004 angelten sich die ohnehin schon starken Pistons Rasheed Wallace per Trade aus Atlanta. Auch die Celtics waren involviert. Abgeben musste Motor City nur Reservisten und Picks. Ein paar Monate später wurden sie mit Sheed Meister! © getty 26/32 Nachdem sich Shaq bei den Lakers mit Kobe überworfen hatte, wurde er 2004 zu den Heat getradet. Den umgekehrten Weg traten u.a. Lamar Odom und Caron Butler an. Zwei Jahre später holte der Diesel an der Seite von Wade den Titel. © getty 27/32 Dieser Trade schockte ganz Kanada: Der frühere Publikumsliebling Vince Carter wurde an die New Jersey Nets abgegeben. Im Gegenzug erhielten sie u.a. den alternden Alonzo Mourning, Erc Williams und Picks. © getty 28/32 Kobe Bryant war der größte Basketball-Superstar des neuen Jahrtausends. Er wurde 1996 von den Charlotte Hornets gedraftet - und für Vlade Divac per Trade zu den Lakers geschickt. © getty 29/32 Die Sonics drafteten 1987 einen gewissen Scottie Pippen. Doch der wurde im Gegenzug für Olden Polynice (!) nach Chicago weitergegeben - der Rest ist Geschichte. © getty 30/32 Kareem Abdul-Jabbar! All-Time Scoring Leader und fünffacher Champion der Lakers. Sie holten ihn 1975 per Trade aus Milwaukee - u.a. für Elmore Smith, Brian Winters und Dave Meyers. Es war der vielleicht einseitigste Trade der NBA-Geschichte. © getty 31/32 Wilt Chamberlain dominierte seine Ära erst mit Philly, dann mit den Lakers. Diese holten ihn 1968 von den Sixers - im Trade für u.a. Jerry Chambers und Archie Clark. © getty 32/32 Bill Russell wurde nicht direkt getradet, gehört aber trotzdem hierhin. Die St. Louis Hawks gaben den Nr.2-Pick (das war Russell) 1956 für u.a. Cliff Hagan nach Boston ab. Die konnten ihn im Gegensatz zu den Hawks nämlich bezahlen.

NBA-Gerüchte: Danny Green von den Lakers zu haben?

Nochmal Begley: Der gut vernetzte Journalist aus New York vermeldet nicht nur Interesse der Mavs an Danilo Gallinari, sondern berichtet außerdem, dass die Los Angeles Lakers offenbar bereit sind, Danny Green in Trade-Gespräche zu involvieren.

Der 33-Jährige trifft über seine Karriere starke 40 Prozent von Downtown, doch vor allem in den vergangenen Playoffs hatte er mit Problemen beim Shooting zu kämpfen. Green steht noch ein Jahr bei den Lakers unter Vertrag, in dem er 15,4 Millionen Dollar verdienen wird.

NBA Free Agency: Udonis Haslem verlängert bei den Heat

Udonis Haslem hat am Freitag verkündet, dass er für ein weiteres Jahr zu den Miami Heat zurückkehren wird. Damit geht der Big in seine 18. Saison in der Association - er hat seine gesamte NBA-Karriere bei den Heat verbracht. Haslem wird zum Start der Free Agency einen Einjahresvertrag über 2,6 Mio. Dollar unterschreiben.

Vergangene Saison kam Haslem nur auf vier Einsätze in der regulären Saison. Head Coach Erik Spoelstra lobte aber bereits im Oktober dessen Rolle als Leader und Mentor im Team. Haslem wollte nicht ausschließen, nach der Saison 2020/21 noch eine weitere Spielzeit an seine aktive Laufbahn dranzuhängen.

NBA: Termine für Preseason angeblich fix

Laut Shams Charania von The Athletic plant die NBA, die Preseason zwischen dem 11. und dem 19. Dezember auszutragen. Demnach haben die 30 Teams die Option, entweder drei oder vier Vorbereitungsspiele zu absolvieren. Der Saisonstart ist für den 22. Dezember angesetzt.

NBA: Der vorläufige Terminkalender für die neue Saison