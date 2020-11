NBA - Die Los Angeles Lakers rüsten in der Offseason auf: Die Reichen sind reicher geworden

Die Los Angeles Lakers zählen bisher zu den Gewinnern der Offseason. Ist der neu zusammengestellte Champion auch in der kommenden Saison der Topfavorit auf den Titel?

Es ist kein neues Phänomen, dass die besten Teams der NBA eine gewisse Qualität an Spielern anziehen - gerade dann, wenn diese Teams auch noch in der Sonne Kaliforniens agieren. Im besten Wetter eine veritable Chance auf einen Titel haben? Das ist nicht nur unbezahlbar, etliche Spieler haben für exakt diese Aussicht schon auf Millionen von Dollars verzichtet.

Entsprechend war zu erwarten gewesen, dass die Lakers nach dem Gewinn der Bubble-Meisterschaft gute Aussichten darauf haben würden, ihren Kader mit dem einen oder anderen Veteranen auf der Suche nach einem Ring günstig zu ergänzen - auch bei SPOX war nach dem Titel zu lesen, "dass die Lakers kommende Saison sogar noch etwas besser aussehen könnten."

Nun ... diese Mission ist erfolgreich verlaufen.

Rob Pelinka und Rich Paul bauen die Lakers um

Der noch vor einem Jahr viel gescholtene General Manager Rob Pelinka gehörte von Beginn an zu den aggressiveren Personalern auf dem Markt und tütete mit dem Deal für Dennis Schröder die erste große Transaktion der Offseason ein; Schröder kompensierte vorausschauend den Abgang von Rajon Rondo und dürfte gerade in der Regular Season weitaus mehr Last in Sachen Creation (und Scoring) von LeBron James' Schultern nehmen als sein Vorgänger.

Danny Green wurde dabei abgegeben, dafür kam in Wesley Matthews ein Free Agent, der nicht einmal ein Viertel dessen Gehalts abstaubt. Matthews mag defensiv nicht ganz auf der Höhe Greens agieren, bleibt aber ein solider Flügel-Defender - und sein Wurf unterliegt etwas weniger heftigen Schwankungen als der von Green, obwohl die Gesamtquoten bei beiden sehr ähnlich sind.

NBA Free Agency 2020: Alle fixen Deals und Entscheidungen in der Übersicht © getty 1/90 Die Free Agency ist gerade einmal vier Tage alt - und etliche Deals sind schon in trockenen Tüchern! Mit unserer Übersicht verpasst ihr nichts. Hier geht's zum aktuellen Ticker. © imago images / Icon SMI 2/90 DEMARCUS COUSINS (30, Center) - wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Houston Rockets - 1 Jahr, 2,1 Mio. Dollar (ungarantiert). © imago images / ZUMA Press 3/90 SINDARIUS TRHONWELL (26, Shooting Guard) - bleibt für ein Jahr bei den New Orleans Pelicans - Vertrag: 1,6 Mio Dollar © imago images / ZUMA Press 4/90 WENYEN GABRIEL (23, Power Forward) - wechselt von den Portland Trail Blazers zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 3,2 Mio. Dollar für zwei Jahre. © getty 5/90 LANGSTON GALLOWAY (28, Shooting Guard) - wechselt von den Detroit Pistons zu den Phoenix Suns - Vertrag: unbekannt © getty 6/90 MATTHEW DELLAVEDOVA (30, Guard) - bleibt bei den Cleveland Cavaliers - Vertrag: 1 Jahr, 2,17 Mio. Dollar © getty 7/90 ALEX LEN (27, Power Forward/Center) - wechselt von den Sacramento Kings zu den Toronto Raptors - Vertrag: 1 Jahr, 2,3 Mio. Dollar © getty 8/90 MARKIEFF MORRIS (31, Power Forward) - bliebt bei den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, 2,5 Mio. Dollar © getty 9/90 SOLOMON HILL (29, Small Forward) - wechselt von den Miami Heat zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, 2,1 Mio. Dollar © getty 10/90 DAMYEAN DOTSON (26, Shooting Guard) - wechselt von den New York Knicks zu den Cleveland Cavaliers - Vertrag: 2 Jahre, 4 Mio. Dollar © getty 11/90 DARIO SARIC (26, Power Forward) - bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 27 Mio. Dollar © getty 12/90 AUSTIN RIVERS (28, Guard) - von den Houston Rockets zu den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 13/90 MARC GASOL (35, Center) - wechselt von den Toronto Raptors zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, rund 5 Mio. Dollar © getty 14/90 ARON BAYNES (33, Center) - wechselt von den Phoenix Suns zu den Toronto Raptors - Vertrag: 2 Jahre, 14,3 Mio. Dollar © getty 15/90 DEANDRE' BEMBRY (26, Small Forward) - wechselt von den Atlanta Hawks zu den Toronto Raptors - Vertrag: 2 Jahre, 4 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 16/90 CHRIS BOUCHER (27, Forward/Center) - bleibt bei den Toronto Raptors - Vertrag: 2 Jahre, 13,5 Mio. Dollar © getty 17/90 JUAN HERNANGOMEZ (25, Power Forward) - bleibt bei den Minnesota Timberwolves - Vertrag: 3 Jahre, 21 Mio. Dollar © getty 18/90 WILLIE CAULEY-STEIN (27, Center) - bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 8,2 Mio. Dollar © getty 19/90 ISAIAH HARTENSTEIN (22, Center) - von den Houston Rockets zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre © getty 20/90 WILLY HERNANGOMEZ (26, Center) - von den Charlotte Hornets zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 1 Jahr, 1,7 Mio. Dollar © imago images / GEPA pictures 21/90 BRYN FORBES (27, Shooting Guard) - von den San Antonio Spurs zu den Milwaukee Bucks - Vertrag - 2 Jahre © getty 22/90 E'TWAUN MOORE (31, Shooting Guard) - wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Phoenix Suns - Vertrag: 1 Jahr, 2,4 Mio. Dollar © getty 23/90 KENT BAZEMORE (31, Forward) - von den Sacramento Kings zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, 2,3 Mio. Dollar © getty 24/90 BISMACK BIYOMBO (28, Center) - bleibt bei den Charlotte Hornets - Vertrag: Details noch unbekannt © getty 25/90 STERLING BROWN (25, Small Forward) - von den Milwaukee Bucks zu den Houston Rockets - Vertrag: 1 Jahr, 1,7 Mio. Dollar © getty 26/90 DAMIAN JONES (25, Center) - von den Atlanta Hawks zu den Phoenix Suns - Vertrag: 2 Jahre © imago images / Agencia EFE 27/90 TORREY CRAIG (29, Small Forward) - von den Denver Nuggets zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: Details noch unbekannt © getty 28/90 HARRY GILES (22, Power Forward/Center) - von den Sacramento Kings zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr © getty 29/90 JAKARR SAMPSON (27, Power Forward) - bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 1 Jahr, 1,9 Mio. Dollar © getty 30/90 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (27, Shooting Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - Vertrag: 3 Jahre, 40 Mio. Dollar © getty 31/90 TRISTAN THOMPSON (29, Center) - von den Cleveland Cavaliers zu den Boston Celtics - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 32/90 BRAD WANAMAKER (31, Point Guard) - von den Boston Celtics zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, 2,25 Mio. Dollar © getty 33/90 SERGE IBAKA (31, Center) - von den Toronto Raptors zu den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 34/90 NERLENS NOEL (26, Center) - von den Oklahoma City Thunder zu den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 35/90 JEFF TEAGUE (32, Point Guard) - von den Atlanta Hawks zu den Boston Celtics - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt noch unbekannt © imago images / Icon SMI 36/90 WESLEY IWUNDU (25, Small Forward) - von den Orlando Magic zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 3,5 Mio. Dollar © getty 37/90 JEVON CARTER (25, Guard) - bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 11,5 Mio. Dollar © imago images / Icon SMI 38/90 CARMELO ANTHONY (36, Power Forward) - bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 39/90 ELFRID PAYTON (26, Point Guard) - bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 40/90 PAUL MILLSAP (35, Power Forward) - bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 1 Jahr, 10 Mio. Dollar © getty 41/90 GORDON HAYWARD (30, Small Forward) - von den Boston Celtics zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 4 Jahre, 120 Mio. Dollar © getty 42/90 FRED VANVLEET (26, Point Guard) - bleibt bei den Toronto Raptors - Vertrag: 4 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 43/90 RAJON RONDO (34, Point Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 44/90 JAE CROWDER (30, Power Forward) - von den Miami Heat zu den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 30 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 45/90 AVERY BRADLEY (29, Shooting Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 11,6 Mio. Dollar © getty 46/90 D.J. AUGUSTIN (33, Point Guard) - von den Orlando Magic zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 3 Jahre, 21 Mio. Dollar © getty 47/90 BOBBY PORTIS (25, Power Forward) - von den New York Knicks zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 48/90 JEFF GREEN (34, Power Forward) - von den Houston Rockets zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 49/90 GARY CLARK (26, Power Forward/Small Forward) - bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre, 4,1 Mio. Dollar © getty 50/90 DE'ANTHONY MELTON (22, Point Guard) - bleibt bei den Memphis Grizzlies - Vertrag: 4 Jahre, 35 Mio. Dollar © getty 51/90 RAUL NETO (28, Point Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr, 1,8 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 52/90 KRIS DUNN (26, Point Guard) - von den Chicago Bulls zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 53/90 MOE HARKLESS (27, Power Forward) - von den New York Knicks zu den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, 3,6 Mio. Dollar © getty 54/90 MICHAEL CARTER-WILLIAMS (29, Point Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre © getty 55/90 DENZEL VALENTINE (27, Small Forward/Guard) - bleibt bei den Chicago Bulls - Vertrag: 1 Jahr, 4,7 Mio. Dollar © getty 56/90 DANILO GALLINARI (32, Power Forward), von den OKC Thunder zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 3 Jahre, 61,5 Mio. Dollar © getty 57/90 JOE HARRIS (29, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 4 Jahre, 75 Mio. Dollar © getty 58/90 GARRETT TEMPLE (34, Shooting Guard), von den Brooklyn Nets zu den Chicago Bulls - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 59/90 JAMES JOHNSON (33, Power Forward), von den OKC Thunder zu den Dallas Mavericks - per Trade © getty 60/90 TREY BURKE (28, Guard), bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 3 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 61/90 JAMYCHAL GREEN (30, Power Forward/Center), von den L.A. Clippers zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © imago images / Scanpix 62/90 FACUNDO CAMPAZZO (29, Point Guard) - von Real Madrid zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre © getty 63/90 JERAMI GRANT (26, Power Forward), von den Denver Nuggets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 60 Mio. Dollar © getty 64/90 DELON WRIGHT (28, Guard), von den Dallas Mavericks zu den Detroit Pistons - per Trade © getty 65/90 MASON PLUMLEE (30, Center), von den Denver Nuggets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 25 Millionen Dollar © imago images / ICON SMI 66/90 JAHLIL OKAFOR (24, Center), von den New Orleans Pelicans zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 4 Millionen Dollar © imago images / Icon SMI 67/90 JOSH JACKSON (23, Forward), von den Memphis Grizzlies zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre © getty 68/90 CHRISTIAN WOOD (25, Power Forward), von den Detroit Pistons zu den Houston Rockets - Vertrag: 3 Jahre, 41 Mio. Dollar © getty 69/90 JUSTIN HOLIDAY (31, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 3 Jahre, 18,1 Mio. Dollar © getty 70/90 MARCUS MORRIS (31, Power Forward), bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 4 Jahre, 64 Mio. Dollar © imago images / Icon SMI 71/90 PATRICK PATTERSON (31, Forward), bleibt bei den Los Angeles Clippers - Vertrag: 1 Jahr © getty 72/90 MONTREZL HARRELL (26, Power Forward/Center), von den L.A. Clippers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © imago images / ICON SMI 73/90 WES MATTHEWS (34 Jahre, Small Forward), von den Milwaukee Bucks zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, 3,6 Millionen Dollar © getty 74/90 GORAN DRAGIC (34, Point Guard), bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 37 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 75/90 MEYERS LEONARD (28 Jahre, Center) - bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 20 Mio. Dollar © getty 76/90 PAT CONNAUGHTON (27, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Milwaukee Bucks - Vertrag: 3 Jahre, 16 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 77/90 MALIK BEASLEY (23, Shooting Guard), bleibt bei den Minnesota Timberwolves - Vertrag: 4 Jahre, 60 Mio. Dollar © getty 78/90 STEVEN ADAMS (27, Center), von den OKC Thunder zu den New Orleans Pelicans - per Trade © getty 79/90 ALEC BURKS (29, Shooting Guard), von den Philadelphia 76ers zu den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 6 Mio. Dollar © imago images / ICON SMI 80/90 DWAYNE BACON (25, Shooting Guard), von den Charlotte Hornets zu den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre © getty 81/90 DWIGHT HOWARD (34, Center), von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 82/90 DERRICK JONES JR. (23, Guard/Forward), von den Miami Heat zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 83/90 RODNEY HOOD (28, Guard/Forward), bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 84/90 ENES KANTER (28, Center), von den Boston Celtics zu den Portland Trail Blazers - per Trade © getty 85/90 JAKOB PÖLTL (25, Center), bleibt bei den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 27 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 86/90 DREW EUBANKS (23 Jahre, Center), bleibt bei den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 5,29 Millionen Dollar © getty 87/90 JORDAN CLARKSON (28, Shooting Guard), bleibt bei den Utah Jazz - Vertrag: 4 Jahre, 52 Mio. Dollar © getty 88/90 DERRICK FAVORS (29, Power Forward), von den New Orleans Pelicans zu den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar © getty 89/90 DAVIS BERTANS (28, Power Forward), bleibt bei den Washington Wizards - Vertrag: 5 Jahre, 80 Mio. Dollar © getty 90/90 ROBIN LOPEZ (32, Center), von den Milwaukee Bucks zu den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr

Montrezl Harrell verzichtete für die Lakers auf Geld

Bei Matthews hatten die Spatzen das Ziel Los Angeles schon von den Dächern gepfiffen, sobald dieser auf seine Option bei den Milwaukee Bucks verzichtete. Der nächste wichtige Free Agent kam dagegen überraschender, Montrezl Harrell war schließlich im Vorjahr einer der Leistungsträger beim Stadtrivalen L.A. Clippers. Allerdings war seine Situation ein Spezialfall.

Harrell wird seit 2019 von Klutch Sports vertreten, der Agentur von Rich Paul, die bei den Lakers mindestens indirekt einen großen Einfluss ausübt (es lässt sich darüber streiten, ob Paul oder Pelinka der wichtigste Strippenzieher ist). Er verzichtete auf Geld, um zu den Lakers zu wechseln, andererseits sind die Verdienstmöglichkeiten in L.A. bekanntlich auch abseits des Platzes durchaus üppig.

Der amtierende Sixth Man of the Year wird genau wie sein "Vize" Schröder vor allem der Offense weiterhelfen, beide belegten 19/20 Platz 1 und 2 bei den Bankscorern der Liga. Eine Offense, die während der Regular Season in den Minuten ohne LeBron James regelmäßig einbrach, ist dadurch variabler geworden; das soll vor allem James, aber auch Anthony Davis für die Playoffs frisch halten.

Marc Gasol kann der bessere Dwight Howard sein

Bei Harrell wurde teils kritisch beäugt, dass hier die gesamte Mid-Level Exception für einen Spieler draufging, der in den Playoffs in manchen Matchups nicht spielbar ist, weil seine defensiven Defizite so groß sind. Das war ein berechtigter Einwand, zumal in Dwight Howard der nominell wichtigste Defensiv-Center (nach Davis) "aus Versehen" an Philadelphia verloren wurde. Einen Tag später haben die Lakers allerdings einen noch besseren Ersatz gefunden.

Marc Gasol ist zwar nicht mehr der All-Star vergangener Tage; offensiv beschränkt sich der 35-Jährige mittlerweile fast ausschließlich aufs Passen und muss zum Werfen regelrecht gezwungen werden. Er kann nach wie vor scoren, er macht es nur nicht sonderlich gerne. Trotzdem ist seine Verpflichtung ein veritabler Coup.

Kaum ein NBA-Spieler ist spielintelligenter, noch vergangene Saison hatten die Raptors mit ihm auf dem Court ein Defensiv-Rating von 98,9 - das reichte ligaweit unter allen Rotationsspielern für Platz 3. Platz 1 belegte DPOY Giannis Antetokounmpo, Platz 2 Gasols neuer Mitspieler Matthews.

© imago images / ZUMA Press

Marc Gasol rundet den Lakers-Kader ab

Der Spanier rundet den Kader der Lakers gewissermaßen ab. Vermutlich wird er zwar nicht viel mehr als 20 Minuten pro Spiel abreißen und gegen manch ein schnelles Team ist auch er nicht in seiner Komfortzone, was beispielsweise in der zweiten Playoff-Runde gegen die Celtics auffiel. Gasol wurde bereits mit einer Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht, es ist unklar, ob er beide Jahre seines Zweijahresvertrags auch wirklich erfüllen wird.

Die Lakers brauchten aber auch keinen Vollzeit-Center. Harrell wird Minuten auf der Fünf sehen, ebenso wie Markieff Morris, den die Lakers ebenfalls halten konnten. Dazu haben die Lakers bekanntlich auch noch den vielleicht besten Center der NBA in Davis, auch wenn dieser sich selbst lieber Power Forward nennt.

Es wird wie schon im Vorjahr eine Kooperation auf der Center-Position, aber das Personal dafür ist (noch) stärker als im Vorjahr geworden. Gasol, Harrell und Morris garantieren auf ihre jeweils eigene Art, dass Davis sich im Lauf der Regular Season nicht permanent auf der Fünf aufreiben muss.

Anthony Davis hat noch keinen Vertrag unterschrieben

Apropos Davis. Der beste Spieler auf dem Markt lässt sich bisher Zeit mit seiner Entscheidung, allerdings betrifft das die Lakers nur langfristig - dass er in Los Angeles unterschreiben wird, ist schon sicher, es geht nur noch um die Dauer. In der Zwischenzeit kann Pelinka noch zwei weitere Spieler via Minimalvertrag aufnehmen, Los Angeles liegt 4,5 Mio. Dollar unter dem Hard Cap, einer Grenze, die nicht überschritten werden darf.

Die Prioritäten dafür sind relativ offensichtlich: Ein weiterer Spieler für den Backcourt wäre noch wünschenswert, ebenso kann ein Kader in der heutigen NBA nie genug Flügel beinhalten. Wer jetzt noch kommt, schafft es vermutlich eher nicht mehr in die Playoff-Rotation, allerdings sind zuvor eben auch noch 72 Spiele zu absolvieren.

Entsprechend kann und wird noch viel passieren, bis die Lakers die Chance erhalten, ihren Titel zu verteidigen. Für den Moment lässt sich jedoch festhalten, dass das Team, das in den vergangenen Playoffs einen Gegner nach dem anderen sehr souverän aus dem Weg räumte, tiefer, variabler und - auf dem Papier - besser geworden ist. Und zwar relativ deutlich.

Die Lakers in der Offseason: Die Zu- und Abgänge