NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Giannis 2021 zu den Lakers? Anthony Davis wartet wohl mit Vertragsentscheidung

Anthony Davis könnte mit seiner Vertragsunterzeichnung auf die Entscheidung von Giannis Antetokounmpo warten, um den Griechen im kommenden Jahr möglicherweise zu den Los Angeles Lakers zu locken. Das und vieles mehr gibt's heute bei Rund um die NBA!

17.31 Uhr: Wir haben den ersten neuen Deal des Tages! Die Denver Nuggets haben Bol Bol mit einem neuen Vertrag in Höhe von 4,2 Mio. Dollar über 2 Jahre ausgestattet. Das haben dessen Agenten Andrew Morrison und Sam Rose von CAA Sports Shams Charania verraten. Schöner Deal für beide Seiten, der Junge hat Potenzial, wenn er weiterhin an seinem Körper arbeitet.

17.17 Uhr: Und Shams rührt sich auch das erste Mal an diesem Tag. Laut dem TheAthletic-Insider hat Marc Gasol seinen Vertrag bei den Lakers unterschrieben. Die Konditionen: 2 Jahre, 5,3 Mio. Dollar, keine Team- oder Spieler-Option für das zweite Jahr.

17.10 Uhr: Dann mal wieder zurück ins Jahr 2020, Bogdan Bogdanovics Zukunft ist nach dem unterschriebenen Offer Sheet bei den Atlanta Hawks immer noch in der Schwebe, die Kings haben sich bis dato noch nicht gerührt, ob sie das Angebot (4 Jahre, 72. Mio. Dollar) matchen wollen. Dafür haben sie laut Marc Stein (New York Times) aber auch noch eine Ecke Zeit, genauer gesagt bis 11.59 PM ET, oder eben 5.59 Uhr deutscher Zeit. Wäre aber doch schön, sie würden das etwas früher entscheiden!

17 Uhr: Um mal ein paar konkrete Namen der potenziellen Stars von morgen zu nennen: Cade Cunningham (Oklahoma State), Jalen Green (G League Ignite), Brandon Boston (Kentucky) Jonathan Kuminga (G League Ignite) und Keon Johnson (Tennessee). Wichtig dabei zu erwähnen, alle sind mindestens 2 Meter groß und mit Ausnahme von Green Flügelspieler - es kommen gefährliche Zeiten auf die Liga zu!

16.49 Uhr: Viel Aktuelles gibt es um diese frühe Stunde noch nicht zu vermelden, Zeit genug, uns mal mit dem Draft des kommenden Jahres zu beschäftigen. Die Kollegen von The Athletic haben ihren ersten Mock Draft für 2021 herausgegeben, ein Draft, der für viel Aufsehen in der Liga sorgen dürfte. "Ein Draft, der ist Wert ist zu tanken", schreibt Sam Vecenie, der mehr als fünf Spieler sieht, die besser seien als alle Spieler des diesjährigen Drafts. "Viele Personen um die Liga herum und mit einem Job in der Öffentlichkeit haben diesen Draft als einen der tiefsten in der jüngeren Vergangenheit bezeichnet", fügt Vecenie an.

16.35 Uhr: Weil's so schön war, direkt noch einer hinterher, diesmal offiziell offiziell. R.J. Hampton hat seinen Vertrag unterschrieben und ist nun Teil der Denver Nuggets! Zur Erinnerung, die Goldgräber sicherten sich die Dienste des Point Guards in der ersten Runde an 24. Stelle. Der 19-jährige wird aber einige Zeit benötigen, um "NBA-ready" zu sein.

16.28 Uhr: Dann gibt's auch direkt einen (Woj)-offiziellen Deal zu vermelden, Bostons G-League-Coach Darren Erman wird sich Tom Thibodeaus Coaching Staff bei den New York Knicks anschließen. Vor seinem einjährigen Stint in der G-League war er vier Jahr lang als Co-Trainer bei den New Orleans Pelicans aktiv.

16.18 Uhr: Aber nicht nur AD soll laut Windhorst auf Giannis' Unterzeichnung warten, sondern auch Bam Adebayo. Der Heat-Star ist für eine Maximalverlängerung berechtigt, das würde den Heat aber den Handelsspielraum einschränken. "Wenn Adebayo einen Maximalvertrag unterschreibt, werden sie nicht den Platz (für Giannis) haben. Aber wenn er ein Jahr wartet, dann schon", sagte Windhorst. Ich bin ja gespannt, was Giannis macht. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der sich den Supermax entgehen lässt.

16.10 Uhr: Dafür würden Davis und LeBron im kommenden Jahr aus ihren Verträgen aussteigen, um Platz für einen weiteren dicken Vertrag zu lassen. "Wenn nicht für Giannis, dann für jemand anderen", meint Windhorst. Dafür würde Davis einen One-plus-one-Vertrag unterschreiben, bedeutet, er hätte ein Jahr garantiert und eine Spieler-Option für das zweite Jahr.

16.05 Uhr: Und los geht es direkt mit einem zugegeben ziemlich windigen Gerücht von ESPN-Kollegen Brian Windhorst (sorry für das schlechte Wortspiel). Bei Keyshawn, JWill & Zubin hat der Insider gestern über Anthony Davis und seinen neuen Lakers-Vertrag gesprochen. Dabei meinte er, AD würde mit der Unterzeichnung seines Vertrages auf die Entscheidung von Giannis Antetokounmpo warten. Warum denn das? Nun ja, sollte sich der Greek Freak gegen die Unterzeichnung eines Supermax-Deals bei den Bucks entscheiden, würde Davis seinen Deal laut Windhorst umstrukturieren, um den Griechen in einem möglichen Super-Coup nach L.A. zu locken.

16 Uhr: 16 Uhr, das bedeutet in diesen Zeiten, Rund um die NBA ist wieder am Start. Heute habt Ihr erneut mit mir das Vergnügen. Dann wollen wir doch mal!